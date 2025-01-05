Erciyes Kayak Merkezi'nde Sömestir Tatili Yoğun İlgiyi Çekiyor - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'nde Sömestir Tatili Yoğun İlgiyi Çekiyor

Erciyes Kayak Merkezi\'nde Sömestir Tatili Yoğun İlgiyi Çekiyor

Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatili için yapılan rezervasyonlarla yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kayak sezonunun başladığını ve misafir sayısının artmasını beklediklerini belirtti.

05.01.2025 10:34  Güncelleme: 10:41
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ERCİYES Kayak Merkezi'nde, sömestir tatili için yapılan rezervasyonlarla oteller, yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Karne hediyesi Erciyes'te kayak. Bundan daha güzel bir ödül olmaz" dedi. Erciyes Kayak Merkezi'nde otel genel müdürlüğü yapan İlker Şen ise "Sömestir ayın 18'inde başlayacak ama bizim doluluk oranlarımız yüzde 70-80'lere ulaştı. Çok az boş odamız kaldı. Sömestir döneminde de otelimizde her gün canlı müzik ve etkinlikler yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, kayak sezonunun açılmasıyla birlikte ziyaretçilerin yoğun ilgisini görmeye başladı. Erciyes'te 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesis bulunuyor. Yılbaşını yüzde 100 doluluk oranında geçiren Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatili için de yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Sezon 1 ay önce başladı. Geçen sene karın geç yağmasına rağmen 2,5 milyon misafir ağırladık. Bu sene umuyorum ki 3 milyondan daha fazla bir misafirimiz olacak. Polonya'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan, Belarus'tan, Çekya'dan, İskandinav ülkelerinden, İngiltere'den ve Meksika'dan bile gelenler var. Artık Erciyes kabuğunu açtı. 19 mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometre pist uzunluğu var. Otellerimiz doldu, taşıyor. Malum sömestir tatili de yaklaşıyor. Bizim keyfimiz biraz daha artıyor. Ben inanıyorum bu doluluk oranıyla misafirlerimiz gelmeye de devam edecek" ifadelerini kullandı.

'KARNE HEDİYESİ ERCİYES'TE KAYAK'

Öğrencileri sömestir tatilinde Erciyes'e davet eden Büyükkılıç, "Karne hediyesi Erciyes'te kayak. Buyursunlar gelsinler. Bundan daha güzel bir ödül olmaz. Öğrencilerimiz dinlensinler. Erciyes'e gelince ne olacak biliyor musunuz? Doktor ağabeyleri, amcaları konuşuyor. Kırmızı kan hücresi artacak, sonra oksijen açlığı oluşacak. Aşağıya inince oksijen depolanacak. Sömestir tatilinin bitiminde dopingli bir şekilde, derslere bomba gibi hazırlanmış olarak okula başlayacaklar" dedi.

'UZAK DOĞUDAN OLDUKÇA TALEP GÖRÜYORUZ'

Erciyes Kayak Merkezi'nde otel genel müdürlüğü yapan İlker Şen ise "Erciyes'te sezon bu sene erken başladı. Biz geçen ayın 12'sinden itibaren otelimizde sezonu başlattık. Doluluk oranları artmaya başladı. Yılbaşında tamamen doluyduk. Yılbaşı programları yoğun ilgi gördü. Bu sene ağırlıklı olarak Türk misafirlerimiz daha çok ama bunun yanı sıra Uzak Doğu'dan oldukça talep görüyoruz. Özellikle son 1 aydır Uzak Doğu'dan, Endonezya'dan, Singapur'dan, Hong Kong'dan, Çin'den ve Malezya'dan epey bir misafir ağırlamaya başladık" diye konuştu.

'BEKLENTİMİZ YÜKSEK'

Sömestir için çeşitli programlar planladıklarını belirten İlker Şen, şöyle konuştu:

"Sömestirde beklentimiz oldukça yüksek. Şimdiden otel dolulukları iyi bir orana ulaştı. Sömestir ayın 18'inde başlayacak ama bizim doluluk oranlarımız yüzde 70-80'lere ulaştı. Çok az boş odamız kaldı. O yüzden oradan da epey ümitliyiz. Bu sene gayet iyi sömestir geçireceğimizden eminim. Sadece bizim değil, çevremizdeki bütün otellerin iyi bir sömestir geçireceğini düşünüyorum. Bu kış turizmi öğrenciler için iyi bir tatil ödülü olabilir. Gelen rezervasyonlara baktığımızda da oldukça yoğun bir şekilde çocuklu aileleri bekliyoruz."

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU-Nuray UZATMAZ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Merkezi'nde Sömestir Tatili Yoğun İlgiyi Çekiyor - Son Dakika

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