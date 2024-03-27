Erdoğan: İhtirasları İçin Tapulu Mülkü Olarak Gördükleri Seçmenlerimin İradesini Sağa Sola Peşkeş Çektiler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erdoğan: İhtirasları İçin Tapulu Mülkü Olarak Gördükleri Seçmenlerimin İradesini Sağa Sola Peşkeş Çektiler

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da yaptığı konuşmada, seçmenlerinin iradesinin sağa sola peşkeş çekildiğini söyledi. Erdoğan, Altılı Masa'nın yerinde yeller estiğini belirterek, Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtulmasını diledi. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tam itimadı olduğunu vurguladı.

27.03.2024 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batman'da, "Benim Kürt kardeşlerim dahil, seçmenlerine Altılı Masa'ya ve adaya oy verdirdiler. Sırf kendi ihtirasları için tapulu mülkü olarak gördükleri seçmenlerimin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Aynı nobranlığı, ayıbı, küstahlığı aynı milli irade simsarlığını bu seçimlerde de sürdürüyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yerel seçim çalışmaları kapsamında gittiği Batman'da halka hitap etti. Mitingde vatandaşlar, "Serok Erdoğan" sloganları attı. Konuşmasında enflasyon meselesini göz ardı etmediklerini söyleyen Erdoğan, "Batman'ın bir evladı olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek bu konuda tam itimadım var" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

" Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini suhuletle atlattık. İktidara giden yolu milletin tertemiz iradesinde değil de terör örgütlerinin desteğinde anlayanlara girdikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu gösterdik. Bu seçimlerde 81 vilayetlerimizin her biri kazandı. Millete ballandırarak anlattıkları ittifakın ve adayının temelinin çürük olduğu böylece ortaya çıktı. Altılı Masa dediler, şu anda hiçbirisi parlamentoda değil. Masanın altına birilerine soktular ne çıktı? Hiç. Bugün siyaset arenasına baktığınızda Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yoluna devam ederken Altılı Masanın yerinde yeller esiyor. Siyaset mühendisliklerin ürünü olarak kuruldular sonra da aynı siyaset mühendisleri tarafından tek hamleyle yıkıldılar. Şimdi birbirleri hakkında söylediklerini, birbirlerine kurdukları kumpasları gördükçe onlar adına inanın biz de hicap duyuyoruz. Ne diyelim, milletimizin verilmiş sadakası varmış. Allah Türkiye'nin yüzüne bakmış da bunlar iktidara gelmemiş.

"İŞPORTACI SİYASET ANLAYIŞI"

Benim Kürt kardeşlerim dahil, seçmenlerine masaya ve adaya oy verdirdiler. Sırf kendi ihtirasları için tapulu mülkü olarak gördükleri seçmenlerimin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Aynı nobranlığı, ayıbı, küstahlığı aynı milli irade simsarlığını bu seçimlerde de sürdürüyorlar. CHP'li ve DEM'li bir avuç komprador dışında ne olup bittiğinden kimsenin haberi yok. Her iki partiye gönül verenlerin ne düşündüğünü ne istediğini zaten kimse umursamıyor. 'Bizim belirlediğimiz adaylara gidip tıpış tıpış oy vereceksiniz' dediler. Verdiler mi? Vermediler. Milletimizin bu çirkin dayatmayı kabul etmeyeceğine inanıyorum. 31 Mart'ın Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum.

"OYLAR, TURGUT ALTINOK'A TURGUT ALTIOK'A DEĞİL"

Pazara kadar hep beraber ana kademe kadın kolları, gençler, hep beraber sandıkları patlatıyor muyuz? Batman bugün bir başka güzel. Ben karşımda pazarlık masasına iradesini meze etmeyecek Batmanlı kardeşlerimi görüyorum… Bu kararlı tavrı başka illerimize de yaymamız lazım. Batmanlı, İstanbulluyu arayacak. İstanbul'daki kardeşlerine hemşehrilerine ne diyecek? Oylar Murat Kurum'a diyecek. Turgut Bey'i arayacak ona diyecek oylar Turgut Altınok'a, Turgut Altıok'a değil. Sizlerden diğer vilayetlerimizdeki Batmanlı kardeşlerimizi aramanızı bu hakikatleri onlara da mutlaka anlatmanızı istiyorum.

"BATMAN'IN EVLADI OLAN ŞİMŞEK'E TAM İTİMADIM VAR"

Hak ve özgürlükler alanında son 21 yılda sesiz devrimi gerçekleştirmiş bir kardeşiniz olarak buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Şunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Biz görevde olduğumuz sürece eski karanlık ve kaotik günleri kimse geri getiremeyecek. Bölgemizde kritik adımları atarken elbette ülkemizi de tüm dünya gibi olumsuz etkileyen enflasyon meselesini de göz ardı etmiyoruz. Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan  güçlü bir kadro kurduk. Az önce hemşehriniz Mehmet Şimşek kardeşimi dinlediniz değil mi? Sesiniz az geliyor. Batman'ın bir evladı olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek bu konuda tam itimadım var… Hayat pahalılığından en fazla etkilenen emeklilerimizin sıkıntılarının farkındayız. Her seçim dönemi gibi yine atıp tutarak yine yalan söyleyerek emeklilerimizi bize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Ama kendilerine geçen seçimdeki sözleri sorulunca 'hatırlamıyoruz' diyerek işi arsızlığa vuruyorlar. Her gün haktan, hukuktan yetim hakkından bahsediyorlar ancak valizler dolusu dolarlar, avrolar paraları nereden geldi nereye gitti, belli değil. Gelin bunu da açıklayın, açıklayamıyorlar. Emeklilerimizin, 6-7 kişinin saatlerce saymakla bitiremeyecekleri kara paranın hesabını veremeyenlerin sözlerine itibar etmeyeceğine inanıyorum."

Erdoğan: İhtirasları İçin Tapulu Mülkü Olarak Gördükleri Seçmenlerimin İradesini Sağa Sola Peşkeş Çektiler
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek, Altılı Masa, Türkiye, Siyaset, Batman, Maliye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: İhtirasları İçin Tapulu Mülkü Olarak Gördükleri Seçmenlerimin İradesini Sağa Sola Peşkeş Çektiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi
    20:03 Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali 3. maçında İzmit Belediyespor, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 78-75 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar yarı finale yükseldi.

  • Emine Erdoğan'ın liderliğindeki sıfır atık çabaları BM'de övgü aldı
    19:57 Emine Erdoğan'ın liderliğindeki sıfır atık çabaları BM'de övgü aldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde sıfır atık alanında oynadığı öncü rol ve çabaları, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' etkinliğinde damga vurdu. Etkinlikte, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis gibi önemli isimler de sıfır atık konusunda bilinçlendirmeye yönelik mesajlar verdi.

  • Turgut Altınok, Gölbaşı ve Mamak'ta seçim otobüsünden vatandaşları selamladı
    19:57 Turgut Altınok, Gölbaşı ve Mamak'ta seçim otobüsünden vatandaşları selamladı

    Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı. Altınok, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile birlikte Gölbaşı ilçesini turladıktan sonra Mamak ilçesine geçerek AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile birlikte vatandaşları selamladı ve hediye dağıttı. Altınok, programlarının ardından Altındağ ilçesine hareket etti.


18:53 CHP’nin kalesi İzmir’de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP’li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı CHP'nin kalesi İzmir'de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP'li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı
18:48 Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir
18:09 Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika Norveç’e iltica etti Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika Norveç'e iltica etti
17:18 Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı
17:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi
19:24 Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı
17:38 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu
17:24 Olaylı maçtan ses seda çıkmadı PFDK sevkleri açıklandı Olaylı maçtan ses seda çıkmadı! PFDK sevkleri açıklandı
16:40 Takımı ligden çekecekler mi Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı Takımı ligden çekecekler mi? Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı
16:19 Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır Devlet Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
15:30 Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem
15:14 Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için ’İktidar yanlısı’ eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için 'İktidar yanlısı' eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu
14:50 Muhtar adayından gövde gösterisi Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 20:02:19. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: İhtirasları İçin Tapulu Mülkü Olarak Gördükleri Seçmenlerimin İradesini Sağa Sola Peşkeş Çektiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement