En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak 2026 itibari ile ortaya çıkan emekli zammı da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklisinin en düşük emekli aylığına yapılacak 18,48'lik zam ile 20 bin liraya çıkarılacağı duyurulmuştu.

KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Bu açıklamanın ardından gözler Meclis'ten gelecek habere çevrilmişti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. En düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye yükselten düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

5 MİLYONA YAKIN EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, 2019 yılında 1000 lira ile başlatılan alt sınır aylığı uygulamasının sosyal güvenlik sisteminin önemli koruma mekanizmalarından biri haline geldiğini ifade etti.

Gülsoy, komisyondaki konuşmasında düzenlemenin kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"2025 Temmuz ayında 16 bin 881 lira olan bu rakam, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde bir artışla, yaklaşık yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin liraya yükseltilmektedir. Bu düzenlemeden önce, mevcut durumda 4 milyon 11 bin emeklimiz faydalanıyorken yapılan düzenlemeyle bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye çıkması öngörülmektedir. Düzenlemenin 2026 yılı toplam maliyeti 110,2 milyar lira olarak hesaplanmıştır. Bu rakam, Orta Vadeli Program hedeflerimiz ve bütçe disiplininden taviz vermeden, büyüme sonucu elde edilen refahın toplumun en kıymetli kesimi olan emeklilerimize aktarılmasıdır."

CHP'DEN TABUTLU PROTESTO

Toplantı öncesinde CHP'li milletvekilleri, yanlarında getirdikleri tabut maketi ve tencereyle protesto düzenledi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, protesto sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Emeklinin tabutuna son çiviyi birazdan AK Parti milletvekilleri çakacak. Bu çekici AK Parti milletvekillerine vereceğiz. Bu tencerede ise et, tavuk yok. Taş var, dert var."

AK PARTİLİ GÜLER: EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL OLACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını duyurmuştu. Güler , "SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşme farkıyla birlikte yüzde 12,19, memur emekli sandığı yüzde 18,60 oranında artırılmaktadır. Toplu sözleşme kararında alınan taban aylıkları da 2026 içinde geçerli olacaktır. 16 bin 881 lira olarak ödenen emekli aylığı yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. 2026 Ocak'tan itibaren 20 bin TL olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.