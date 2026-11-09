Dünyanın iklim gündemi Antalya\'da; COP31 başladı

COP31'İN YEŞİL BÖLGESİ AÇILDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31 kapsamında, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmaların, teknolojilerin, kültür ve sanat etkinliklerinin ziyaretçilerle buluşacağı Yeşil Bölge'nin açılış töreni yapıldı. Törene COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, milletvekilleri, bakan yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

196 ÜLKE KABUL ETTİ

Açılışta konuşan Bakan Murat Kurum, İzmir'in Aliağa ilçesindeki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini söyledi. COP31'in sorunsuz başladığını belirten Kurum, "Bugün eylem gündemini 196 taraf ülkenin kabulüyle onayladık ve şu anda Türkiye'nin küresel iklim siyasetine yön verdiği bir dönüm noktasındayız. Bugün açtığımız Yeşil Bölge'nin asıl gücü, burada kurulacak bağlarda olacak. Dünyanın çözüm bekleyen meseleleri karşısındaki bilgimizi, tecrübemizi ve imkanlarımızı bu alanda sergileyeceğiz" dedi.

GÜNLÜK 100 BİN ZİYARETÇİ

İklim değişikliğinin gıdadan suya, barınmadan çalışma hayatına kadar herkesi etkilediğini vurgulayan Kurum, sivil toplumun, şehirlerin, kadınların, gençlerin ve özel sektörün karar alma süreçlerine katılımını genişlettiklerini söyledi. Kurum, "İstiyoruz ki insanlar kendi geleceklerini şekillendiren kararlara ortak olsun. Kadınların deneyimi, gençlerimizin önerileri, şehirlerimizin ihtiyaçları politikalara yansısın. Özel sektörün üretim ve yatırım gücü bu politikaların uygulanmasını hızlandırsın. Mavi Bölge'de konuşulanları Yeşil Bölge'de pratiğe dökmek istiyoruz. Programımızda 203 kurumun düzenlediği oturumlar olacak ve günlük yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Sanat da burada olacak, bilim de burada olacak, eğlence de olacak, eğitim de olacak" diye konuştu.

207 TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ

Üniversitelerin araştırma gücünün de COP31 hazırlıklarına dahil edildiğini belirten Kurum, Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda yürütülen COP Akademisi ile ulusal ve uluslararası düzeyde katılım sağlandığını söyledi. Kurum, "Girişim alanımızda yer alan 207 teknoloji firması ve girişimin de bu çabanın önemli bir parçası olduğunu ifade etmem gerekir. Temiz enerji, enerji depolama, yeni malzemeler ve dijital çözümler geliştiren girişimcilerimizi burada yatırımcılarımızla buluşturuyoruz" dedi.

ANKA KUŞU PAVYONU

Yeşil Bölge'de oluşturulan Anka Kuşu Pavilyonu'na da değinen Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinde 11 ilde 14 milyon kişinin etkilendiğini, 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Depremlerin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarına dikkati çeken Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, iki yılda asrın inşasını gerçekleştirdi ve 11 ilde 500 bin sağlam, güvenli konutu vatandaşlarına teslim etti. İşte bu alanda oradaki tecrübeyi, birikimi ve çalışma azmimizi sergileyeceğiz. Afetlerden öğrendiklerimizi geleceğimizi kurarken kullanma sorumluluğumuzu hatırlayacağız. Malzemeyi yeniden değerlendirmenin ve mühendisliği çözüm için harekete geçirmenin bir örneğini insanlığa sunacağız" diye konuştu.

SIFIR ATIK DENEYİMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin önemini vurgulayan Kurum, Yeşil Bölge'de ziyaretçilerin atık ayrıştırma, kompost ve depozito iade sistemlerini deneyimleyebileceğini söyledi. Geçmişte kıyafetlerin onarılarak yeniden kullanıldığını hatırlatan Kurum, "Bizim çocukluğumuzda giydiğimiz kıyafetleri annelerimiz yama yapardı, tamir yapardı, yeniden giyerdik. Bayramdan bayrama yeni elbise alınırdı. Şimdi maalesef toplumlar sonsuz bir tüketim alışkanlığıyla yaşıyor. Dünya sonuçta kaynakları sınırlı bir yer. Kaynaklarımız sonsuz değil. Dolayısıyla kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle bu süreci hep birlikte yönetmek zorundayız" dedi.

BİNİ AŞKIN SANAT ESERİ

Yeşil Bölge'de iklim değişikliğinin sanat yoluyla da anlatılacağını belirten Bakan Kurum, bini aşkın sanat eserinin ziyaretçilerle buluşacağını açıkladı. Resim, heykel, fotoğraf ve dijital sanat eserlerinin sergileneceğini anlatan Kurum, 198 sandalyeden oluşan özel bir çalışmaya da dikkati çekti. Kurum, "Etrafımızda 198 sandalye görüyoruz. Bu sandalyelerin her biri Birleşmiş Milletler'e üye bir ülkeyi temsil etmektedir. İklim krizinin ülkeler üzerinde yarattığı etkileri ele alan eser, bazı ülkelerin aşırı sıcak ve kuraklığa karşı kırılganlığını ortaya koyarken, bazı ada ülkelerinin eriyen buzullardan ve sellerden nasıl etkilendiğini de yansıtıyor" diye konuştu.

GAZZE ÇADIRI

Yeşil Bölge'de Gazze için özel bir alan oluşturulduğunu da açıklayan Kurum, konferans merkezinde Filistin'de yaşananlara ilişkin sergi düzenleneceğini belirtti. Kurum, "Gazze çadırı, geleceğimizi konuşurken taşıdığımız insani sorumluluğu da hepimize hatırlatıyor. Gazze'de bir çocuğun temiz suya ulaşması, güvenli bir yerde uyuması, okula gidebilmesi hepimizin savunması gereken temel bir haktır. Geleceğe dair kurduğumuz her cümlede de o çocuğun yeri olmalıdır. Türkiye olarak Gazze halkıyla dayanışmamızı, barış ve adalet çağrımızı sürdüreceğiz" dedi.

154 ÜLKEDEN 45 BİN BAŞVURU

COP31 gönüllülük programına gösterilen ilgiyi de değerlendiren Kurum, 154 ülkeden toplam 45 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Binlerce gönüllü ve iklim elçisinin organizasyonda görev aldığını belirten Kurum, gençlere seslenerek, "Türkiye İklim Okulu'nu, Gençlik ve Çocuk Merkezi'ni, bilim ve uygulama alanlarını sizin merakınızı düşünerek hazırladık. Gelin, gezin, deneylere ve atölyelere katılın. Aklınıza takılanları sorun, önerilerinizi paylaşın. Sizin fikirleriniz bugün aldığımız kararları çok daha güçlü kılacak" diye konuştu.

ANADOLU LEZZETLERİ

Yeşil Bölge'de oluşturulan Anadolu Lezzet Sokağı'nda Türkiye'nin 7 bölgesine özgü lezzetlerin de tanıtılacağını belirten Kurum, Antalya'daki buluşmanın sonuçlarının şehirlerde ve insanların günlük yaşamında hissedilmesini istediklerini söyledi. Organizasyonda görev alanlara teşekkür eden Kurum, "Antalya'nın misafirperverliğini dünyayla paylaşan tüm Antalyalı hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Yeşil Bölge'nin kapılarını açarken herkesi bilgisiyle, emeğiyle ve fikriyle bu ortak çalışmaya davet ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Yeşil Bölge'nin açılışı gerçekleştirildi.

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