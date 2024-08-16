Emekliler Mardin'in tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Emekliler Mardin'in tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti

Emekliler Mardin\'in tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti

Türkiye'de uygulamaya konulan ücretsiz konaklama imkanından yararlanan emekliler, Mardin'in tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti. Emekliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'emekliler yılı' ilan etmesiyle başlayan uygulama kapsamında Mardin'e gelerek tarihi ve turistik mekanları gezdi. Emekliler, bu imkandan dolayı devlete ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti ve uygulamanın devamını diledi.

16.08.2024 14:19
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Türkiye'de bu yıl uygulamaya konulan ücretsiz konaklama imkanından yararlanan emekliler, Mardin'in tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "emekliler yılı" ilan etmesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile 15 Temmuz itibarıyla yurtların kapıları emeklilere açıldı.

16 Ağustos'a kadar süren uygulamadan yararlanmak için 15 Temmuz'dan bu yana İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Ankara, Kocaeli, Denizli, Ordu ve Şanlıurfa gibi 20'yi aşkın ilden 50 emekli aileleriyle Mardin'e geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdülkerim Şahin'in yakından ilgilendiği emekliler Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edildi, Midyat Belediyesince tahsis edilen araçla tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Tarihi Kasımiye Medresesi, Mardin Müzesi, Deyrulzafaran Manastırı, Dara Antik Kenti, Mor Gabriel Manastırı, Beyazsu mesire alanı gibi tarihi ve turistik mekanları görme fırsatı bulan emekliler Mardin'e hayran kaldı.

Eşiyle Ankara'dan gelen Yıldırım Yurdakul, AA muhabirine, kendilerine sağlanan bu imkandan dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çok güzel bir tatil yaptıklarını, bu uygulamanın devam etmesini beklediklerini ifade eden Yurdakul, "Yurtlarımız güzel. SGK İl Müdürümüz ile buradaki personel tarafından güzel karşılandık. Türkiye'nin her yerini gezdim. Mardin kalmıştı, gelmediğim. Bu nedenle Mardin'e gelmek istedim. Gerçekten çok güzel bir yer. Burayı görmeyenlere tavsiye ederim. Daha önce böyle olanaklar yoktu. Devletimize, Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çanakkale'den gelen emekli öğretmen Işıl Kurtulan da 16 ay önce emekli olduğunu, bu imkandan faydalanmak için "e-Devlet"ten başvuru yaparak Mardin'e geldiğini belirtti.

Bu geziden çok memnun kaldıklarını, tatillerinin çok güzel geçtiğini dile getiren Kurtulan, "Tarihi yerleri gezdik, alışveriş yaptık. Bu imkandan bütün emeklilerimizin faydalanmasını isterim. Umarım devamı da gelir." ifadelerini kullandı.

Malatya'dan gelen Serdar İmrak ise aşırı sıcaklardan dolayı çekinerek geldiği tarihi kente hayran kaldığını söyledi.

Böyle güzel bir tatil yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran İmrak, "İlgi ve alaka çok güzeldi. Tarihi mekanları gezdik. Çok memnun kaldım. Dolu dolu tatil geçirdik. Cumhurbaşkanlığına ve devletimize teşekkür ediyoruz. Umarım bu uygulama kalıcı olur." dedi.

Kaynak: AA

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