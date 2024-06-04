Emine Erdoğan başkanlığındaki BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ikinci toplantısı çevrim içi gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Emine Erdoğan başkanlığındaki BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ikinci toplantısı çevrim içi gerçekleştirilecek

Emine Erdoğan başkanlığındaki BM Sıfır Atık Danışma Kurulu\'nun ikinci toplantısı çevrim içi gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun ikinci toplantısı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevrim içi gerçekleştirilecek. Toplantıda, Sıfır Atık Projesi'nin küreselleşmesine yönelik faaliyetler ele alınacak. Emine Erdoğan'ın daveti üzerine kurulun ilk resmi toplantısı 1 Kasım 2023'te İstanbul'da yapılmıştı.

04.06.2024 21:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun ikinci toplantısı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevrim içi gerçekleştirilecek.

Danışma Kurulu'nun tanışma toplantısı, geçen yıl 27 Temmuz'da yine çevrim içi olarak Emine Erdoğan başkanlığında yapıldı. Emine Erdoğan, 31 Ekim 2023'te BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) Dünya Şehirler Günü Kutlaması'na ev sahipliği yapması vesilesiyle kurul üyelerine ilk resmi toplantının İstanbul'da yapılması önerisinde bulundu.

Emine Erdoğan'ın daveti üzerine ilk resmi toplantı 1 Kasım 2023'te İstanbul'da yapıldı. Böylece Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri ilk yüz yüze toplanmış oldu.

Toplantının ikincisi ise Emine Erdoğan başkanlığında 5 Haziran Çevre Günü'nde çevrim içi olarak yarın gerçekleştirilecek. Emine Erdoğan'ın katılımcılara hitap edeceği toplantıda, kurulun Sıfır Atık Projesi'nin küreselleşmesine yönelik faaliyetleri ele alınacak.

Sıfır Atık Projesi BM'ye taşındı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sıfır Atık Projesi, Emine Erdoğan himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 26 Eylül 2017'den itibaren sürdürülüyor.

"Dünya Ortak Evimiz" bakış açısıyla ilk kez Emine Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında 77. BM Genel Kurulu esnasında New York'ta Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı imzalandı.

Uluslararası alanda bilinirliği artan proje, BM seviyesinde de destek görmeye devam ediyor. BM Genel Kurulu'nda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin de eş sunucu olduğu "sıfır atık" kararı oy birliği ile kabul edildi ve BM Genel Kurulu'nda 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.

BM'nin New York'taki Genel Kurul Salonu'nda 30 Mart 2023'te ilk kez kutlanan "Uluslararası Sıfır Atık Günü"ne BM Genel Sekreteri'nin özel davetlisi olarak katılan Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, konuşmasında, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu" kurulacağını ifade etti. Guterres'in önce hitabında dile getirdiği ve daha sonra yazılı olarak Emine Erdoğan'a ilettiği BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığı teklifi üzerine, Emine Erdoğan, kurulun başkanlığını üstlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek

Uluslararası alanda çok sayıda üst düzey devlet görevlisi ve lider eşi tarafından imzalanan "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı çok önemseyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'ne verdiği desteği ulusal ve uluslararası tüm mecralarda dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu marjında New York ziyaretleri esnasında Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru isimli programda düzenlenen imza töreninde, dijital Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın ilk imzacısı oldu.

Kurul üyeleri

BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri dünya genelinden önemli isimlerden oluşuyor.

Politikadan Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder, Surinam Devlet Başkanı Chandrikapersad Santokhi'nin eşi Melissa Santokhi-Seenacherry ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio kurul üyeleri arasında yer alıyor.

Kurul üyeleri arasında, akıllı paketleme alanında faaliyet gösteren Şili merkezli Algramo firmasının kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jose Manuel Moller, 2008'de ABD'deki dar gelirli Latin Amerika kökenli bireylere mikro kredi sağlanarak ekonomik şartların iyileştirilmesini amaçlayan New York merkezli "Grameen America"nın kurucusu Prof. Dr. Muhammed Yunus ile Brezilya merkezli Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) Başkanı Carlos Silva Filho da bulunuyor.

Ayrıca, Kolombiya merkezli döngüsel ekonomi alanında projeler yürüten CEMPRE organizasyonunun İcra Direktörü Laura Reyes, organik atıklarını sürdürülebilir çözümlere dönüştürerek döngüsel ekonomi projeleri üreten Hollanda merkezli "Atık Dönüştürücüleri" (The Waste Transformers) kurucusu ve CEO'su Lara van Druten, ABD'deki Delaware Üniversitesinden Enerji ve Çevre Profesörü Prof. Dr. Saleem Ali, Fas'ta "Liberal International" isimli siyasi partinin Başkanı, Fas'ın eski Çevre Bakanı Hakima el Haite, sürdürülebilir kentler ve yaşam alanları inşa etmek için çalışmalar yürüten Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı (ICLEI) Genel Sekreteri Gino Van Begin ve Asya-Pasifik bölgesinin sürdürülebilir kalkınması için çalışmalar yürüten CityNet organizasyonunun Genel Sekreteri Dr. Vijay Jagannathan da kurulda yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan başkanlığındaki BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ikinci toplantısı çevrim içi gerçekleştirilecek - Son Dakika

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