Engelli Vekil Serkan Bayram\'ın Filmi Üsküp\'te Gösterildi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın hayatının anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gösterildi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen "Buğday Tanesi" film gösterimi ve söyleşi programına Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Fatmir Limani, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, milletvekili Serkan Bayram, ülkedeki engelli bireyler ve davetliler katıldı.

Bayram, program öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin yaşadıklarını başkalarının yaşamaması için mücadele verdiğini söyledi.

Kanun değişiklikleri yapılarak Türkiye'de engelli kaymakam, vali, büyükelçi, bakanlar görecekleri bir Türkiye Yüzyılı olacağını belirten Bayram, 6 Şubat 2023 depreminden sonra engelli kalan vatandaşlara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirdikleri Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi aracılığıyla protez yapacaklarını aktardı.

"Buğday Tanesi" filminin birçok yerde 40 milyona yakın izleyiciye ulaştığını aktaran Bayram, "Bu yolculuk kutsal bir yolculuk. Buğday Tanesi Vakfını da kurduk. Şu anda 180 ülkede örgütlenmeye başlıyorum. Önce dünya sonra Türkiye illeri ama önce dünyadan start veriyoruz." diye konuştu.

"Engelsiz, barış içinde bir dünya olsun istiyoruz" mesajını veren Bayram, "Yaşadığımız dünya pandemisiyle, depremiyle, afatıyla zaten yapacağını yapıyor bari biz insanlar birbirimizi öldürmeyelim, engelli bırakmayalım. Çocuklarımız ölmesin, kadınlarımız ölmesin, Gazze ölmesin, Filistin ölmesin, barış içinde bir dünya istiyoruz. Engelsiz bir dünya istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletlerde (BM) yaptığı bir konuşmada Çocuk Hakları, Kadın Hakları gibi BM birimi olduğunu ancak engelliler için böyle bir birim bulunmadığını anlattığına işaret eden Bayram, İstanbul'da engelli hakları birimi kurmaları teklifinde bulunduğunu aktardı.

Bakan Limani de programın açılışında yaptığı konuşmada, milletvekili Bayram'ın engelli bireylere yaşadıkları ve çalıştıkları toplumda nasıl zirveye ulaşabileceklerinin örneğini teşkil ettiğini vurguladı.

"Allah bir insanı milyonlarca insana sevgi vermesi için sınar." diyen Limani, cesaretinden dolayı Bayram'ı tebrik etti.

Limani, "Türk devletinin ciddiyeti, özel yetenekli kişilerin haklarını koruyacak şekilde garanti altına alınmış mevkilerle, mecliste ayrı bir şekilde ele almasıyla tam olarak ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.

Büyükelçi Ulusoy da fiziksel engeli olan bireylerin sosyal yaşama katılmalarındaki zorlukların çözümünün, devletin ve toplumdaki tüm bireylerin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Milletvekili Bayram ve birçok duyarlı kişi ve dernek sayesinde özellikle son yıllarda Türkiye'de engelli vatandaşların karşılaştığı sorunları çözme ve onların toplumsal hayata katılması noktasında kayda değer destekler ve atılımların hayata geçirildiğini ifade eden Ulusoy, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal haklarının güçlendirilmesinde sayın vekilimizin oynadığı önemli rol ve yıllar içinde yaptığı çalışmalar takdire şayandır." değerlendirmesinde bulundu.

Üsküp YEE Müdürü Arif Konak da filmin konusu hakkında katılımcılara bilgi vererek "Bizler, bugün engelli kardeşlerimiz için gösterdiği özverili çalışmaları ve başarılarıyla herkese ilham veren Türkiye Cumhuriyeti milletvekili avukat Serkan Bayram'ı onurlandırmak için de toplandık. Sayın milletvekili Serkan Bayram Avrupa Parlamentosu, Avrupa Ekonomik Senatosu, Vatikan Temsilciliği, Mandela Vakfının da aralarında bulunduğu birçok kurum ve kuruluş tarafından Nobel Barış ödülüne aday gösterildi." ifadelerini kullandı.