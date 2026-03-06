Eğitimde Sorunlar ve Genelge Tepkisi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Eğitim-İş Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. Şube Başkanı Hüseyin Kara, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ramazan ayına ilişkin genelgesine tepki göstererek, "Gün geçmiyor ki okullarımızda Bakan'ın yayımlamış olduğu bu genelgeyle ilgili sorunlar bize ulaşmasın" dedi. Ağbaba ise " Türkiye'de maalesef eğitimden memnun olan bir tane aile yok. Yani AK Parti'ye oy veren de MHP'ye oy veren de eğitimden memnun değil" ifadelerini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, Eğitim-İş Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. Ağbaba'nın ziyaretine partisinin Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe başkanları da eşlik etti.

"Okul barışını ve iklimini bozan uygulamalar"

Eğitim-İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara, eğitim emekçilerinin birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Elbette ki eğitimde pek çok sorunla boğuşuyor eğitim emekçileri. Ama ramazanla birlikte 'Maarif'in kalbinde ramazan' genelgesi gönderdi Sayın Bakan. Zaten içinden çıkılmaz sorunlar yaşayan eğitim camiası, bu genelgeyle birlikte öğretmeni öğrenciye, öğrenciyi veliye, veliyi idareye, idareyi de kamuoyuna adeta düşman etti diyebiliriz."

Yani gün geçmiyor ki okullarımızda Bakan'ın yayımlamış olduğu bu genelgeyle ilgili sorunlar bize ulaşmasın. Elbette ki insanlar inançlarını yaşasın. Orada hiçbir sorun yok. Fakat bunun kamusal alan olan okullarımıza getirilmesi, okullarda çeşitli etkinlikler yapılması, belli bir inancın belli bir mezhebine ait konuların sürekli gündemde tutulması sorunlar ortaya çıkarıyor.

En basitinden okul zillerinin ilahi şeklinde çalınması gibi uygulamalar var. Velilerimiz idarelere niçin böyle bir uygulama yapıldığını soruyorlar. Bakana kalırsa da bu uygulamanın gayet olağan olduğunu söylüyor. Biz Eğitim İş olarak bu genelgeyi mahkemeye de taşıdık. Laik devlette Anayasa'nın 24. maddesi ortada, 42. maddesi ortada. Bunlara rağmen bu tür uygulamaların yapılması bence okul barışını ve okul iklimini bozan uygulamalar. Bir an önce Bakanlığın bu uygulamalardan vazgeçmesini ve asli görevine dönmesini istiyoruz.

Öğretmenimiz 2 Mart tarihinde İstanbul'da bir meslek lisesinde öğrencisi tarafından katledildi. Bir öğretmen ve bir öğrencimiz de yaralandı. Düşünebiliyor musunuz? 21. yüzyılda Türkiye'de okulda öğrenci öğretmenini öldürüyor. Hep 'yeni Türkiye, yeni Türkiye' diyoruz ya; biz eski Türkiye'de böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. Ama yeni Türkiye'de öğrenci artık öğretmenini öldürüyor."

"Türkiye'de eğitimden memnun olan bir tane aile yok"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi. Ağbaba, şöyle konuştu:

"Türkiye maalesef birçok alanda baskıyla karşı karşıya. Bu baskıyı hissedenler de bağımsız sendikalar. Maalesef hükümet, ülkeyi yönetenler kendilerine yakın sendikaların önünü açıyor. Kendilerine yakın sendikalara destek oluyorlar, diğer sendikaları da yok etmeye çalışıyorlar. Ama buna rağmen direnen, kendini ifade etmeye çalışan başta Eğitim İş olmak üzere bağımsız sendikaları da buradan kutlamak istiyorum."

Türkiye'de birçok sorun var. Eğitimde sorun var, siz benden iyi biliyorsunuz. Türkiye'de maalesef eğitimden memnun olan bir tane aile yok. Yani AK Parti'ye oy veren de MHP'ye oy veren de eğitimden memnun değil. İnsanlar, hele hele gençler, geleceklerini yurt dışında arıyor.

Buna rağmen bu sorunları çözmek yerine Milli Eğitim Bakanlığı başka işlerde, başka yerlerde top koşturuyor. Bakın, PISA sıralaması ortada. Çocukların genel kültürde ve eğitimdeki durumları ortada. Hem LGS'de hem üniversite sınavlarında matematiğe, sosyal bilimlere verilen cevaplar ortada. Matematiğe hiç cevap veremeyen ya da yüz binlerce öğrenci var. Yani bunları çözmek yerine başka işlerle uğraşılıyor."

"Türkiye'de 14 milyon çocuk düzenli et ya da balık yiyemiyor"

Türkiye'de çocukların yaşam koşullarına ilişkin veriler paylaşan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de maalesef okumuş, üniversite mezunu olmuş ama işsizlik belasıyla baş başa kalan gençler var. Dünya neyi tartışıyor? Dünya günlük 4 saat, haftalık 4 gün çalışmayı tartışıyor. Dünya yapay zekayı tartışıyor. Bizimkiler başka işlerle meşgul."

Ama her şeye rağmen gençlerden umutluyuz. Bakın, size gençlerle ve çocuklarla ilgili birkaç rakam paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki çocukların yüzde 77'si sebze ve meyve tüketemiyor. Genç çocukların yüzde 63'ü bir kez bile tavuk, et ya da balık yiyemiyor. Türkiye'de yaşayan çocukların yüzde 72'sinin ikinci bir ayakkabısı yok. Yüzde 76'sı kitap alamıyor. Yüzde 67'sinin ders çalışacak özel bir alanı yok. Yüzde 75'i doğum günü kutlayamıyor. Yüzde 65'i okulun ücretli etkinliklerine katılamıyor. Yüzde 60'ı yılda bir gün bile tatil yapamıyor. Türkiye'de 22 milyon çocuk var. Bunların 14 milyonu düzenli et ya da balık yiyemiyor. Bedenen gelişmesi gereken çocuklar beslenemiyor. Çözülmesi gereken mesele bu."

"Öğretmenlerin can güvenliğini sağlayın"

Okullardaki güvenlik ve temizlik sorunlarına da değinen Ağbaba, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerin can güvenliğini sağla kardeşim. Uyuşturucuyla mücadele et. Bakın, okullarda güvenlik görevlisi yok. Okullarda güvenlik görevlisi olsa geçtiğimiz gün yaşadığımız Fatma Nur Çelik'in katledilmesini yaşar mıydık? Güvenlik görevlisi yok. Okullarda temizlik ihtiyacı var. Okullarda hala temizlik sorunları çözülebilmiş değil. Güvenlik sorunları çözülebilmiş değil."

"Bir okulda 160-170 tane çocuk katledildi"

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanıbaşımızda bir savaş var. Bir okulda 160-170 tane çocuk katledildi. Ama bizimkilerde ses yok, tıs yok. Trump'ın evladı gibi davranıyorlar. Bir fotoğraf var; Trump'ın bir eli Netanyahu'nun omuzunda, bir eli Erdoğan'ın omuzunda. Kardeşim, çıkıp kınasana."