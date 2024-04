Güncel

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunca Selimiye Meydanı'nda 5 bin kişilik iftar programı düzenlendi.

Selimiye Gölgesinde Edirne-Balkan Buluşması İftar Programı, Balkan Senfoni Orkestrası ile Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müziği Topluluğu'nun ilahilerden oluşan konseriyle başladı. Konserde Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da ilahi söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda ezan okunmasıyla 5 bin kişi birlikte iftar yaptı.

-"Selimiye'nin gölgesinde iftar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, programda yaptığı konuşmada, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye'nin gölgesinde iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İftar sevincini hep birlikte yaşadıklarını belirten Erbaş, ramazanın birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğunu ifade etti.

İslam medeniyetinin sevgi, saygı ve sadakat medeniyeti olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimiz inançları, kültürleri, renkleri farklı olmasına rağmen çok farklı özelliklere sahip olan insanlarla bir arada barış içerisinde yaşama tecrübesini dünyaya tanıtan bir medeniyet. İşte burası, işte Balkanlar bu tecrübenin yaşandığı en önemli bölgelerden birisi. Şu anda onun bir örneğini yaşıyoruz burada.

Ne mutlu bize ki, böyle bir medeniyetin mensuplarıyız. İnancı, mezhebi, ırkı, dili ne olursa olsun birlikte yaşama tecrübesi, bizim bütün dünyaya örnek gösterebileceğimiz, tarihimize baktığımız zaman bizim için mutluluk verici bir konu. Edirne tarihinde, ramazan ayında hem ülkemizin çeşitli yerlerinden hem Balkan şehirlerinden binlerce kardeşimizle çok saygı duyduğumuz misafirlerimizle bizleri buluşturan Sayın Valime çok teşekkür ediyorum."

-"Birbirimize karşı dürüst, sadık ve sadakatli olacağız"

Erbaş, bir arada huzur içinde yaşanması için toplumda sevgi ve saygının geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

İnançlara ve kültürlere karşılıklı saygı içinde yaşanması tavsiyesinde bulunan Erbaş, "Bu saygı olmadan biz nasıl barış içinde yaşarız. Birbirimize karşı dürüst, sadık ve sadakatli olacağız. Sadakat olmazsa birbirimize nasıl güveniriz. Bizim Peygamberimizin isminin devamında 'Emin' var. Peygamberlikten önce aldığı bir isim. Mekkeliler Peygamber Efendimize 'Muhammed'ül Emin' demiş. Yani güvenilen Muhammed, emin Muhammed." diye konuştu.

Erbaş, sevgi, saygı, sadakat ve sabırla hareket edilmesi halinde insanlığın selamete ulaşacağını kaydetti.

"Edirne'de tarihi bir an yaşandı"

Edirne Valisi Yunus Sezer de manevi duyguların artığı ramazan ayında Türkiye'yi Avrupa'ya, Avrupa'yı da Asya'ya bağlayan yolların, sınırların, nehirlerin, kültürlerin kesiştiği, buluştuğu ve kucaklaştığı kavşak noktası olan Edirne'de tarihi bir anın yaşandığını söyledi.

Edirne Valiliğinin Balkanlar'da kardeş şehirlerde iftarlar gerçekleştirdiğini ifade eden Sezer, "İftarlarımızı, bu gece siz çok kıymetli misafirlerimizle, yine Balkanlar'dan gelen kardeşlerimizle dostlarımızla, soydaşlarımızla ramazanın bereketiyle gönül, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı, Edirne'mizde bu güzel iftarımızla taçlandırmaktayız." dedi.

-"Her dinden, her milletten, her kültürden insanımızı iftarda buluşturduk"

Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'yla Balkan şehirlerini buluşturarak önemli adımlar atmak istediklerini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Bugün burada her dinden, her milletten, her kültürden insanımızı iftar soframızda buluşturduk. Bu birliktelik Balkan coğrafyasının zenginliğinin bir yansımasıdır. Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da 9 şehrimizde iftar programları gerçekleştirdik.

Edirne iftarımızda da tüm Balkanlardaki soydaşlarımızla bir araya geldik. Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'yla tarihten ve kültürümüzden gelen kardeşliğimizi pekiştirmek, ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla dış ticaret ve yatırım, turizm, kültür ve sanat, tarım, eğitim, gençlik ve spor, yerel yönetimler ve STK'lar, doğal afet ve insani yardım gibi konularda ciddi çalışmalar yürütüyoruz."

Vali Sezer, hedefin sınırları aşan dostlukları, kardeşliği pekiştirerek ortak bir geleceği hep birlikte inşa etmek olduğunu vurguladı.

-"Sevinçte ve kederde beraberiz"

Balkanlardaki kardeş şehirlerin yüreklerindekini hissettiklerini aktaran Sezer, şöyle devam etti:

"Sevinçte ve kederde beraberiz. Depremde ilk koşan komşularımız oldu. Bu nedenle bizler bu toplantıları ve buluşmaları çok önemsiyor. Bu vesileyle ramazan ayı boyunca eşsiz misafirperverlikleriyle bizleri şehirlerinde ağırlayan Valilerimiz ve Belediye Başkanlarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.

Davetimize icabet ederek Balkanlardan ilimize teşrif eden tüm misafirlerimize Edirneli hemşerilerimiz adına tekrar hoş geldiniz diyor, şükranlarımı arz ediyorum. Şimdiden kadir gecenizi ve bayramınızı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa huzur barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum."

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren de Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'nin Balkanlar'ın en önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

YTB olarak Balkan coğrafyasındaki soydaşlara gerekli desteği verdiklerini anlatan Eren, "Balkanlar'ın dört bir tarafından öğrenci kardeşlerimizi Türkiye'de ağırlıyor ve misafir ediyoruz. Her sene 50'den fazla eğitim, kültür ve sosyal içerikli projeyi Balkan ülkelerindeki paydaşlarımızla faaliyet geçiriyoruz." dedi.

İftar programında Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla kurulan Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Edirne Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan semazen grubu gösteri sundu.

İftar programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Bulgarsitan Filibe Valisi İliya Zümbülev, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan İsmail Kaşdemir, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yazgan, Türkiye'nin Burgas Başkonsolosu Tolga Orkun, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, Romanya'nın İstanbul Başkonsolosu Madalina Dinu, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlıoski, Bulgaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Filiz Hüsmenova, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmed, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç, Sırbistan İslam Birliği Riyaseti Başkanı Senad Halitoviç, Arnavutluk Elbasan Toplum Lideri Ardit Selmani, Bulgar Ekzarhlığı Kilisesi Vakfı Başkanı Dimitri Yotef, Batı Trakya Türkleri merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in eşi ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet ve ailesi, Dünya İş Konseyi Başkanı Bekir Turan, Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet, Balkanlar ve Edirne'den vatandaşlar katıldı.