Erzincan\'daki maden faciası: Kayıp işçilerden 5\'i konteynerde, 4\'ü araçlardaymış (4)

Güncel

BAKAN YERLİKAYA VE BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Çöpler Maden Sahası'nda çalışmaları takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, açıklama yaptı. Toprak kayan bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Bildiğiniz üzere dün saat 14.28'de Erzincan İliç ilçesi Çöpler köyündeki maden ocağında toprak kayması meydana gelmiştir. Kayan kütlenin toplam hacminin ilk belirlemelere göre yaklaşık 9-10 milyon metreküp olduğu belirtiliyor. Maalesef 9 işçimiz bu kütlenin altında kaldı ve hemen arama kurtarma çalışmaları başlatıldı ve aralıksız devam ediyor. Olayı takiben sahadaki çalışmaları koordine etmek için Afet Acil Durum Merkezimizde Sayın Bakanımızla birlikte milletvekilimiz, 3'üncü Ordu Komutanı, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları, Erzincan Valimiz, AFAD Başkanı, Erzincan, İliç belediye başkanları, Cumhuriyet başsavcısı, savcılar, mülki idare amirleri, jandarma, emniyet, ilgili kurum ve kuruluşlardan genel müdürler, üniversitelerden bilim insanları çalışmalarını yürütüyorlar" dedi.

YERLİKAYA: 5'İNİN KONTEYNERDE, 4'ÜNÜN ARAÇLARDA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

"Şu an itibariyle bölgede AFAD, TSK arama kurtarma JAK, PAK, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli, diğer görevlilerle beraber 1700-1800 personel görev yapıyor" diyen Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Ayrıca, 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, 5 metala duyarlı radar cihazı ile arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. İnsan kaynakları personel açısından hiçbir ihtiyacımız şu an için yok. Aradığımız işçilerle ilgili bir detayı paylaşmak istiyorum. Yapılan değerlendirmelerde aradığımız arkadaşlardan 5'inin konteyner içinde yer aldığı, 3'ünün bir araç içinde ve aynı bölgede, diğer şoförümüzün de kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor. Biliyorsunuz 100 dönüme yayılmış 9-10 milyon metreküpten bahsediyoruz toprak kaymasının, büyük kütlenin. Bu kütle içerisinde bir avantajımız var. Bilim insanlarının bize söylediği, araç içinde olan ve konteyner içinde olanları bizim metal radar tespitleriyle beraber kütle üzerinde tarama yapmaya başladık. Daha hızlı aksiyon alabilme adına radar taramalarıyla araçlar ve konteynerlerle ilgili iz alır almaz daha çok oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz."

'RADARLARDAN GELEN BİLGİLER DEĞERLENDİRİLİYOR'

Arama kurtarma yapılan bölgelerde yeniden toprak kayması ihtimali olup olmayacağıyla ilgili yer radarlarının takip edildiğini ifade eden Yerlikaya, "Şu da önemli olan bir konu da arama kurtarma personelimizin çalıştığı bölgelerde herhangi bir toprak kayması ihtimali olup olmadığı, bilim insanlarımız tarafından yer radarlarından gelen bilgiler anbean değerlendiriliyor. AFAD koordinasyonunda yaptığımız arama kurtarma çalışmalarının güvenliğinden hiç taviz vermeksizin devam etmek istiyoruz. Hava koşullarını görüyoruz. Oradaki kütle, bunun kaydığı yer belli, diğer yerler ve kaydığı yerde bundan arama kurtarma faaliyetlerinde en ufak risk olmaması adına Cumhuriyet Üniversitesi'nden gelen bilim insanları ve AFAD'daki arkadaşlarımız devamlı surette orayı izliyorlar ve arama çalışmalarını yapan arkadaşlarımızla telsizle anbean iletişim halindeler. İfade ettiğimiz gibi arama kurtarma çalışmalarımız gece gündüz demeden aralıksız devam edecek. Dün ilk olarak bu müessir olay olduğundan beri ifade ettiğim başta madencilerimize, işçilerimize, Erzincan'ımıza, İliç ilçemize, aradığımız 9 işçimizin yakınlarına birazdan ziyaretlerine gideceğiz, geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğiz. Aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi tekrar etmek istiyorum. Duamız temennimiz güzel haber vermek. İnşallah sizlere hayırlı haber vermek bizlere nasip olur" diye konuştu.

'TAHLİLLER YAPILIYOR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yakındaki dereler ve Fırat Nehri'nden alınan tahlillerle ilgili açıklama yaptığını belirten Yerlikaya, "Oradan alın çok net şekilde göreceksiniz. Düzenli olarak bunu Sayın Özhaseki Bakanımız bunu yapmaya devam edecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan buraya gönderilen genel müdür, bakan yardımcıları bu numuneleri alıyor. Cumhuriyet Başsavcımız burada, hiçbir zaman ayrılmadı. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç talimatıyla 4 savcımız görevlendirildi. Onlar da süreçle ilgili aydınlatılması açıklığa kavuşturulması gereken ne var ne yok gereken açıklamayı yapıyorlar. Burada bir ihlal var yok meselesinin izahıyla ilgili idari soruşturma, adli soruşturma eş zamanlı devam ediyor. Daha üzerinde 24 saat geçmeyen meseleyle ilgili hepsine yanıt bulacaksınız. Her biri açıklığa kavuşacak. Gözaltıyla ilgili savcının açıklaması oldu. 4 gözaltı olduğunu ben de biliyorum" dedi.

BAYRAKTAR: 2004'TEN BERİ İŞLETME RUHSATI OLAN BİR MADEN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da olayın meydana gelmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden hareket ederek bölgeye geldiğini bildirdi. İlgili bakanlık ve kurumların bölgede çalıştığını ifade eden Bayraktar, şunları söyledi:

"Öncelikle bu elim kazada arama kurtarma aşamasında olduğumuz kardeşlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Onlara geçmiş olsun diliyorum. Tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. Hadise gerçekleştikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nden hızlı şekilde hareket ettik. Gece saat 02.00 civarında buradaydım. Ama olayın olduğu ilk andan itibaren bakanlığımız, ilgili kurumlarımız, maden işleri genel müdürlüğümüz, bakan yardımcılarımız, bakanlıkta oluşturduğumuz kriz masasıyla konuyu anbean takip ettik. Biraya intikal etti arkadaşlarımız. Bizim için en önemli konu işçi kardeşlerimizin bir an önce kurtarılması. Bu maden 2004 yılından beri işletme ruhsatı olan bir maden. Yabancı bir şirketin operatörlüğünde devam eden faaliyetleri var. İlgili tüm izinleri bu süreç içerisinde en son 2021 yılında da çevreyle alakalı ilave izinlerini almış bu çerçevede çalışan bir maden. Bizim açımızdan özellikle madencilik işletmecilik anlamındaki denetimleri çok yakinen takip edilen bir maden. En son denetim görevimiz 2023 Ağustos ayında yapılmış durumda. Ağustosun başında buraya heyet gönderdik. Onların yaptıkları denetimlerde dün gerçekleşen maden kazasıyla alakalı herhangi bir tespit yok. Bu zaman içinde ne olmuş olabilir, kazaya neyin sebep olduğuyla alakalı araştırmalarımız devam ediyor. İlgili müfettiş arkadaşlarımızı görevlendirdik. Onlar da çalışmalarına devam ediyor. Ama zamana ihtiyaç var. Konunun derinlemesine tetkik edilmesi, kamuoyuna daha sağlıklı bilgi verilmesi açısından zamana ihtiyacımız var. Çevresel etkiler yönüyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bir açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığımız, DSİ Genel Müdürlüğümüz, ilgili kurumlarımızın hepsi kaymanın çevresel etkilerini, basında ifade ediliyor, yer altı suyuna veya barajlara etkisi olabileceği yönündeki endişeleri gidermek adına sürekli ölçümler numuneler alınıyor. Bunlarla ilgili şu anda endişe edilecek bir şey olmadığını paylaşmak istiyoruz. Çok yakinen takip ediyoruz. Şu anda birinci önceliğimiz vatandaşlarımızı oradan çıkarabilmek. Ama eş zamanlı olarak kazanın oluş sebepleri, kök sebebi nedir bunun? İşletmecilikle alakalı bir kusur mu var, şirket yetkilileriyle birlikte sürekli ve ilgili arkadaşlarla çalışıyoruz. Ortaya çıktıkça sizlerle, kamuoyuyla paylaşacağız. Tekrar milletimize geçmiş olsun diyoruz."