Erdoğan: Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum - Son Dakika
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Erdoğan: Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum

Erdoğan: Türkiye\'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatmak istediğini belirtti. İsrail'e yönelik alınan yeni adıma da değinen Erdoğan, İsrail'in acımasızlığını ve Türkiye'nin bu duruma tepkisini açıkladı.

03.05.2024 17:24
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile dün Ankara'da bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk değerlendirmeyi İstanbul'da yaptı. Erdoğan, "Aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür, maalesef adımlar atılmıyordu ve bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e bir fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var ve ilk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" dedi.

Erdoğan, Üsküdar'daki Çilehane Cami çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dün Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde şu açıklamayı yaptı:

"TÜRKİYE'DE SİYASETİN YUMUŞAMA SÜRECİNİ BAŞLATALIM İSTİYORUM"

"Aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmıyordu ve bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e bir fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var ve ilk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız"

"Türkiye İsrail'e yönelik yeni bir adım attı ve tüm ticaretini durdurdu. Bu yeni adıma ilişkin bir değerlendirme alabilir miyiz sizden" sorusuna ise Erdoğan şu yanıtı verdi:

"AMERİKA'DAKİ YAPTIĞIM GÖRÜŞMEYİ DURUP DURURKEN YAPMADIM"

"Tabii İsrail - Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail şu ana kadar 40-45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim buna seyirci kalmamız düşünülemez. Atmamız gereken adımlar nelerdir? Bunları yaptık. ve ülkemizde de maalesef siyasetin acımasız yüzü olan bazı partiler de biliyorsunuz bu seçim atmosferi esnasında bunu çok acımasızca kullandılar. Yani bizim İsrail'le ilişkilerimizin sanki onların düşündüğünün dışında imiş gibi de bazı ifadeler kullandılar. ve biz de tabii acele etmeden bu süreci değerlendirelim istedik. Şu anda seçimlerde bitti ve bu adımı attık. Çünkü İsrail bizim bu yaklaşımlarımıza maalesef bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylediğimiz halde, yani ben Netanyahu ile Amerika'daki yaptığım görüşmeyi sadece durup dururken, bu görüşmeyi yapmadım. Ama Türkiye İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptım.

"NETANYAHU ACIMASIZ"

Ama Netanyahu acımasız ve bu acımasızlığını da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Onun elindeki imkanlar yok. Tüm Batı İsrail'e çalışıyor. Başta Amerika olmak üzere bunlar hep İsrail'le çalışıyorlar. ve bu kadar imkanlar seferber edilerek ne yazık ki Filistin'in o garip guraba fakir, yoksul insanları İsrail'in bu bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık. Aramızda dokuz buçuk milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun"

Kaynak: ANKA

Filistin, Siyaset, Türkiye, İsrail, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

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