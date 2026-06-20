Erdoğan: 50'den fazla savaş gemisi imal ediyoruz

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere, 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesi, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen "Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roman'ın Romanya DZ.K.K.'lığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni" programına katıldı.

Erdoğan konuşmasında, CAM Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim ederken, Koçhisar açık deniz karakol gemisini de envantere katmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "Aynı tezgahtan çıkan, aynı mühendislik aklının ürünü olan bu iki kardeş geminin donanmalarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Her iki platformun ülkelerimize, Karadeniz'in güvenliğine, NATO İttifakı'na ve bölgemizin huzuruna büyük katkılar yapacağına inanıyorum" dedi.

Dünyanın Soğuk Savaş'tan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşadığına değinen Erdoğan, "Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim 'zor oyun bozar' dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Karşılaştığımız her kriz, ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA İHRACATINDA DÜNYANIN 11'İNCİ BÜYÜK ÜLKESİ KONUMUNDAYIZ"

Erdoğan, Türkiye'nin bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biri olduğunu belirtti. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonunun lokomotifini savunma sanayinin oluşturduğunu kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda, hamdolsun 23 yılda çok ciddi mesafe aldık. Engellerle, kısıtlamalarla, gizli açık ambargolarla karşılaşmamıza rağmen hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük. Kendimize inandık, savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık."

Savunma ihracatında dünyanın 11'inci büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık. 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken, bugün bu rakamı sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz.

Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. En küçük bottan SİHA gemimiz TCG Anadolu'ya, muhriplerden denizaltılara, milli uçak gemimiz MUGEM'e, bütün su üstü ve su altı platformlarımızı milli imkan ve kabiliyetlerimizle inşa edebiliyoruz. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere, 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz."

Milli uçak gemisinden hava savunma muhribine, fırkateynlerden açık deniz karakol gemilerine, çıkarma gemilerinden denizaltılara kadar farklı tür ve sınıflardaki platformları yüzde 80'inin üzerinde yerlilik oranıyla ürettiklerine dikkat çeken Erdoğan, insansız deniz araçlarının araştırma, tasarım ve üretim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Erdoğan projelerin toplam bedelinin 25 milyar Euro seviyesine ulaştığını bildirdi.

Erdoğan, TCG Anadolu'dan önce bölgesel güç aktarım kabiliyetine sahip olan Türk donanmasının artık küresel güç aktarım yeteneğine sahip olduğunu ifade ederek, "Bu kabiliyeti şimdi daha da perçinliyoruz. MUGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki yedinci ülke konumuna yükseliyoruz. Tüm bu platformların kritik alt sistemleri, radarları, sonarları, savaş yönetim sistemleri, yazılımları Türk mühendisleri tarafından hayata geçiriliyor. Gemilerimiz muadillerinden daha üstün nitelikte, milli mühimmatlarımız ve silah sistemlerimizle donatılıyor" diye konuştu.

"KARADENİZ'N GÜVENLİĞİ AVRUPA-ATLANTİK GÜVENLİK MİMARİSİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASI"

Dünyanın içinde bulunduğu sancılı güvenlik ortamının dost ve müttefiklerin iş birliklerini artırmalarını elzem kıldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu anlayışla, savunma sanayinde sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetleri dost ülkelerimizle paylaşmayı kendimiz için görev biliyoruz. Romanya'nın bizim için özel önemi olduğunu vurgulamak isterim. Türkiye ile Romanya'nın müttefiklik ruhuyla olgunlaştırdığı köklü ilişkiler tarihi zirvesini yaşamaktadır. Biliyorsunuz, münasebetlerimizi 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. 2024 senesinde tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile ilişkilerimize kurumsal bir boyut kazandırdık. Bugün burada icra ettiğimiz tören, işte bu stratejik ortaklığımızın denizlerde vücut bulmuş halidir."

Cam Roman korveti, iki müttefik ülkenin Karadeniz ve bölgemizin güvenliğini birlikte inşa etme iradesinin en somut göstergesidir. Karadeniz'in güvenliği aynı zamanda Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında deniz mayınlarıyla mücadele başta olmak üzere pek çok alanda gelişen iş birliğini bu bakımdan kıymetli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğinin daha da artmasını temenni ediyoruz."

Bugün teslim edilen ve envantere alınan gemilerde kullanılan savaş yönetim sistemi, arama ve atış kontrol radarları, sonar sistemleri ve yakın savunma silahlarının tamamen yerli ve milli şirketlere ait olduğunu ifade eden Erdoğan, Aselsan, Roketsan, Havelsan, Makine Kimya ve TÜBİTAK öncülüğünde kurulan güçlü savunma altyapısının, bu sistemlerin üretim ve teslimatlarının kısa sürede gerçekleşmesini sağladığını söyledi. Erdoğan, "Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı, Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır" dedi.

"NE HAK YERİZ NE DE HAKKIMIZI YEDİRİRİZ"

Erdoğan, Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine alınan TCG Koçhisar'ın istihbarat, gözetleme ve keşiften arama kurtarmaya, deniz haydutluğuyla mücadeleden deniz denetim ve savaş dışı harekatlara kadar pek çok görevi başarıyla yerine getireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil. Barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Aksine, karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir iş birliğinden yanayız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bizim kimsenin meşru hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte, hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerimize zarar vermesine müsaade etmeyiz."

İlkemiz çok net. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Dost ve müttefiklerimizin güvenlik ihtiyaçlarına kendi milli kabiliyetlerimizle katkı sunmayı da bu anlayışın tabii bir gereği olarak görüyoruz. Bugün bu rıhtımda denize uğurladığımız her iki gemi de dile getirdiğim bu vizyonun, bu inancın, bu kararlılığın tecessüm etmiş halidir."

"TÜRKİYE İLE ROMANYA ARASINDA ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR"

Romanya Cumhurbaşkanı Dan konuşmasında, Romanya ile Türkiye arasındaki ortaklığın sağlam olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası çapta gerilim dolu anlar yaşıyoruz. Dolayısıyla güvenlik önemli oluyor. Savunma alanındaki güçlü ortaklığınız için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki NATO Zirvesi için başarılar dileyen Dan, savunma sanayi alanındaki ortaklıkların önemine değindi. Türkiye ile Romanya arasında ortak savunma ve üretim konusunda önemli fırsatlar olduğuna dikkat çeken Dan, gelecekteki temasların ve Erdoğan'ın beklenen Bükreş ziyaretinin bunları değerlendirmek için iyi bir fırsat olacağını söyledi.