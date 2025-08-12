Edirne\'deki yangının verdiği hasar dron kamerasında

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Gülçavuş köyü ve sahiline ulaştı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Edirne, Keşan, İpsala ve Enez ile çevre il ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyete ait TOMA araçları da bölgeye sevk edildi. Köylüler de su tankerleri ve traktörleriyle söndürme çalışmalarına katıldı.

EDİRNE'DE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın bölgesinde alevlerin tehdit ettiği bazı yazlık siteler tedbir amaçlı tahliye edildi. Site içlerinde jandarma ekipleri araçlarla gezerek, 'Yangın şu anda gelmek üzere bu tarafa doğru. Tedbir amaçlı siteleri boşaltalım. Sakin ve panik yapmadan boşaltalım' anonsları yaptı. Anonslar üzerine sitede yaşayanlar yanlarına alabildikleri eşyaları ile birlikte evlerini boşalttı. Yaşlı ve hasta vatandaşların tahliyesini jandarma ekipleri sağladı. Tahliye edilen sitede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri de aldı.

Gece boyunca karadan süren söndürme çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava desteğiyle devam etti. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile alevler saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 15 kişiye tedavi uygulandı. Yangında 7 yazlık konut zarar gördü. Gece tahliye edilen vatandaşlar, sabah saatlerinde evlerine döndü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Edirne'nin Enez ilçesinde 16 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında etkilenen alan, havadan görüntülendi. Yazlık sitelerin bulunduğu yerleşim yerlerini de tehdit edip, vatandaşların tahliye edildiği yangında, Gülçavuş ve Büyükevren köylerini kapsayan bölümde kalan orman büyük zarar gördü. Dronla çekilen görüntülerde, ormanın büyük kısmının yanıp siyaha büründüğü görüldü.