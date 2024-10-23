Enerjisa\'nın Genç Yetenek Programına Yoğun İlgi

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ENERJİSA Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından 2017 yılında başlatılan, bugüne kadar 216 genç yeteneğin mezun olduğu ve büyük ilgi gören 'Enter Genç Yetenek' staj programının 2024 – 2025 yılları arasında gerçekleşecek 9. Dönemi için 169 üniversiteden 8 bin 600'ü aşkın başvuru geldi. Kriterleri karşılayan 350 aday ile görüşmeler gerçekleştirildi.

ENTER 2024 – 2025 DÖNEMİ, IDEATHON ETKİNLİĞİ İLE BAŞLADI

Şirket, "Enter Genç Yetenek" programı kapsamında, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine kariyer gelişim fırsatları sunuyor. 2024 – 2025 yıllarında 9. Dönemi gerçekleşecek olan Enter, bireylerin ve takımların bir araya gelerek yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklandığı, yaratıcı düşünce ve iş birliği sürecini destekleyen Ideathon etkinliği ile başladı. Katılımcılar, tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi, iş süreçlerine aktif olarak katılım sağlayarak kariyer gelişimlerine hız kesmeden devam edecekler. Bu etkinlik, onlara sadece yaratıcı fikir üretme fırsatı sunmakla kalmayıp, profesyonel yetkinliklerini de geliştirmeleri için önemli bir platform sağlıyor.

GENÇ PROFESYONELLERE İŞ FIRSATLARI SUNULUYOR

Başkent EDAŞ, Ayedaş, Toroslar EDAŞ, Yapılandırılmış rotasyon programı "Enter" ile öğrencilerin Enerjisa Dağıtım Şirketlerini ve elektrik dağıtım sektörünü daha yakından tanımasına, aynı zamanda kendi ilgi alanlarını keşfetmesine olanak sağlıyor. Program sonunda olumlu değerlendirilen adaylar için Enerjisa Dağıtım Şirketleri ve enerji sektörü bünyesinde istihdam şansı doğuyor.

Program kapsamında öğrenciler, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat ve Endüstri Mühendisliği gibi bölümlerde öğrenim gören 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinden seçiliyor. Bu öğrenciler 9 ay boyunca Elektrik Dağıtım Yolu, Fonksiyonel Birimler ve Veri Yönetimi gibi farklı alanlarda rotasyonlu görev alarak sektörün her aşamasını deneyimleme fırsatına sahip olacaklar.

ÖZSÜREKCİ: DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN GENÇLERİN GELİŞİMİNE DESTEK OLUYORUZ'

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin yetenek programları ile üniversiteli gençleri kariyer ve eğitim fırsatları ile desteklediklerini dile getiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, 'Enter Genç Yetenek' programımız ile daha iyi bir gelecek için üniversite 4'üncü Sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin kariyer gelişimine ve istihdamına destek oluyoruz. Gençlerimizin eğitim ve kariyer yolculuğunda onlara rehberlik etmek, geleceğin liderleri ve uzmanları olma yolunda attıkları ilk adımda yanlarında olmak bizim için mutluluk verici. Enter'ın 9. döneminde de genç yeteneklerimize sunduğumuz gelişim ve istihdam fırsatları ile Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

AYDİLEK: TOPLUMSAL KALKINMAYA VE BİREYLERİN GELİŞİMİNE ÖNCÜ OLUYORUZ

Kendi sektöründe en iyi, etkin, müşterek olarak sahiplenilen ve insanlara dokunan İK süreç ve uygulamalarına odaklandıklarını dile getiren Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı Yakup Aydilek, "Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde yürütülen She-Energy, Enter, Enbiz, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar ve SPARK gibi eğitim, kariyer ve sosyal sorumluluk programlarımızda kapsayıcılığı, cinsiyet eşitliğini, gönüllülük kültürünü, istihdamı ve gelişim süreçlerini destekliyoruz. Bu programlar, toplumsal kalkınmaya fayda sağlarken, bireylerin kariyerlerine attığı ilk adımda da onlara öncü oluyor. Enerjisa olarak programlarımızı sürdürülebilir olarak devam ettirerek, bugünün gençlerini yarının uzmanları ve liderleri konumuna getirmek için nesilleri desteklemeye devam edeceğiz. Enter'ın 9. Dönemi olan yeni sezonda, aynı heyecan ve özenle süreçlerimizi yürütüyoruz. Mentorluk desteği, kahve sohbetleri, saha ziyaretleri, lider buluşmaları, eğitim ve atölye çalışmaları ile hem kişisel hem de mesleki anlamda gelişimlerine katkı sunmak adına büyük bir sorumluluk üstlendiğimizin bilincindeyiz. Bu sayede, ülke ekonomisine ve istihdamına sağladığımız katkıyı daha da güçlendiriyoruz" diye konuştu.