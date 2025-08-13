Erikli Sahilinde Kanalizasyon Sorunu

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinin Tuz Gölü bağlantı noktasından, belediyeye ait arıtma tesisinde yeterince arıtılmayan kanalizasyon atıklarının denize döküldüğü iddia edildi. Erikli Çevre ve Güçbirliği Derneği (ERÇED) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan 500 imzalı dilekçe, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere Keşan Kaymakamlığı'na teslim edildi.

Saros Körfezi'nin en yoğun tatil bölgelerinden biri olan Erikli köyü sahilinde bulunan Keşan Belediyesi'ne ait arıtma tesisinden kapasite yetersizliği nedeniyle yeterince arıtılmayan kanalizasyon atıklarının Tuz Gölü bağlantı noktasından denize bırakıldığı iddia edildi. Arıtma tesisinden denize bırakıldığı öne sürülen kanalizasyon atıklarının fotoğrafları, paylaşıldığı sosyal medya hesaplarında tepki topladı. ERÇED öncülüğünde durumla ilgili başlatılan kampanya kapsamında Erikli köyü sahilindeki yazlıkçılardan 500 imzalı dilekçe toplanırken, Keşan Cumhuriyet Meydanı'nda konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

ÇOBAN: HALK SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA

ERÇED Sekreteri ve Saros Gönüllüleri Sözcüsü Mürşide Çoban, Erikli köyü sahilinin en öncelikli sorununun son yıllarda nüfusun artması ve kapasitesinin yetersizliği nedeniyle Tuz Gölü'nü foseptik bataklığına çevirmiş olan arıtma yetersizliği olduğunu söyledi. Çoban, "Çevreye verdiği koku ve kirliliğin yanında denizin yüzeyinde insan dışkısı artıkları gözle görülür bir şekilde yüzmektedir. Bu mide bulandırıcı görüntüye rağmen bilerek veya bilmeyerek çocuğundan yaşlısına her kesimin denizi kullanmaya devam etmesi halk sağlığını ciddi anlamda tehdit altına almıştır. Yetkililerle görüşmelerimizde arıtmayı yenilemenin maliyetinin çok yüksek olduğunu, İller Bankası'ndan yeterli destek gelmediği için yenilemediği bilgisini almıştık. Ancak dün itibariyle sesimizi duyurmamızla birlikte valiliğimizin konuyu gündemlerine aldıkları duyumunu aldık. Dikkate alındığımız için teşekkür ederiz" dedi.

'ENFEKSİYON VE SALGIN HASTALIKLARDAN HALKIN SABRI KALMAMIŞTIR'

Halkın sağlığının tehdit altında olmasının öneminin her şeyin üstünde olduğunu ve maddi karşılığı olmadığını ifade eden Çoban, "Gerekli mercilerin başvurulara cevap vermesini arıtmanın ivedilikle yenilenmesini talep ediyoruz. Çünkü artık Erikli'de baş gösteren enfeksiyon ve salgın hastalıklardan halkın sabrı kalmamıştır. Hastanelerin acil servislerine bu durumun kanıtı mevcuttur. Maalesef ki Erikli sakinleri olarak Edirne'de tek Mavi bayrak almış denizi ve sahili koruyamamış olmanın üzüntüsü içindeyiz. Edirne Valiliği, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Edirne İl Hıfzıssıhha Kurulu, Keşan Kaymakamlığı, Edirne Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi bu sorunun muhataplarıdır. Keşan Kaymakamlığı önünden tüm yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Arıtmanın derhal yenilenmesi için gerekli adımların atılmasını, deniz suyunun periyodik aralıklarla ölçülmesini ve sonucun halkımız ile düzenli paylaşılmasını, deniz suyu değerleri normal olmadığı durumlarda halk sağlığını korumak adına denize girmek yasaklanmasını talep ediyoruz. Arıtma sorunu çözülünceye kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Erikli köyü sahili sakinlerinden toplanan 500 imzalı dilekçe, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere Keşan Kaymakamlığı'na teslim edildi.

'YENİ ARITMA TESİSİ KURULACAK'

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise Erikli köyü sahilinde yeni arıtma tesisi kurmak için 25 dönümlük bir arazi satın aldıklarını belirterek, "Projesi daha yeni geldi. Geçen yıl başlatmışlar. Bunların olacağını biliyorduk. Şimdi proje elimizde para arayacağız. Yaklaşık 200 milyon liralık bir proje. Mevcut arıtma yetmiyor. Vakti zamanında 5-10 bin kişiye göre yapılmış. Şu an nüfus 100 bine çıkıyor. Haliyle de yetmiyor. Teknolojisi de eski. Atıklar arıtmadan geçiyor. Suya şekilli parçalar döküleceğini sanmıyorum. Suyun içerisinde eriyip gidiyor bunlar. Bazen metal yağ atıkları atılıyor. Bunlar parça parça su yüzeyinde görülebiliyor. Göle zaten başka yerlerden de atıklar atılıyor. Bunlar çamurla birlikte tortu şeklinde su yüzeyine çıkıyor" ifadelerini kullandı.