Elazığ\'ın merkezinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muş'un Varto ilçesinde ilk kez bir kadın muhtar adayı

Muş'un Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Çallıdere köyünde bir kadın, muhtar adayı oldu. 27 yaşındaki Bahar İncesu, köydeki sorunları çözmek ve gençlere yol göstermek amacıyla adaylığını ilan etti. İncesu, seçimle ilgili bilgileri almak üzere İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İncesu, ailesinin onayını aldıktan sonra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimde muhtar adayı olacağını söyledi. Ayrıca, köyün yol sorununu çözmek için çalışmalar yapacağını ve gençlere devlet teşviklerini getirmek için çaba göstereceğini belirtti.