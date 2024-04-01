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ERZİNCAN SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 04:57
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MERKEZ

Toplam Sandık : 324
Toplam Seçmen : 100.570
Açılan Sandık : 324
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 78.832
Geçerli Oy : 74.705
Katılım Oranı : % 78,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR AKSUN% 40,4530.217
BAĞIMSIZYÜKSEL ÇAKIR% 29,2421.841
CHPÖZGE VATANER ÖZEGE% 21,0815.745
YENİDEN REFAHŞAFAK SOY% 1,961.464
İYİ PARTİVEDA BİNGÖL% 1,611.202
ZAFER PARTİSİCENGİZ TÜRK% 1,391.040
BTPERCAN KÜÇÜK% 1,01758
SAADETALİ CEBECİ% 0,85636
DEM PARTİEVREN ÇEVİK% 0,45338
DEVA PARTİSİMEHMET SAİT BAŞARAN% 0,34257
APBARAN ŞAHİN% 0,33249
EMEPMERAL GÜLŞEN% 0,27201
DPOĞUZ ARSLAN% 0,21160
HÜDA PARYUSUF SEZGİN% 0,21155
AB PARTİULAŞ ERGÜL% 0,16117
TKPDİLEK AYDOĞDU% 0,1286
MİLLETÖZCAN YAY% 0,1186
HAK-PARNECLA ÇAMLIBEL% 0,0752
HKPMUHAMMED AYDIN% 0,0750
TKHBAHAR İZDAL ÇAYDAN% 0,0428
DSPÜMİT ŞAHBAZ% 0,0323
ÇAYIRLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPOKTAY EFE% 52,52939
AK PARTİATINÇ BAHADIR% 44,24791
CHPCEMAL BEGEN% 2,1238
YENİDEN REFAHABBAS YILDIZ% 0,6111
İYİ PARTİÖNDER YILDIZ% 0,285
SAADETTAMER ATALAY% 0,173
BTPFARUK KORKMAZ% 0,061
İLİÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ELÇİ% 54,711.848
AK PARTİMUSTAFA GÜRBÜZ% 41,921.416
CHPMEHMET TAŞ% 1,7860
YENİDEN REFAHÖZKAN DOĞAN% 1,0636
İYİ PARTİZAFER ALDOĞAN% 0,2910
SAADETABUZER ATABAY% 0,155
BTPİLHAN ŞAHİN% 0,093
KEMAH

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPCEVDET BAYRAM% 48517
AK PARTİRECEP İLTER% 41,88451
BÜYÜK BİRLİKMEHMET BAL% 3,1634
CHPSİNAN KARAALP% 2,8831
ZAFER PARTİSİGÖKÇE CAN% 1,7619
YENİDEN REFAHBİLAL HANÇAR% 0,657
SAADETMEHMET DAĞDEVİREN% 0,566
BTPBÜLENT SANCAR% 0,465
DPİDRİS ŞİRİN% 0,374
İYİ PARTİSALİH ATALAY% 0,283
KEMALİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERDEM ATMACA% 50,94517
MHPMEHMET KARAMAN% 43,65443
CHPAHMET SEZAİ ERCANTÜRK% 3,7438
YENİDEN REFAHMEHMET AĞAH TÜRKER% 0,596
BAĞIMSIZCİHAT AKOĞLU% 0,596
SAADETABDULLATİF BULUT% 0,394
BTPAHMET ÖZKAR HAZNEDAR% 0,11
OTLUKBELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPYUSUF TEKTAŞ% 64,53553
AK PARTİVAHDET ERCAN% 33,72289
İYİ PARTİMUZAFFER GÜLER% 0,474
BTPSİNAN GÖKSÜGÜR% 0,474
CHPELİF BUDAK% 0,474
SAADETİLKER MACİT% 0,232
YENİDEN REFAHMURAT UÇAROĞLU% 0,111
REFAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKFATİH KÖK% 54,061.252
AK PARTİÇAKMAK PAÇACI% 36,14837
YENİDEN REFAHEYÜP FERUDUN SÜNGÜ% 6,61153
CHPFATMA KAYA% 1,2529
İYİ PARTİGÜNGÖR KUTLU% 0,8620
BTPMİRAÇ SANCAR% 0,8620
SAADETABDULKADİR TEPE% 0,225
TERCAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET YILMAZ% 42,51.060
AK PARTİALPER MURAT MÜFTÜOĞLU% 31,04774
CHPNEJDET KARAHAN% 22,65565
DEM PARTİTÜLAY DÖLEN% 2,3759
İYİ PARTİVEHBİ AĞSU% 0,5614
BAĞIMSIZSUZAN TUTAŞ% 0,4411
YENİDEN REFAHYAVUZ FIRAT% 0,287
BTPMELİKE GÜNGÖR% 0,082
SAADETALİ BULUT% 0,082
ÜZÜMLÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPLÜTFİ YAKUT% 49,642.450
AK PARTİKENAN TAT% 47,832.361
CHPCEM ÖZKAYA% 1,1858
İYİ PARTİOSMAN DEVRANT% 0,5326
YENİDEN REFAHAHMET ARITAŞI% 0,3618
SAADETDURSUN ŞİMŞEK% 0,2211
BTPSAADET KARATEPE% 0,168
DSPIŞIN AYDEMİR% 0,042
DEM PARTİMEHMET BAYTEKİN% 0,042

Kaynak: AA

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