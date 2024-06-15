Edremit Körfezi'nde Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edremit Körfezi'nde Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor

Kuzey Ege'de, Edremit Körfezi'ndeki kara yollarında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu. İstanbul, Ankara, Bursa ve çevre illerden yola çıkıp körfezdeki tatil merkezlerine gidenler ile turizm merkezlerine gidecek ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman yavaşlıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç yoğunluğunun bulunduğu kavşak ve güzergahlarda trafik akışını sağlamak için sinyalizasyona müdahale ediyor.

15.06.2024 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Körfezi'ndeki kara yollarında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Kuzey Ege'de, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesine kadar olan körfez bölgesindeki yollarda dün akşamdan itibaren trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul, Ankara, Bursa ve çevre illerden yola çıkıp bayramı körfezdeki tatil merkezlerinde geçirecek olanlar ile Antalya, Muğla, İzmir gibi turizm merkezlerine gidecek ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman yavaşlıyor.

Edremit Körfezi'nden geçen kara yollarında aksaklık yaşanmaması için güzergahta kontrollerini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç yoğunluğunun bulunduğu kavşak ve güzergahlarda trafik akışını sağlamak amacıyla sinyalizasyona müdahale ediyor.

Arife gününde İstanbul istikametinden gelip Akdeniz Bölgesi'ne doğru seyahat edenlerin araç yoğunluğu, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

Edremit Körfezi, Kurban Bayramı, Kuzey Ege, İstanbul, Körfez, trafik, Ankara, Tatil, Bursa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit Körfezi'nde Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:57 Tatilciler yollara düştü İstanbul trafiği kilitlendi Tatilciler yollara düştü! İstanbul trafiği kilitlendi
18:27 Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı
16:13 Özel’den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar Özel'den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar
15:59 Refah’ta Hamas’tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü
15:09 Düzce, Sakarya ve Sinop’ta denize girişler yasaklandı Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı
19:20 Samsun’da eski CHP’li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının... Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...
18:29 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Çin’e 3-2 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi
18:21 Sağlık Bakanı’ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı Sağlık Bakanı'ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı
17:59 Önce özel okul, ardından Küba İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı Önce özel okul, ardından Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı
17:47 İsviçre, Macaristan’ı 3-1 mağlup etti İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti
17:46 THY uçağında video çeken ’’Baruthane Pilavcısı’’nın başı yandı THY uçağında video çeken ''Baruthane Pilavcısı''nın başı yandı
17:28 Beşiktaş KAP’a bildirdi İşte Gabriel Paulista’nın maliyeti Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti
17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 20:42:53. #1.11#
SON DAKİKA: Edremit Körfezi'nde Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement