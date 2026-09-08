Endonezya\'da volkanik kül dağılınca kapatılan 5 havalimanı yeniden açıldı

CAKARTA, 8 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle geçici olarak kapatılan başkent Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nın da aralarında bulunduğu beş havalimanı, volkanik küllerin dağılmasının ardından yeniden hizmete açıldı.

Endonezya Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi salı günü yaptığı açıklamada, rüzgarın yön değiştirmesinin ardından Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı çevresindeki volkanik küllerin dağıldığını belirtti. Purwagandhi, kapalı havalimanında bekleyen 178 uçağın uçuşa elverişlilik kontrollerinden geçirilmesi gerektiğini belirterek, bazı uçuşların yeniden başlamasının zaman alabileceğini ifade etti.

Endonezya Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Koordinasyon Bakanlığı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, havalimanlarının kapatılması en az 2.961 uçuşun gecikmesine, başka havalimanlarına yönlendirilmesine veya iptal edilmesine yol açarak yaklaşık 341.000 yolcuyu etkiledi. Volkanik patlama nedeniyle ülke genelinde sekiz havalimanı geçici olarak kapatılmıştı.

Endonezya jeoloji yetkililerine göre, 4 Eylül'den itibaren volkanik hareketliliğini sürdüren Anak Krakatau Yanardağı'nda pazar günü daha şiddetli bir patlama kaydedilmişti. Yanardağ, salı günü üç kez daha patladı.

Cava ve Sumatra arasındaki Sunda Boğazı'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı son yıllarda birçok kez faaliyete geçti. Yanardağın 2018 yılındaki kısmi çöküşü, 400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan bir tsunamiyi tetiklemişti.