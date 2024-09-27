Engelli Vekil Serkan Bayram'ın Filmi Üsküp'te Gösterildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelli Vekil Serkan Bayram'ın Filmi Üsküp'te Gösterildi

Engelli Vekil Serkan Bayram\'ın Filmi Üsküp\'te Gösterildi

Serkan Bayram'ın hayatını anlatan 'Buğday Tanesi' filmi, Üsküp'te izleyiciyle buluştu.

27.09.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın hayatının anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gösterildi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen "Buğday Tanesi" film gösterimi ve söyleşi programına Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Fatmir Limani, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, milletvekili Serkan Bayram, ülkedeki engelli bireyler ve davetliler katıldı.

Bayram, program öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin yaşadıklarını başkalarının yaşamaması için mücadele verdiğini söyledi.

Kanun değişiklikleri yapılarak Türkiye'de engelli kaymakam, vali, büyükelçi, bakanlar görecekleri bir Türkiye Yüzyılı olacağını belirten Bayram, 6 Şubat 2023 depreminden sonra engelli kalan vatandaşlara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirdikleri Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi aracılığıyla protez yapacaklarını aktardı.

"Buğday Tanesi" filminin birçok yerde 40 milyona yakın izleyiciye ulaştığını aktaran Bayram, "Bu yolculuk kutsal bir yolculuk. Buğday Tanesi Vakfını da kurduk. Şu anda 180 ülkede örgütlenmeye başlıyorum. Önce dünya sonra Türkiye illeri ama önce dünyadan start veriyoruz." diye konuştu.

"Engelsiz, barış içinde bir dünya olsun istiyoruz" mesajını veren Bayram, "Yaşadığımız dünya pandemisiyle, depremiyle, afatıyla zaten yapacağını yapıyor bari biz insanlar birbirimizi öldürmeyelim, engelli bırakmayalım. Çocuklarımız ölmesin, kadınlarımız ölmesin, Gazze ölmesin, Filistin ölmesin, barış içinde bir dünya istiyoruz. Engelsiz bir dünya istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletlerde (BM) yaptığı bir konuşmada Çocuk Hakları, Kadın Hakları gibi BM birimi olduğunu ancak engelliler için böyle bir birim bulunmadığını anlattığına işaret eden Bayram, İstanbul'da engelli hakları birimi kurmaları teklifinde bulunduğunu aktardı.

Bakan Limani de programın açılışında yaptığı konuşmada, milletvekili Bayram'ın engelli bireylere yaşadıkları ve çalıştıkları toplumda nasıl zirveye ulaşabileceklerinin örneğini teşkil ettiğini vurguladı.

"Allah bir insanı milyonlarca insana sevgi vermesi için sınar." diyen Limani, cesaretinden dolayı Bayram'ı tebrik etti.

Limani, "Türk devletinin ciddiyeti, özel yetenekli kişilerin haklarını koruyacak şekilde garanti altına alınmış mevkilerle, mecliste ayrı bir şekilde ele almasıyla tam olarak ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.

Büyükelçi Ulusoy da fiziksel engeli olan bireylerin sosyal yaşama katılmalarındaki zorlukların çözümünün, devletin ve toplumdaki tüm bireylerin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Milletvekili Bayram ve birçok duyarlı kişi ve dernek sayesinde özellikle son yıllarda Türkiye'de engelli vatandaşların karşılaştığı sorunları çözme ve onların toplumsal hayata katılması noktasında kayda değer destekler ve atılımların hayata geçirildiğini ifade eden Ulusoy, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal haklarının güçlendirilmesinde sayın vekilimizin oynadığı önemli rol ve yıllar içinde yaptığı çalışmalar takdire şayandır." değerlendirmesinde bulundu.

Üsküp YEE Müdürü Arif Konak da filmin konusu hakkında katılımcılara bilgi vererek "Bizler, bugün engelli kardeşlerimiz için gösterdiği özverili çalışmaları ve başarılarıyla herkese ilham veren Türkiye Cumhuriyeti milletvekili avukat Serkan Bayram'ı onurlandırmak için de toplandık. Sayın milletvekili Serkan Bayram Avrupa Parlamentosu, Avrupa Ekonomik Senatosu, Vatikan Temsilciliği, Mandela Vakfının da aralarında bulunduğu birçok kurum ve kuruluş tarafından Nobel Barış ödülüne aday gösterildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Buğday Tanesi, Serkan Bayram, Kültür Sanat, Milletvekili, Türkiye, Güncel, Sinema, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Vekil Serkan Bayram'ın Filmi Üsküp'te Gösterildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
21:18 Bir de sağlık çalışanı olacak Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
20:25 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
10:58 Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay Nevzat Bahtiyar, Narin’i gömerken yanında 2 kişi daha varmış Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay! Nevzat Bahtiyar, Narin'i gömerken yanında 2 kişi daha varmış
10:53 Her şey saniyeler içinde olmuş İşte Serhat Akın’ın vurulma anı Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı
10:50 Jorge Jesus’dan Suudi Arabistan’a övgüler: Avrupa’dan daha güvenli Jorge Jesus'dan Suudi Arabistan'a övgüler: Avrupa'dan daha güvenli
10:41 Bunu yapanlar daha çocuk İstanbul’un göbeğinde ürküten görüntüler Bunu yapanlar daha çocuk! İstanbul'un göbeğinde ürküten görüntüler
10:20 MasterChef Türkiye’de 100 bin TL’lik ödülün sahibi Beyza oldu MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu
10:14 Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler
10:08 Koltuk pozu işin rengini değiştirdi İşte Cem Garipoğlu’nun mezarını açtıran en büyük etken Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 08:51:44. #1.13#
SON DAKİKA: Engelli Vekil Serkan Bayram'ın Filmi Üsküp'te Gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement