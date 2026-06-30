Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki: İftiraları Kale Almıyoruz

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail hükümetinin Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara tepki göstererek, "Ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ettiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'a inşa edilen raylı sistemlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İşe geç kalmamak için insanların arabalarında uyumak zorunda bırakıldığı İstanbul'un ulaşım altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz. 16 istasyon ve 69 kilometre uzunluğa sahip Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi bunlardan biridir. 19 Haziran'da resmi açılışını yaptığımız Halkalı-Arnavutköy kesimiyle bu önemli projeyi hamdolsun tamamlamış olduk. Böylece sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en uzun metro hatlarından birini İstanbul'umuzun ve ülkemizin hizmetine sunduk. Yeni hat sayesinde güzergahta bulunan yerleşim birimlerimiz arasındaki seyahat süreleri ciddi oranda azalmıştır. Proje 25 yılda zamandan 117 milyon saat tasarruf sağlarken, ekonomimize 953 milyon avro tutarında katkı yapacaktır. Şu an biri 4,5 kilometre, diğeri 6,3 kilometre uzunluğundaki iki ayrı hattın yapımı devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu inşallah 191 kilometreye çıkacaktır."

"İLK KEZ NATO ÜYESİ ÜLKEYE SAVAŞ GEMİSİ İHRAÇ ETTİK"

Erdoğan, yerli savunma sanayi alanındaki çalışmalara ilişkin olarak da, "Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11'inci ülkesiyiz" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi ihraç ettiğini belirterek, "İstanbul'da düzenlediğimiz törende, kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz CAm. Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettik. Aynı törende Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemimiz de donanmamızın envanterine dahil oldu. Böylelikle tarihimizde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"POLONYA İLE YENİ TİCARET HACMİ HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR"

Erdoğan, 23 Haziran'da Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüşmelerini hatırlatarak, Polonya ile daha önce belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşıldığını, yeni hedefin ise 15 milyar dolar olarak belirlendiğini söyledi. Erdoğan, "Müteahhitlik firmalarımız Polonya'da 9 milyar dolar değerinde proje üstlendiler. İnşallah bu rakamın daha da artacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ve İran krizini ele aldık. Her iki sorunun da adil bir barışla sona ermesi gerektiğine işaret ettik." dedi.

"CİNAYET ŞEBEKESİNİN İFTİRALARINI ZERRE KALE ALMIYORUZ"

Erdoğan, İsrail hükümetinin Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara tepki göstererek şöyle konuştu:

"Ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazzelinin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır ne katliam vardır ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. 'Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem.' diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir."

Erdoğan, Alevilere ilişkin Cumhuriyet tarihi boyunca gündeme gelmeyen reformları kendi iktidarları sürecinde hayata geçirildiğini öne sürerek, "Alevi canlarımızla çok yakından ve samimiyetle ilgilendik. Cumhuriyet tarihinde, daha önce hiç atılmayan, gündeme dahi gelmeyen reformları biz hayata geçirdik" dedi.

"ANA MUHALEFETTEKİ ÇATIŞMA 'KABGADA YUMRUK SAYILMAZ' MANTIĞINA EVRİLDİ"

CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp 'kavgada yumruk sayılmaz' mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız. Böyle bir siyasete, ne prim veririz ne de geçit veririz."

Erdoğan, Türkiye'nin 2025 yılında 395,9 milyar dolar değerinde mal ve hizmet ihraç edildiğini ve bunun Cumhuriyet tarihinde bir rekor olduğunu ifade etti. İhracatçılara yeni imkanlar sağlamaya devam ettiklerini savunan Erdoğan, "Daha önce 4,5 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont kredilerinin günlük limitini 500 milyon lira ilave ile 5 milyar liraya yükselttik. Tüm ihracatçılarımız için hayırlı, uğurlu olsun diyor, ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştıran tüm firmalarımıza tebriklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA KRİZ FIRTINASI YAŞANIRKEN İŞSİZLİK ORANININ 37 AYDIR TEK HANEDE OLMASINI KIYMETLİ BULUYORUZ"

Erdoğan, işsizlik oranlarına ilişkin ise, "İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişiye ulaştı. Dünyada adeta bir kriz fırtınası yaşandığı dönemde işsizlik oranının 37 aydır tek haneli rakamlarda seyretmesini kıymetli buluyoruz" dedi.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı tebrik eden Erdoğan, CHP'ye yönelik de eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. 7 yıllık yoğun bir diplomasinin sonucunda gelen bu başarının Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağına inanıyorum. Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken, bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır, zihniyet ve vizyon farkını ortaya koyan çok önemli bir göstergedir."

"VENEZUELA HALKINA TÜM İMKANLARIMIZLA DESTEK OLUYORUZ"

Erdoğan, iki büyük deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışan Venezuela'ya ilişkin ise, "Dost Venezuela halkına tüm imkanlarımızla destek oluyoruz" dedi.