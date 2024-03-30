Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın sandıklara sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Arnavutköy'de; "Yarın sandıklara sahip çıkacağız. Bu sefer yerel yöneticilerimizi belirlerken Cumhurbaşkanınız olarak ben yanınızdayım. Bakanlar olarak tüm kabine yanınızda. Yerel yönetim de yanımızda olduğu zaman Arnavutköy hizmetten geri kalır mı? Bugüne kadar nasıl kalmadıysa bundan sonra da kalmayacak. İlçemize ve şehrimize kim aşkla hizmet edecekse tercihimizi onlardan yana kullanalım. Yoksa cürmü kadar yer yakacak olanların Arnavutköy'e bir hizmeti olabilir mi?" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Arnavutköy'de partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Erdoğan, konuşmasının ardından sahneye gelen çocuklara para da verdi.
Erdoğan özetle şöyle konuştu:
"Yaklaşık altı aydır İsrail'in zulmü altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimize dua ediyoruz. Bizler ailelerimizle, sevdiklerimizle, dostlarımızla birlikte oruçlarımızı huzurla açarken, bombaların yanı sıra açlık ve susuzlukla da katledilmek istenen Gazzeli mazlumların Allah yardımcısı olsun diyorum.
Bu akşam artık kampanya bitiyor. Yarın oylarımızı kullanacağız. Sandığa gümbür gümbür giderken inşallah Arnavutköy'ü gerçek belediyeciliğe Murat Kurum kardeşime ve aynı zamanda Arnavutköy Belediye Başkan adayımız Candaroğlu'na teslim ediyor muyuz?
Yarın sandıklara sahip çıkacağız. Bu sefer yerel yöneticilerimizi belirlerken Cumhurbaşkanınız olarak ben yanınızdayım. Bakanlar olarak tüm kabine yanınızda. Yerel yönetim de yanımızda olduğu zaman Arnavutköy hizmetten geri kalır mı? Bugüne kadar nasıl kalmadıysa bundan sonra da kalmayacak. İlçemize ve şehrimize kim aşkla hizmet edecekse tercihimizi onlardan yana kullanalım. Yoksa cürmü kadar yer yakacak olanların Arnavutköy'e bir hizmeti olabilir mi? Gerçek belediyeciliği iktidar yaparsak Allah'ın izniyle Arnavutköy her tür hizmeti alacaktır. İşte, İstanbul Havalimanı'nı yaptık mı?
"EŞİ, DOSTU, ARKADAŞI TEK TEK ARAMANIZI İSTİYORUM"
Sizlerden, buradan evinize gittiğinizde telefonu elinize alıp eşi, dostu, arkadaşı tek tek aramanızı istiyorum. Bu kardeşlerimize bizlerin selamını iletmenizi özellikle istirham ediyorum. Ardından 31 Mart'ın önemini anlatacağız. Bizim gibi bu dostlarımızın da mutlaka sandığa gitmesini sağlayacağız.
İstanbul'un CHP'nin algı belediyeciliğiyle bir beş yıl daha kaybetmeye artık takatinin kalmadığını örnekleriyle anlatacağız. İstanbul'u muradına kavuşturarak şehrimizde yeniden gerçek belediyecilik dönemini anlatacağız. Murat Kurum kim? Murat Kurum benim kabinemde bakan arkadaşım, böyle çalıştık ve şimdi de bakanlıktan aldık İstanbul'a belediye başkan adayı yaptık. Niye? Bu işi biz biliriz. Beş yıl İstanbul'a belediye başkanlığı yaptım mı, yaptım. Bu Arnavutköy'ü belli bir seviyeye Allah'ın izniyle bu kardeşiniz getirdi. Tabii gençler bunu bilmeyebilir.
"MURAT KARDEŞİMİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ ANDA PAZARTESİ İSTANBUL BAŞKA BİR GÜNE AÇILACAK"
İnanıyorum ki yarın akşam Murat kardeşimi tercih ettiğiniz anda pazartesi gününden itibaren İstanbul bir başka güne açılacak. Sizlerden Fatih'in emaneti bu aziz şehre sahip çıkmanızı bekliyorum. 31 Mart seçimlerinin Arnavutköy ile birlikte tüm İstanbulumuz için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Kimi insan iş yapar, kimisi de sadece laf üstüne laf koyar. Kimileri de kayak yapmaya İsviçre'ye gider. İstanbul'u sel alır, her taraf rezillik ama İstanbul'un Belediye Başkanı meydanda yok.
"DEPREM OLDU, MURAT KURUM ÇİZMELERİYLE BERABER DEPREM BÖLGESİNDEYDİ"
Beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışanlardan değil, milletine hizmet edebilmek için engelleri aşanlardan olduk. Ama Kastamonu'da sel afeti oldu, Murat Kurum çizmeleriyle beraber oradaydı. Deprem oldu 11 vilayet, Murat Kurum çizmeleriyle beraber deprem bölgesindeydi. Antalya'da deprem oldu oradaydı. Kastamonu'da felaket, Murat Kurum kardeşim oradaydı. Peki bunlar neredeydi? Ara da bul, bulamazsınız.
İnşallah yarın akşam sizden gelecek müjdeyi Ankara'da takip edeceğim. Arnavutköy'ü takip edeceğiz.
Karadeniz'in hemen öte tarafındaki kanlı savaş iki yılını tamamladı. Komşumuz Suriye 13 yıldan fazladır istikrara, barışa, huzura kavuşamadı. Gazze'de masum sivillere yönelik soykırımı hepimiz içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Moskova'da düzenlenen vahşi terör saldırısı durumun hala kritik olduğunu hepimize gösterdi. Kısa sürede suların durulmayacağını, dünyamızın çok zor günlere gebe olduğunu görüyoruz. Hükümet olarak, Cumhurbaşkanınız olarak biz sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Murat kardeşim, aynen o da benim gibi sizin hizmetkarınız olacaktır. Ama sandıkları patlatmaya var mıyız?"
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın sandıklara sahip çıkacağız - Son Dakika
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