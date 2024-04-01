ERZİNCAN SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|324
|Toplam Seçmen
|:
|100.570
|Açılan Sandık
|:
|324
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|78.832
|Geçerli Oy
|:
|74.705
|Katılım Oranı
|:
|% 78,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BEKİR AKSUN
|% 40,45
|30.217
|BAĞIMSIZ
|YÜKSEL ÇAKIR
|% 29,24
|21.841
|CHP
|ÖZGE VATANER ÖZEGE
|% 21,08
|15.745
|YENİDEN REFAH
|ŞAFAK SOY
|% 1,96
|1.464
|İYİ PARTİ
|VEDA BİNGÖL
|% 1,61
|1.202
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZ TÜRK
|% 1,39
|1.040
|BTP
|ERCAN KÜÇÜK
|% 1,01
|758
|SAADET
|ALİ CEBECİ
|% 0,85
|636
|DEM PARTİ
|EVREN ÇEVİK
|% 0,45
|338
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET SAİT BAŞARAN
|% 0,34
|257
|AP
|BARAN ŞAHİN
|% 0,33
|249
|EMEP
|MERAL GÜLŞEN
|% 0,27
|201
|DP
|OĞUZ ARSLAN
|% 0,21
|160
|HÜDA PAR
|YUSUF SEZGİN
|% 0,21
|155
|AB PARTİ
|ULAŞ ERGÜL
|% 0,16
|117
|TKP
|DİLEK AYDOĞDU
|% 0,12
|86
|MİLLET
|ÖZCAN YAY
|% 0,11
|86
|HAK-PAR
|NECLA ÇAMLIBEL
|% 0,07
|52
|HKP
|MUHAMMED AYDIN
|% 0,07
|50
|TKH
|BAHAR İZDAL ÇAYDAN
|% 0,04
|28
|DSP
|ÜMİT ŞAHBAZ
|% 0,03
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|OKTAY EFE
|% 52,52
|939
|AK PARTİ
|ATINÇ BAHADIR
|% 44,24
|791
|CHP
|CEMAL BEGEN
|% 2,12
|38
|YENİDEN REFAH
|ABBAS YILDIZ
|% 0,61
|11
|İYİ PARTİ
|ÖNDER YILDIZ
|% 0,28
|5
|SAADET
|TAMER ATALAY
|% 0,17
|3
|BTP
|FARUK KORKMAZ
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET ELÇİ
|% 54,71
|1.848
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÜRBÜZ
|% 41,92
|1.416
|CHP
|MEHMET TAŞ
|% 1,78
|60
|YENİDEN REFAH
|ÖZKAN DOĞAN
|% 1,06
|36
|İYİ PARTİ
|ZAFER ALDOĞAN
|% 0,29
|10
|SAADET
|ABUZER ATABAY
|% 0,15
|5
|BTP
|İLHAN ŞAHİN
|% 0,09
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|CEVDET BAYRAM
|% 48
|517
|AK PARTİ
|RECEP İLTER
|% 41,88
|451
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET BAL
|% 3,16
|34
|CHP
|SİNAN KARAALP
|% 2,88
|31
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKÇE CAN
|% 1,76
|19
|YENİDEN REFAH
|BİLAL HANÇAR
|% 0,65
|7
|SAADET
|MEHMET DAĞDEVİREN
|% 0,56
|6
|BTP
|BÜLENT SANCAR
|% 0,46
|5
|DP
|İDRİS ŞİRİN
|% 0,37
|4
|İYİ PARTİ
|SALİH ATALAY
|% 0,28
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERDEM ATMACA
|% 50,94
|517
|MHP
|MEHMET KARAMAN
|% 43,65
|443
|CHP
|AHMET SEZAİ ERCANTÜRK
|% 3,74
|38
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AĞAH TÜRKER
|% 0,59
|6
|BAĞIMSIZ
|CİHAT AKOĞLU
|% 0,59
|6
|SAADET
|ABDULLATİF BULUT
|% 0,39
|4
|BTP
|AHMET ÖZKAR HAZNEDAR
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YUSUF TEKTAŞ
|% 64,53
|553
|AK PARTİ
|VAHDET ERCAN
|% 33,72
|289
|İYİ PARTİ
|MUZAFFER GÜLER
|% 0,47
|4
|BTP
|SİNAN GÖKSÜGÜR
|% 0,47
|4
|CHP
|ELİF BUDAK
|% 0,47
|4
|SAADET
|İLKER MACİT
|% 0,23
|2
|YENİDEN REFAH
|MURAT UÇAROĞLU
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH KÖK
|% 54,06
|1.252
|AK PARTİ
|ÇAKMAK PAÇACI
|% 36,14
|837
|YENİDEN REFAH
|EYÜP FERUDUN SÜNGÜ
|% 6,61
|153
|CHP
|FATMA KAYA
|% 1,25
|29
|İYİ PARTİ
|GÜNGÖR KUTLU
|% 0,86
|20
|BTP
|MİRAÇ SANCAR
|% 0,86
|20
|SAADET
|ABDULKADİR TEPE
|% 0,22
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET YILMAZ
|% 42,5
|1.060
|AK PARTİ
|ALPER MURAT MÜFTÜOĞLU
|% 31,04
|774
|CHP
|NEJDET KARAHAN
|% 22,65
|565
|DEM PARTİ
|TÜLAY DÖLEN
|% 2,37
|59
|İYİ PARTİ
|VEHBİ AĞSU
|% 0,56
|14
|BAĞIMSIZ
|SUZAN TUTAŞ
|% 0,44
|11
|YENİDEN REFAH
|YAVUZ FIRAT
|% 0,28
|7
|BTP
|MELİKE GÜNGÖR
|% 0,08
|2
|SAADET
|ALİ BULUT
|% 0,08
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|LÜTFİ YAKUT
|% 49,64
|2.450
|AK PARTİ
|KENAN TAT
|% 47,83
|2.361
|CHP
|CEM ÖZKAYA
|% 1,18
|58
|İYİ PARTİ
|OSMAN DEVRANT
|% 0,53
|26
|YENİDEN REFAH
|AHMET ARITAŞI
|% 0,36
|18
|SAADET
|DURSUN ŞİMŞEK
|% 0,22
|11
|BTP
|SAADET KARATEPE
|% 0,16
|8
|DSP
|IŞIN AYDEMİR
|% 0,04
|2
|DEM PARTİ
|MEHMET BAYTEKİN
|% 0,04
|2
Son Dakika › Güncel › ERZİNCAN SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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