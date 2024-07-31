Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan, Iğdır ve Kars'ta Hamas lideri İsmail Heniyye'ye tepki - Son Dakika
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Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan, Iğdır ve Kars'ta Hamas lideri İsmail Heniyye'ye tepki

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan, Iğdır ve Kars\'ta Hamas lideri İsmail Heniyye\'ye tepki

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan, Iğdır ve Kars'ta Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi. Vatandaşlar camilerde toplanarak dua etti ve suikastı kınadı.

31.07.2024 18:44
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Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan, Iğdır ve Kars'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi.

Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun organizasyonuyla vatandaşlar ikindi namazının ardından Yakutiye Kent Meydanı'ndaki Lala Paşa Camisi'nde Heniyye için toplandı.

Namaz sonrası tekbir getirildi, İsrail aleyhinde sloganlar atıldı.

Platform adına basın açıklaması yapan Mustafa Karataş, suikastı kınadı.

Ardahan

Ardahan Merkez Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ikindi namazını kıldıktan sonra Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için dua etti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağı belirtildi.

Ağrı

Ağrı'da da ikindi namazı öncesi Heniyye için Merkez Camisi'nde sela okundu.

Namazın ardından Kudüs Platformunca caminin önünde basın açıklaması yapıldı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Arif Yılmaz, Heniyye'nin şehitler kervanına katıldığını söyledi.

İsrail'in Filistin ve Gazze'de katliamlarını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, şunları ifade etti:

"Yeryüzünün tüm vicdanlı insanları İsrail terör örgütünün alçaklığına, korkaklığına, azgınlığına tanık olsun. 40 bin masum, mazlum şehidin kanı, 100 bin gazinin acısı dünyanın merhametine, insanlığın uyanışına, zulümlerin son bulmasına vesile olmuyorsa veyl olsun. Kundaklara dolan kanların, torbalarda taşınan cesetlerin, paramparça edilmiş bedenlerin, dökülen masum kanlarının hesabı sorulmayacaksa tüm insanlığa veyl olsun."

Erzincan

Erzican'da da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Cami Kebir Camisi'nde ikindi namazı sonrası toplanan Erzincan Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, suikastı lanetledi.

Platform adına açıklama yapan TÜGVA İl temsilcisi Ali Ersu, "Filistin halkının cesur lideri İsmail Heniyye, katil İsrail'in düzenlediği hain bir suikast sonucu şehit olmuştur. Heniyye'nin hayatı boyunca sergilediği mücadele ve direniş, 'Bir kişiye iman varsa, ona bütün kainat karşı gelebilir. Çünkü o bir kişi, imanı sayesinde kainattan daha güçlüdür.' düşüncesinin canlı bir örneğiydi." dedi.

Ersu, "Bu hain saldırı, bir kez daha 'Küfür bir yapı ise o yapıyı direniş ve iman temelleriyle yıkmalıyız.' sözlerinin doğruluğunu gözler önüne serdi. Filistin halkının haklı mücadelesi, inanç temelleri üzerinde yükselen bir direnişin sembolüdür. Katil İsrail'in devlet terörizmini bir kez daha lanetliyoruz. Katil İsrail'in bu insanlık dışı eylemleri karşısında Filistin halkının haklı davasının yanında olacağımızı ve desteklemeye devam edeceğimizi buradan duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşlar tekbir getirdi, İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edildi.

Iğdır

Iğdır'daki camilerde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için sela okundu.

İkindi namazı öncesi Ulu Cami'de bir araya gelen vatandaşlar, Heniyye için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kars

Kars'ta da Hamas lideri Heniyye için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sultan Alparslan Camisi önünde ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla bir araya gelen STK temsilcileri, saldırıyı kınadı.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çakın'ın da yer aldığı grup, Heniyye için dua etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan, Iğdır ve Kars'ta Hamas lideri İsmail Heniyye'ye tepki - Son Dakika

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