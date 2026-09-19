Edirne'de peynir sofrası 150 metreye uzadı: Guinness başvurusu gelecek yıl yapılacak - Son Dakika
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Edirne'de peynir sofrası 150 metreye uzadı: Guinness başvurusu gelecek yıl yapılacak

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Edirne\'de peynir sofrası 150 metreye uzadı: Guinness başvurusu gelecek yıl yapılacak
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Söğütlük Millet Bahçesi'nde süren 3. Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nin ikinci gününde, "Edirne beyaz peyniri" temasıyla bir araya gelen 150 şef 150 metre uzunluğunda sofra kurdu. Vali Yunus Sezer, etkinliğin dünyanın en uzun peynir sofrası unvanı için yapılacak Guinness başvurusunun provası niteliği taşıdığını söyledi. Coğrafi işaretli Edirne beyaz peynirinin yapımında yalnızca süt, maya ve tuz kullanılıyor.

Edirne'de düzenlenen 3. Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali kapsamında 150 şefin hazırladığı 150 metrelik "peynir sofrası", gelecek yıl yapılması planlanan Guinness Dünya Rekoru denemesinin provası oldu.

Edirne Valiliğince Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen festival, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Kentin yöresel lezzetleri ve köklü mutfak kültürünün tanıtıldığı, bu yıl "Edirne beyaz peyniri" temasıyla gerçekleştirilen festival kapsamında 150 şef, 150 metre uzunluğunda peynir sofrası hazırladı.

"PEYNİRİN BAŞKENTİ EDİRNE'DİR"

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Dünyanın en uzun peynir sofrası" etkinliğinde yaptığı konuşmada, gelecek yıl Guinness Dünya Rekoru'na başvuru yapmayı planladıklarını söyledi.

Festivalin amacının Edirne'nin değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak olduğunu belirten Sezer, daha önce İpsala pirincinin tanıtımı için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Türkiye'de sofraya gelen pirincin önemli bölümünün Edirne'de üretildiğine dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

"Bu kez de bir hakkı teslim etmek için bu festivalin temasını Edirne beyaz peyniri olarak düzenledik. Peynirin başkenti Edirne'dir. Edirne'den yayılmıştır. Bu nedenle bunu bütün Türkiye'ye anlatmamız gerekiyor. Edirne, mutfak zenginliğiyle milyonlarca turisti kentte misafir edecektir. Kültür Yolu Festivali'ni de önümüzdeki yıllarda burada göreceğiz. Bu organizasyon bunun altlığını oluşturacaktır.

Bu sofra Aşçı Yahya Baba'nın sofrasıdır, onun bereketidir. Bu yılki sofra aynı zamanda Guinness denemesine hazırlık. Gelecek yıl dünyanın en uzun peynir sofrası için başvuracağız."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl ve Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü'nün de konuşma yaptığı etkinliğin ardından vatandaşlar, peynir sofrasındaki ikramların tadına baktı.

FESTİVAL YARIN SONA ERİYOR

Yarın sona erecek festivalde gastronomi dünyasından şefler, üreticiler ve yerel lezzet temsilcileri bir araya geliyor.

Program kapsamında söyleşiler, atölyeler, yemek gösterileri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

SADECE SÜT, MAYA VE TUZ KULLANILIYOR

Coğrafi işaretli Edirne beyaz peyniri, "Edirne ili ve ilçelerindeki süt hayvanlarından alınan taze sütlerin 65-68 santigrat derecede 20-30 dakika pastörize edilip peynir mayasıyla pıhtılaştırıldıktan sonra fazla suyu süzülen, şekil verilip salamura edilen ve soğuk hava deposunda olgunlaştırılmasıyla elde edilen peynir" olarak tanımlanıyor.

Ürünün yapımında, Edirne'deki Tunca, Meriç, Arda ve Ergene nehirlerinin oluşturduğu deltalar ile bölgeye özgü iklim koşullarında yetişen çeşitli otlar ve kekikle beslenen koyun, keçi ve ineklerin sütleri kullanılıyor.

Edirne beyaz peynirinin üretim teknolojisi açısından en belirgin özelliğini, üretimde yalnızca süt, maya ve tuz kullanılması oluşturuyor.

Ürün, katkı maddesi veya yardımcı herhangi bir madde içermiyor.

Kaynak: AA
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