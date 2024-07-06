Elazığ'da Aşk İntiharı: İnşaat Mühendisi ve Sevgilisi Kamyonette Ölü Bulundu - Son Dakika
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Elazığ'da Aşk İntiharı: İnşaat Mühendisi ve Sevgilisi Kamyonette Ölü Bulundu

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Elazığ'da bir kamyonette başlarından vurulmuş halde bulunan Halil Çetin ve Rukiye Yıldırım'ın intihar ettikleri ortaya çıktı. Evli ve 3 çocuk babası olan Çetin, önce sevgilisi Yıldırım'ı vurduktan sonra kendisini vurarak yaşamına son verdi. İkili, aşklarının aileleri tarafından kabul görmediği için intihar kararı aldıkları belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

06.07.2024 14:08
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Elazığ'da ilişkileri aileleri tarafından onaylanmayan ve sevgili olan bir çift, araç içerisinde silahla intihar etti. Canına kıyan Halil Çetin'in, bir gün önce yakınlarından birini arayıp intihar edeceğini söylediği öğrenildi

KAMYONETTEKİLERİ GÖRÜNCE EKİPLERE HABER VERDİLER

Olay, dün öğle saatlerinde Elazığ- Diyarbakır kara yolundaki Hazar Gölü yakınlarında meydana geldi. Park halindeki kamyonette biri kadın, 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENLERİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde başlarından vurulduğu belirlenen Halil Çetin ile inşaat mühendisi Rukiye Yıldırım'ın yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Çetin ve Yıldırım'ın cenazeleri, otopsi için morga götürüldü.

AİLELERİ KABUL ETMEYİNCE İNTİHAR KARARI ALMIŞLAR

Evli ve 3 çocuk babası olan Halil Çetin ile Rukiye Yıldırım'ın sevgili oldukları, aşklarının aileleri tarafından kabul görmediği için intihar kararı aldıkları ileri sürüldü. Yıldırım'ın ailesinin olaydan bir gün önce kayıp ihbarında bulunduğu tespit edildi.

YAKININI ARAYIP "İNTİHAR EDECEĞİM" DEMİŞ

Halil Çetin'in yanında getirdiği tabancayla Yıldırım'ı başından vurup, intihar ettiği saptandı. Halil Çetin'in, bir gün önce yakınlarından birini arayıp intihar edeceğini bildirdiği, kendisinden haber alınamaması üzerine de jandarma ekiplerinin çevreden yapılan ihbarlar ve ona ait aracın PTS kayıtlarından göl yakınında olduklarının belirlendiği ortaya çıktı.

Elazığ\'da Aşk İntiharı: İnşaat Mühendisi ve Sevgilisi Kamyonette Ölü Bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Aşk İntiharı: İnşaat Mühendisi ve Sevgilisi Kamyonette Ölü Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Aşk İntiharı: İnşaat Mühendisi ve Sevgilisi Kamyonette Ölü Bulundu - Son Dakika
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