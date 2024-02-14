Erzincan\'da Toprak Kayması Sonucu Kaybolan İşçiler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Erzincan'da dün yaşanan toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar bulunanın olmadığı maden ocağına işçilerin aileleri de gelmeye başladı.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler'deki maden sahasında, dün saat 14.28'de Eski Değirmen mevkiinde heyelan yaşandı. Maden ocağı sahasındaki 200 metre yüksekliğindeki biriktirilmiş toprak kaydı. 10 milyon metreküp olduğu hesaplanan kütlenin yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği tespit edildi. Koca bir dağın çöktüğü olayda toprak altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye Erzincan Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

827 PERSONELLE ARAMA YAPILIYOR

Bölgede Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli AFAD ekipleri ile ile birlikte birçok gönüllü yardım kuruluşu kurtarma çalışmalarına katıldı. AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel, toprak kayması olan alanda görev yapıyor. 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle çalışmalar devam ediyor.

YILDIRIM VE YERLİKAYA BÖLGEDE

Dün akşam eski Başbakanlardan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Yıldırım ve Yerlikaya, kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve toprak altında kalanlara kısa sürede ulaşmak için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

"ARADIK ULAŞAMADIK, 8 SENEDİR BURADA ÇALIŞIYOR"

Arama ve kurtarma çalışmalarına katılan ekipler de verdikleri molalarda yakılan ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Sabahın erken saatlerinde ise toprak altında kaldıkları iddia edilen kişilerin aileleri de madene gelmeye başladı. O işçilerden biri olan Uğur Yıldız'ın kayınvalidesi gözyaşları içerisinde damadının kurtarılmasını bekliyor. İsmini vermek istemeyen gözü yaşlı kadın, "1,5 senedir kızımla evliydi. Evdeydim yakınlarımız toprak kayması olduğunu söyledi. Aradık ulaşamadık. Telefonu kapalıydı. Çok üzgünüm. Yardımcı olun kurtarın. 8 senedir burada çalışıyor" diye konuştu.

BUGÜN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hava sıcaklığının 5 derece olarak ölçüldüğü bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışması için alan ışıklandırıldı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ekiplerin aramalarını sürdürdüğü İliç'te bugün yağmur yağışı ve hava sıcaklığının 4 derece olması bekleniyor.

ERDOĞAN: TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLMELİ

Öte yandan; Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasıyla ilgili Vali Aydoğdu'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

KAZAYI ARAŞTIRMAK ÜZERE 4 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen heyelan nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz. Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 Başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır" dedi.