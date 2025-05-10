Otizmli çocuğa eğitmenden dayak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Otizmli çocuğa eğitmenden dayak

Geniş Video İzle

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir spor akademisine giden 9 yaşındaki otizmli E.Ç., eğitmeni E.G. tarafından itilip tokatlandığı görüntülerle ilgili aile suç duyurusunda bulundu. Aile, yaşanan olaya ilişkin yasal işlem başlattı.

10.05.2025 11:01  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir spor akademisine giden otizmli E.Ç. (9), istenilen hareketi yapamayınca kadın eğitmeni E.G. tarafından itilip yüzünden tokatlandı. O anlar yanlışlıkla E.G. tarafından aileye gönderilirken, eğitmen hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Özel spor akademisinde otizmli çocuğa şiddet iddiası

Çorlu'da fabrikada çalışan Özkan Çavuş ile Cevriye Çavuş, ikiz oğullarından otizmli E.Ç.'yi 2 yıl önce eğitim alması için özel bir spor akademisine gönderdi. Akademiden zaman zaman E.Ç.'nin spor yaparken gösterdiği gelişim, kamera ile kayıt altına alınarak aileye gönderildi. Aile, 26 Nisan günü A.Ç.'nin eğitmeni E.G.'den oğullarının gelişimini görmek için yeni görüntülerin gönderilmesini istedi. Yanlışlıkla gönderilen görüntüleri inceleyen çift, çocukların koşu bandı üzerinde spor yaptığı sırada eline verilen topu huniye atamayınca eğitmen E.G. tarafından itilip, yüzünden tokatlandığı gördü. Aile, görüntüler ile birlikte Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek eğitmen E.G. hakkında suç duyurusunda bulundu.

"VURMADIĞINI SÖYLEYİP İNKAR ETTİ"

Oğlu E.Ç.'ye 1 yaşında otizm tanısı konulduğunu söyleyen Özkan Çavuş, "Oğlumuza özel bir spor merkezinde hareket eğitimi aldırıyorduk. Spor hocası, gelişim gösterdiğinde çocuğumuzun çeşitli zamanlardaki görüntüsünü bize atıyordu. En son 26 Nisan'da gittiğimizde, çocuğumuzun gelişim gösterdiğini ve bize video atacağını söyledi. Yaklaşık 10 gün geçtikten sonra hocadan videoyu istedim. Attığı videoyu incelediğimde sonlarında oğlumu sarstığını ve yüzüne tokat attığını fark ettim. Hocayı arayıp kendisiyle devam etmek istemediğimi, oğluma ne sebeple vurduğunu sordum. Kendisi vurmadığını söyleyip inkar etti. Bana, 'O videonun daha uzun versiyonu var' dedi. Ben de 'Videoda her şey gayet açık, görüyorum' dedim. Daha sonra hoca tekrar aramaya başladı ancak telefonu açmadım.

Özel spor akademisinde otizmli çocuğa şiddet iddiası

"GEREKEN NEYSE YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Özkan Çavuş, "Bu sefer beni sesli mesajlarla taciz etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat sonra da yakın akrabası arayıp, hocanın bir cahillik yaptığı oturup, konuşup sorunu çözebileceğimizi söyledi. Ben de bu konunun oturup konuşmakla çözülemeyeceğini, yargı aşamasında çözülebileceğini, kanun ve yasal haklarımız neyse onu kullanacağımı söyledim. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçemizi verdik. Gereken neyse yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Otizmli çocuğa eğitmenden dayak

"BU BÖYLE KAPANMAYACAK"

Anne Cevriye Çavuş da "Çocuklarımızın bir adım ilerlemesi için çok uğraşıyoruz. Gerçekten çok üzgünüm ama maalesef ki bu konunun peşini bırakmayacağız, bu böyle kapanmayacak. Bugün benim çocuğuma yapılan, yarın başkasının çocuğuna yapılabilir" dedi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı eğitmen E.G. ise konuyla ilgili açıklamayı daha sonra avukatları aracılığıyla yapacağını söyledi.

Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
Kaynak: DHA

Tekirdağ, 3-sayfa, Olaylar, Şiddet, Güncel, Tokat, Otizm, Otizm, Çorlu, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli çocuğa eğitmenden dayak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutkusu sonu oldu Videolarıyla ünlenen genç Saniye’nin acı ölümü Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye olay sözler: Derbide akılları çelişti Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay sözler: Derbide akılları çelişti
Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi senaryo gerçekleşti Şampiyonlar Ligi'nde tarihi senaryo gerçekleşti
PKK’nın kongre kararına DEM Parti’den ilk yorum PKK'nın kongre kararına DEM Parti'den ilk yorum
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ’yalan tanıklık’ iddiasıyla ilk kez hakim karşısında Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısında
Osimhen’den veda gibi sözler Osimhen'den veda gibi sözler
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
Parkta bulduğu alkol şişesini su zannederek içen çocuk hastanelik oldu Parkta bulduğu alkol şişesini su zannederek içen çocuk hastanelik oldu
Okulda kız kardeşleri öldüren katil zanlısı 3 kere hapse girmiş Okulda kız kardeşleri öldüren katil zanlısı 3 kere hapse girmiş
Tatil için gittiği memleketinde yaptığı hatanın bedelini ağır ödedi Tatil için gittiği memleketinde yaptığı hatanın bedelini ağır ödedi

12:59
Çalık Holding’den açıklama var: Dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladılar
Çalık Holding'den açıklama var: Dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladılar
11:58
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar
11:15
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
08:51
Güney Asya’da savaş şiddetleniyor Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı
16:29
Vitor Pereira tarih yazıyor Premier Lig’de ayın en iyisi seçildi
Vitor Pereira tarih yazıyor! Premier Lig'de ayın en iyisi seçildi
16:25
Başkentte şüpheli ölüm Ailesinin “eski eşinle barış“ ısrarına dayanamayan kadın balkondan atladı
Başkentte şüpheli ölüm! Ailesinin "eski eşinle barış" ısrarına dayanamayan kadın balkondan atladı
16:24
Anlaşma tamam gibi İşte Arda Turan’ın yeni takımı
Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı
16:16
DEM Parti’den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor
DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor
16:09
20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı
20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı
15:56
Fatih Terim’in kızı Merve Terim’den Fenerbahçe’ye sert tepki
Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe'ye sert tepki
15:43
Bursaspor yeni formalarını tanıttı Taraftarlar o formalara hayran kaldı
Bursaspor yeni formalarını tanıttı! Taraftarlar o formalara hayran kaldı
15:30
Leverkusen’de ayrılık Xabi Alonso görevini bırakacağını açıkladı
Leverkusen'de ayrılık! Xabi Alonso görevini bırakacağını açıkladı
14:58
Mehmet Ali Erbil: 29 senedir nafaka ödeyen tek adam olabilirim
Mehmet Ali Erbil: 29 senedir nafaka ödeyen tek adam olabilirim
14:54
Tatil için gittiği memleketinde yaptığı hatanın bedelini ağır ödedi
Tatil için gittiği memleketinde yaptığı hatanın bedelini ağır ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 13:48:18. #7.12#
SON DAKİKA: Otizmli çocuğa eğitmenden dayak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.