Erdem Demir'in Cenazesi Manisa'da Toprağa Verilecek - Son Dakika
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Erdem Demir'in Cenazesi Manisa'da Toprağa Verilecek

Erdem Demir\'in Cenazesi Manisa\'da Toprağa Verilecek
09.06.2026 12:37
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İzmir'de bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Erdem Demir'in cenazesi Manisa'da defnedilecek.

MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in, otopsi işlemleri tamamlandı. Demir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı. Demir'in cenazesinin Manisa'nın Salihli ilçesi Cafer Bey Mahallesi'ndeki camide ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Manisa, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdem Demir'in Cenazesi Manisa'da Toprağa Verilecek - Son Dakika

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