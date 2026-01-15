En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor - Son Dakika
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
15.01.2026 17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
5 milyona yakın emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak 2026 itibari ile ortaya çıkan emekli zammı da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklisinin en düşük emekli aylığına yapılacak 18,48'lik zam ile 20 bin liraya çıkarılacağı duyurulmuştu.

KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Bu açıklamanın ardından gözler Meclis'ten gelecek habere çevrilmişti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. En düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye yükselten düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

5 MİLYONA YAKIN EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, 2019 yılında 1000 lira ile başlatılan alt sınır aylığı uygulamasının sosyal güvenlik sisteminin önemli koruma mekanizmalarından biri haline geldiğini ifade etti.

Gülsoy, komisyondaki konuşmasında düzenlemenin kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"2025 Temmuz ayında 16 bin 881 lira olan bu rakam, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde bir artışla, yaklaşık yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin liraya yükseltilmektedir. Bu düzenlemeden önce, mevcut durumda 4 milyon 11 bin emeklimiz faydalanıyorken yapılan düzenlemeyle bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye çıkması öngörülmektedir. Düzenlemenin 2026 yılı toplam maliyeti 110,2 milyar lira olarak hesaplanmıştır. Bu rakam, Orta Vadeli Program hedeflerimiz ve bütçe disiplininden taviz vermeden, büyüme sonucu elde edilen refahın toplumun en kıymetli kesimi olan emeklilerimize aktarılmasıdır."

CHP'DEN TABUTLU PROTESTO

Toplantı öncesinde CHP'li milletvekilleri, yanlarında getirdikleri tabut maketi ve tencereyle protesto düzenledi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, protesto sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Emeklinin tabutuna son çiviyi birazdan AK Parti milletvekilleri çakacak. Bu çekici AK Parti milletvekillerine vereceğiz. Bu tencerede ise et, tavuk yok. Taş var, dert var."

En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

AK PARTİLİ GÜLER: EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL OLACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını duyurmuştu. Güler , "SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşme farkıyla birlikte yüzde 12,19, memur emekli sandığı yüzde 18,60 oranında artırılmaktadır. Toplu sözleşme kararında alınan taban aylıkları da 2026 içinde geçerli olacaktır. 16 bin 881 lira olarak ödenen emekli aylığı yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. 2026 Ocak'tan itibaren 20 bin TL olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • ümit gengenç ümit gengenç:
    seyyanen 8000 bin +%25 olmadıktan sonra Hakkım helal değildir 114 6 Yanıtla
    1234 1234:
    o dediğin rakami mv alacakmiş kardeş 24 4
  • 1234 1234:
    herkese 18.5 bağkurluya 12 adalete bak pirime göre vermediğiniz mütdedce olmaz bu işler yazik 59 5 Yanıtla
  • 238231sa 238231sa:
    maaşı 20.010 tl olan a yok.16.000 olana var. bunun neresi adalet 57 3 Yanıtla
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    peki 20 bin üstü alanlara niye bir şey yok adınızda adalet var adaletin8z böyle mi? 55 2 Yanıtla
    rahmiisikrota_ rahmiisikrota_:
    20 bin üstü alan alıyor zaten neden versinler insanlar geçinsin diye 20 bin yapılıyor size batan nedir anlamadım 10 47
    Ali krklk Ali krklk:
    rahmisikrota, 20 bin üstü alan babasının hayrınami alıyor. primini yüksek odemiski aliyor. asiil sana batan nedir insanların adalet ve hak istegimi 2 0
    Zafer Bekler Zafer Bekler:
    rahmi kimseye bır sey batmıyo onlar dıyorki 20100 alan yıne aynı alıyo 1000 lira alana kımse bır sey demıyor anlama kıtlıgın var 0 0
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Yetmez ama buna şükür Allah bereket versin, 0 0
  • ümit gengenç ümit gengenç:
    Seyyanen 8000 TL ve + %25 olmadıktan sonra hakkım helal değildir. 43 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
