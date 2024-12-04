Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile bir araya geldi

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya- Türkiye ilişkilerinin 100'üncü yılı dolayısıyla resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito'nun eşi Prenses Akishino ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile Millet Kütüphanesini ziyaret etti. Birlikte Millet Kütüphanesine giren Erdoğan ve Akishino'ya kütüphanedeki vatandaşlar, öğrenciler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan ve Akishino önce İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet'i anmak için açılan 'Fatih Sultan Mehmet' sergisini gezdi. Burada Akishino Fatih Sultan Mehmet'in Çocukluk Dönemi, Padişahlık Dönemleri, İlim Hayatı ve O Dönemde Yaşayan Alimler, İstanbul'un Fethi ve Askeri Hayatı, Siyasi Hayatı ile Fatih Döneminde Mutfak, Şair Fatih: Avni, Vakıf Eserleri ve Ölümü bölümleri hakkında bilgi aldı. Akishino sergide sunulan Fatih Sultan Mehmet'in kaftan, kılıç, zırh gömlek gibi kişisel eşyaları ve o dönemin tarihine ışık tutacak çok sayıda esere hayranlığının dile getirdi.

AKİSHİNO'YA, MEVLANA'NIN 'MESNEVİ' ESERİNİN JAPONYA BASKISI HEDİYE EDİLDİ

Emine Erdoğan ve Akishino sergi ziyaretinin ardından Cihannüma Salonu'nda hatıra fotoğrafı çektirerek, 600 Japonca eserin bulunduğu Japon kitaplığı bölümüne geçti. Emine Erdoğan, burada bulunan kitapları inceleyen Akishino'ya, Mevlana'nın 'Mesnevi' eserinin Japonca baskısını ve serginin içeriğini de anlatan 'Fatih Sultan Mehmet' kataloğu ve İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan 'Türkiye' kitabını hediye etti.

NASREDDİN HOCA ÇOCUK KÜTÜPHANESİ'NDE ÇOCUKLARDAN PRENSES AKİSHİNO VE EMİNE ERDOĞAN'A KÜRESEL ISINMA SUNUMU

Daha sonra Nasreddin Hoca Kütüphanesi'ne geçen Emine Erdoğan ve Akishino'yu çocuklar sevgiyle karşıladı. Burada bir anaokulu çocuğu Prenses Akishino ve Erdoğan'a kendi eliyle yaptığı üzerinde lale motifi olan tabağı hediye etti. Anaokulu çağındaki bir başka çocuk ise Emine Erdoğan ve Prenses Akishino'ya küresel ısınma ile ilgili bir sunum yaptı.

'TEMENNİMİZ BU ANLAMLI ZİYARETİN ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ DAHA DA İLERİYE TAŞIMASIDIR'

Emine Erdoğan, Akishino ile gerçekleştirdikleri programa ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100'üncü yıl dönümü kapsamında ülkemizi ziyaret eden Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Ülkemizin kültür hazinesine ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ve Japonya kitaplığı bölümünü ziyaret ettik. Farklı medeniyetlerin birikimlerini aynı çatı altında buluşturan kütüphanemizde muhafaza edilen özel ve nadir eserleri tanıtma fırsatı bulduk. Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezerek tarihimizin büyük liderlerinden birinin vizyonunu, sanata ve bilgiye olan bağlılığını yakından inceledik. Japonya Kitaplığı, iki ülkenin ortak mirasına ışık tutan ve dostluk bağlarını güçlendiren bir sembol niteliğinde. Temennimiz bu anlamlı ziyaretin ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da ileriye taşımasıdır."