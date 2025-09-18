Eğitim İçin 1000 Km Pedal Çeviriyorlar

İDRİS EMRE SAVMAN - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nden bisikletleriyle yola çıkan Türk ve ABD'li bir grup gönüllü, eğitime katkı sunmak için pedal çeviriyor.

Bridge To Türkiye Fund Vakfı öncülüğünde Aziz ve Gwen Sancar Vakfı ve Bisikletliler Derneği işbirliğiyle Kars'ta bir araya gelen 7 kişilik gönüllü Türk ve ABD'li bisiklet ekibi, 7 Eylül'de pedal çevirerek yolculuğa başladı.

Her gün onlarca kilometre mesafe kat eden grup, Iğdır üzerinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine, buradan da il merkezine ulaştı.

Ağrı'dan sonra 90 kilometre pedal çevirip Patnos ilçesine ulaşan grup, "Türkiye'de Eğitime Destek Olmak İçin Kars'tan Tatvan'a 950 Kilometre Pedal Çeviriyoruz" mottosuyla zorlu yolculuklarına devam ediyor.

Gönüllüler, proje kapsamında elde edilen bağışlarla Şanlıurfa'daki Terzi İlk ve Ortaokulu öğrencileri için fen laboratuvarı yapılmasını amaçlıyor.

"Yaklaşık 1000 kilometre pedal çevireceğiz"

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, AA muhabirine, 11 yıldır etkinlik yaptıklarını, son etkinliğin dördüncü etabında olduklarını söyledi.

2014'te bisikletle Karadeniz turu yaptıklarını dile getiren Suyabatmaz, şöyle konuştu:

"2017'de Ege turu, 2021'de Akdeniz turu ve son olarak da Doğu Anadolu turuna geldik. Bu yolculuktaki amacımız, eğitime katkı için Amerika'da bağış yardımı toplamak. Bunu gerçekleştiren Bridge To Türkiye Fund Vakfı ve Aziz ve Gwen Sancar Vakfına biz de Bisikletliler Derneği olarak destek veriyoruz. Ani Harabeleri'nden yola çıktık, Tatvan'a kadar yaklaşık 1000 kilometre pedal çevireceğiz. Birinci amaç eğitime katkı, ikinci amaç ise Türkiye'nin tarihi ve turistik mekanlarını tanıtmak."

Patnos'un ardından Van'ın Erciş ilçesine, oradan da Van merkeze yol alacaklarını anlatan Suyabatmaz, daha sonra Van Gölü sahillerinden geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkinliği sonlandıracaklarını sözlerine ekledi.

"İnsanlara arabadan inip bisiklete binmelerini öneririz"

İzmir'den gelen Prof. Dr. Ahmet Kaya da toplayacakları bağışlarla Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir okula fen laboratuvarı yapılmasını amaçladıklarını anlattı.

Gittikleri yerlerdeki insanların kendilerini güzel karşıladığını aktaran Kaya, "Çok şükür her şey yolunda. İnsanlara arabadan inip bisiklete binmelerini öneririz." dedi.

Bridge To Türkiye Fund Vakfı Başkanı Bülent Ender ise 11 gün içerisinde yaklaşık 950 kilometre pedal çevirdiklerini, bağışlarla öğrencileri mutlu etmek istediklerini ifade etti.