Dünyanın Farklı Şehirlerinde Bu Hafta Gerçekleştirilecek Etkinlikler

Güncel

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde 28 Ağustos ile 1 Eylül arasında "SP-Arte: Rotas Brasileiras" sanat fuarı gerçekleştirilecek. Çağdaş ve modern sanat örneklerinin sergileneceği fuarda beğenilen eserler açık artırmayla satışa çıkarılacak.

Çin'in Tayvan bölgesinde dün sanatseverlere kapılarını açan "Art Formosa" fuarı, yarına kadar devam edecek. Bu yıl 10. kez düzenlenen fuarda, Asya bölgesinden sanatsal çalışmalar, çok sayıda galeride sergilenecek.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 30-31 Ağustos'ta "arteba" sanat fuarı yapılacak. Şehrin kıyı bölgesindeki Costa Salguero Center'da gerçekleştirilecek fuarda, Latin Amerika kültürünü merkeze alan sanat örnekleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Konserler

ABD'li müzisyen Chappell Roan 31 Ağustos'ta Berlin'de, Justin Timberlake 29 Ağustos'ta Kopenhag'da, Noah Kahan yarın Berlin'de, ünlü R&B grubu Aventura 31 Ağustos'ta İspanya'nın Fuengirola kentinde, Andrea Bocelli ise 30 ve 31 Ağustos'ta Hırvatistan'ın Pula kentinde konser verecek.

İngiliz müzisyen Ed Sheeran 31 Ağustos'ta Sofya'da, rock müzisyeni Sting 31 Ağustos'ta ABD'nin Colorado eyaletinde, ünlü heavy metal grubu Metallica 30 Ağustos'ta ABD'nin Seattle kentinde, İngiliz rock grubu Coldplay 29-30 Ağustos'ta Dublin'de, Green Day de 28 Ağustos'ta ABD'nin Georgia eyaletinde sahne alacak.

Film Festivalleri

İtalya'nın Venedik kentinde bu yıl 81. kez düzenlenecek "Venedik Uluslararası Film Festivali", 28 Ağustos'ta kapılarını sinemaseverlere açacak.

Festivalde "L'oro di Napoli", "Coppia aperta quasi spalancata", "Super Happy Forever" ve "Beetlejuice Beetlejuice" filmleri gösterilecek.

ABD'nin Colorado eyaletinde ise 30 Ağustos'ta "Telluride Film Festivali" yapılacak. Bu yıl 51. kez kapılarını sinemaseverlere açacak festivalde, 60 film gösterilecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Sean McNamara'nın yönettiği ve eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın hayatını anlatan "Reagan" filmi 30 Ağustos'ta ABD genelinde sinemalarda olacak.

Chris Weitz'in yönettiği korku filmi "AfrAId", Mikael Hafström imzalı bilim kurgu filmi "Slingshot", Ty Roberts'ın yönettiği "You Gotta Believe", Ariel Vromen'in yönetmen koltuğunda oturduğu "1992", Mohit Ramchandani imzalı dram filmi "City of Dreams" ve Marc Marriott'un yönettiği "Tokyo Cowboy" da 30 Ağustos'ta ABD'de vizyona girecek.