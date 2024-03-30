Elazığ'ın merkezinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'ın merkezinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ\'ın merkezinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. AFAD tarafından yapılan açıklamada, saha tarama çalışmalarının devam ettiği ve etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinin iletilmiştir.

30.03.2024 03:55  Güncelleme: 03:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın merkezi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntının 13,83 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Elazığ ilimizde saat 03.25'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: AA

Elazığ, AFAD, Deprem, Doğal Afet, Acil Durum, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'ın merkezinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muş'un Varto ilçesinde ilk kez bir kadın muhtar adayı
    04:45 Muş'un Varto ilçesinde ilk kez bir kadın muhtar adayı

    Muş'un Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Çallıdere köyünde bir kadın, muhtar adayı oldu. 27 yaşındaki Bahar İncesu, köydeki sorunları çözmek ve gençlere yol göstermek amacıyla adaylığını ilan etti. İncesu, seçimle ilgili bilgileri almak üzere İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İncesu, ailesinin onayını aldıktan sonra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimde muhtar adayı olacağını söyledi. Ayrıca, köyün yol sorununu çözmek için çalışmalar yapacağını ve gençlere devlet teşviklerini getirmek için çaba göstereceğini belirtti.

  • Elazığ'da 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
    04:15 Elazığ'da 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

    Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin olumsuz bir duruma yol açmadığı belirtildi. Deprem sonrası bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı görüldü.

  • Elazığ Merkezinde 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
    03:57 Elazığ Merkezinde 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

    AFAD, Elazığ merkezinde saat 03.25'te meydana gelen depremin 13.83 kilometre derinlikte ve 4.7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

  • Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
    03:48 Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

    Elazığ'ın merkez üssü olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 03.25'te gerçekleşti ve yaklaşık 14 kilometre derinlikte oldu. Deprem sonucunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca, deprem Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Batman illerinde de hissedildi.

  • Elazığ'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
    03:45 Elazığ'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

    Elazığ'ın merkez üssü olan 4.7 büyüklüğündeki deprem, saat 03.25'te meydana geldi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca, deprem Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Batman illerinde de hissedildi.

  • Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
    03:42 Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezde saat 03:23'te 4.7 büyüklüğünde ve 13.83 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, gelişmeleri takip ettiğini duyurdu.

  • Elazığ'da 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
    03:39 Elazığ'da 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

    Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın merkezi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntının 13,83 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

  • Lüks otomobil alev alev yandı, sürücü son anda canını kurtardı
    03:35 Lüks otomobil alev alev yandı, sürücü son anda canını kurtardı

    İstanbul- İzmir otoyolu Gemlik Sanayi kavşağında, Ukraynalı sürücünün kullandığı Tesla marka elektrikli otomobil, bir anda alev aldı. Sürücü otomobilden son anda çıkarak canını kurtarırken, otomobil alev topuna dönerek kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.

  • Sakarya'da kahreden olay: Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
    03:04 Sakarya'da kahreden olay: Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı olay, Yenigün Mahallesi Hasırcılar Caddesi üzerinde meydana geldi.


00:48 İYİ Parti’nin Ordu adayı Enver Yılmaz’ın “Seçim öncesi evrakları yakıyorlar“ iddiası İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz'ın "Seçim öncesi evrakları yakıyorlar" iddiası
00:01 Seçim yayın yasakları başladı Seçim yayın yasakları başladı
23:51 Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
23:17 ABD, İsrail’e yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay verdi ABD, İsrail'e yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay verdi
23:15 İmamoğlu’ndan gövde gösterisi Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti’nin kalesinde yaptı İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti'nin kalesinde yaptı
23:29 Düzce’de bir kişi cami şadırvanında ölü bulundu Düzce'de bir kişi cami şadırvanında ölü bulundu
22:41 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde kazanacakları illeri tek tek saydı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde kazanacakları illeri tek tek saydı
22:04 İZBAN arıza yaptı, yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı İZBAN arıza yaptı, yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı
21:33 Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm
20:51 YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi? Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu
18:41 İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli’de fetret dönemini bitirecek miyiz İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?
18:02 İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var
17:25 Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum’u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
16:27 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’’17 bakan niye sahada’’ eleştirilerine yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ''17 bakan niye sahada?'' eleştirilerine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 04:50:27. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'ın merkezinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement