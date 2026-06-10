Ekran Bağımsızlığı Zirvesi İstanbul\'da

İSTANBUL Aile Vakfı (İSAVAK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) iş birliğinde, 12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 'Dijital Anafor: Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde, RTÜK ile İstanbul Aile Vakfı'nın iş birliğinde 12-13 Haziran tarihlerinde Şişli'deki bir otelde gerçekleştirilecek olan 'Dijital Anafor: Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek zirvenin detaylarını paylaşan İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık, etkinliğin vakfın son iki yıldır yürüttüğü çalışmaların en önemli çıktılarından biri olacağını söyledi. 2024 yılında yaptıkları saha araştırmalarının kendilerini bu alana yoğunlaşmaya yönlendirdiğini belirten Karabıyık, "Toplumun yüzde 80,7'si 'Dijitalleşme toplumsal değerleri aşındırıyor' diyor. Yüzde 82,7'si ise 'Dijitalleşme faydadan çok zarar üretiyor' görüşünü paylaşıyor. Peki, biz bu zararları nasıl ortadan kaldıracağız? Bu konuya yoğunlaştık. Stratejik hedefimiz, problemli ekran kullanımını azaltmak ve ekran süresini kısaltmak. Bu hedef doğrultusunda yürüttüğümüz 17 faaliyet bulunuyor. Bu faaliyetlerden biri de Dijital Anafor Zirvesi" dedi.

'DİJİTAL ANAFOR, AİLE BAĞLARINI ZAYIFLATIYOR'

'Dijital anafor' kavramını da açıklayan Karabıyık, "Peki dijital anafor ne demek? Bugün evimizde bir köşesinde telefon ve tablet, bir köşesinde televizyon, bir köşesinde de bilgisayarın olduğu bir üçgen düşünün, aynı Bermuda Şeytan Üçgeni gibi. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde uçaklar ve gemiler kayboluyor. İşte bu üçgenin oluşturduğu dijital anafor, aile bağlarını zayıflatıyor. Daha sonra da aile fertlerinin bu anafora kapılmasına ve savrulmasına sebep oluyor. Dijital Anafor Zirvesi, bu dijital çağda fert, aile ve toplum üzerindeki etkileri tartışacağımız bir zirve. Kimler geliyor buraya? Uluslararası konuşmacılar var. Bu alandaki akademik çalışmalara, politika oluşum süreçlerine dahil olan önemli aktörler, Türkiye'de bu konuda çalışma yapan uzmanlar, yapımcılar, yönetmenler, medya yöneticileri bu zirvede bir araya gelecek ve ortak akılla bu meseleleri konuşup çözüm yollarını arıyor olacağız" dedi.

AİLELER VE ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Zirve kapsamında aileler için de özel planlamalar yapıldığını belirten Karabıyık, "Yine bu zirve kapsamında aileleri özellikle davet ediyoruz. Gelecek olan ailelerde anne babalar zirvedeki panelleri takip ederken çocuklar için de etkinlik alanları planladık. Çocuklar da o etkinlik alanlarında, atölyelerde hoşça vakit geçirecekler. 12 ve 13 Haziran'da. 12 Haziran'da protokol açılış oturumuyla başlayacak. Daha sonra 'Gazze ve Medya Özel Oturumu' var. Gazze ve Medya Özel Oturumu, hakikatin bu dijital çağda nasıl örtüldüğünü konuşacağımız bir oturum olacak" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR İÇİN EKRAN DIŞINDA BİR DÜNYA MÜMKÜN'

Zirvenin iki yıllık çalışmaların önemli bir çıktısı olacağını ifade eden Karabıyık, "Özellikle ifade etmek istediğimiz husus, bu zirve, 2 yıllık bu çalışmaların en üst noktaya taşındığı bir etkinlik olacak. Bu zirvede öne çıkarttığımız bazı mesajlarımız var, şunu vurguluyoruz. Bildirim gelmese bile sürekli elimiz telefona gidiyor ve bu bizim ekran sürelerimizi yukarıya çıkartıyor. Telefonu bir kere elinize aldınız, orada kaydırmaya bir başladığınızda dakikaların, saatlerin nasıl geçtiğini fark etmiyorsunuz. O yüzden diyoruz ki çocuklar için ekran dışında bir dünya mümkün ve bu dünyayı biz çocuklar için nasıl cazip hale getirebiliriz ve çocuklarımızı o dijital anafordan nasıl çekip çıkartabiliriz? Bir başka husus, bugün için hepimiz banka hesaplarımızdaki bakiyeleri önemsiyoruz ama şunu göz ardı ediyoruz. Bugünün en değerli bakiyesi dikkatimiz ve bu dijital anafor bizim dikkatimizi eritip götürüyor. Bu dikkat ekonomisi, yalnızlık ekonomisi ve dopamin bağımlılığı konuları da etraflıca konuşulacak zirvede" diye konuştu.

SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANACAK

Zirve sonunda sonuç bildirgesi yayımlanacağını söyleyen Karabıyık, "Zirvenin çıktıları olarak da bir sonuç bildirgesi yayınlanacak. Dolayısıyla dijital çağda, bu çağın fert, aile ve toplum üzerindeki etkilerini konuştuğumuz gibi bu olumsuz etkileri bertaraf etmek için ne gibi çözümler ortaya koyabiliriz, bunu da sonuç bildirgemizle kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Dediğim gibi buradaki önemli husus, konunun bütün taraflarının bir araya gelmesi ve güvenli bir ekran ekosisteminin nasıl inşa edeceğimizi tartışıyor olması olacak. Zira bu çağda biz artık ekransız bir hayat değil, o ekranları hayatımıza artı değer üretecek şekilde nasıl kullanacağımızı konuşuyor olacağız" ifadelerini kullandı.

'SAYIN EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ'NİN ZİRVEYE KATILIMI İŞ BİRLİĞİMİZİ BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYOR'

Karabıyık, "Zirve'mizi Aile Bakanlığı'mızın himayesinde, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Aile Vakfı'nın iş birliğinde gerçekleştiriyoruz. Bu iş birliğini daha da üst seviyeye taşıyan bir husus var, o da Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin zirveye katılacak olması. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, 25 Nisan 2026'da 1'inci Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nde bir hususun altını çizdi. 'Çocukluk anavatanını dijital istiladan korumak'. İşte bu vizyon bizim için üzerinde çok çalışmamız gereken, bu vizyona katkı sunmak için hem sivil toplumun hem düzenleyici kuruluşların hem de kamunun bir araya gelerek bu meseleyi ele alıp bununla ilgili çözümleri, alternatifleri kamuoyuna sunarak kamuoyundaki toplumsal farkındalığı oluşturmak ve çözümlere dair toplumsal talebin ortaya çıkmasını sağlayarak toplumda bu çağın olumsuz etkilerini minimize edecek ve faydayı da en üst seviyeye taşıyacak adımları atmak olacak. Bu noktada Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye verdikleri destek için müteşekkiriz. Zira Sayın Hanımefendi, 80'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir başka hususun altını çizdi ve bütün ülkelere çağrıda bulundu. İçinde bulunduğumuz çağ bireyselliği teşvik ediyor ve bu bireyselleşme rüzgarı aileleri de önüne katıp dağıtıyor. İşte bu noktada bizim aileyi merkeze alan bir gelişmişlik paradigması alternatifini ortaya koymamız lazım" ifadelerini kullandı.