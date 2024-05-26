Elazığ'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi düzenlendi

Elazığ\'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi düzenlendi

Elazığ'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi'ne binlerce kişi katıldı. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte İsrail aleyhine sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, Türkiye'nin Gazze direnişine olan desteğini vurgulayarak, mesajın Gazze'ye ulaşacağını belirtti.

26.05.2024 21:47
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Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistinlilere destek amacıyla "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenlendi.

El-Aksa Platformu ev sahipliğinde Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Mardin, Muş, Siirt ve Van gibi çevre illerden gelen sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca tekbir getiren katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar attı.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, kendilerine desteklerini esirgemeyen Türkiye'deki herkese, Gazze'den, Kudüs'ten selam getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin direnişin yanında olduğu mesajını verdiğini ifade eden el-Hindi, şöyle dedi:

"Emin olunuz ki mesajınız Allah'ın izniyle Gazze'ye ulaştırılacaktır. Binlerce kişi burada kararlılığınızı ispat ettiniz. Emin olabilirsiniz ki Gazze direnişi ilk günkü gibi ayaktadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi düzenlendi - Son Dakika

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