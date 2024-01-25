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ELAZIĞ'DA DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER, MEŞALELİ YÜRÜYÜŞLE ANILDI - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER, MEŞALELİ YÜRÜYÜŞLE ANILDI

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin 4. yılında, Elazığ Mimarlar ve Mühendisler Platformu üyeleri tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. Etkinlikte, 44 meşale ile depremde hayatını kaybeden 44 kişi anıldı. Ayrıca, depremlerden etkilenen iller arasındaki bağların güçlendirilmesi için 'Deprem Hafıza Anıtı' projesi başlatılması çağrısı yapıldı.

25.01.2024 - 01:33,
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ELAZIĞ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin 4'üncü yılında hayatını kaybedenler, meşalelerle düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin 4'üncü yıldönümünde, Elazığ Mimarlar ve Mühendisler Platformu üyeleri tarafından, afette hayatını kaybeden 44 kişinin anısına anma yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, ellerinde 44 meşale ile öğretmenevi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Anma programı, şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasının ardından, İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın okuduğu duanın ardından sona erdi. Elazığ Mimarlar ve Mühendisler Platformu dönem sözcüsü Mimar Fatih Baltacı, anıları yaşatmak için bir araya geldiklerini belirterek, 24 Ocak 2020 Elazığ Depremi Anma Yürüyüşümüzü onurlandırdığınız için yürekten teşekkür ederim. 24 Ocak 2020'deki depremde hayatlarını kaybeden 44 vatandaşımızı, yaktığımız 44 meşale ile andığımız bu önemli an, hafızalarımıza kazınan acıyı derinden hissettiğimiz ve her şeye rağmen hayata sıkı sıkıya yeniden tutunduğumuz andır. Biz, yaşamlar tasarlamayı şiar edinen mimarlar ve mühendisler, bu kez anıları yaşatmak için bir aradayız. Çünkü anmak, bizi geçmişteki bir ana götürerek o anı ebedileştirir ve geçmiş, biz onu andıkça bizimle birlikte yaşamaya devam eder? dedi.

'DEPREM HAFIZA ANITLARI YAPILSIN'

Baltacı, depremlerden etkilenen iller arasındaki bağların güçlendirilmesi için 'Deprem Hafıza Anıtı' projesini başlatmak istediklerini belirterek, Sözlerimi; şehrimizin yöneticilerine bir çağrı yaparak tamamlamak istiyorum. Asrın felaketinden etkilenen şehrimizle birlikte Van'ı, İzmir'i, Kocaeli'ni, Bingöl'ü, Düzce'yi, Erzincan'ı ve Elazığ'ımızı kapsayan bir 'Deprem Hafıza Anıtı' projesini başlatalım. Depremden etkilenen şehirlerarasında kardeşlik ve kader bağlarını güçlendirecek olan bu anıt, toplum hafızamızın yaşatıldığı bir anıt olsun. Bu eserin tasarımı ve yapı mühendisliği süreçlerini Elazığ Mimarlar ve Mühendisler Platformu olarak üstlenmekten onur duyarız? diye konuştu. (DHA)

ELAZIĞ\'DA DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER, MEŞALELİ YÜRÜYÜŞLE ANILDI
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER, MEŞALELİ YÜRÜYÜŞLE ANILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER, MEŞALELİ YÜRÜYÜŞLE ANILDI - Son Dakika
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