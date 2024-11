Güncel

Erzurumlu şehit annesinden oğluna ağıt

Şehit annesi: "Evlat veririz, şehit veririz, ama vatanımızı vermeyiz. Bu vatanın bir çakıl taşını dahi vermeyiz"

ERZURUM - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'na saldıran hain darbeci askerlere 281 mermi sıkarak 2,5 saat boyunca mücadele eden Şehit Polis Memuru Fırat Bulut'un memleketi Erzurum'da adının verildiği caddenin açılışında konuşan şehit anne ve babası duygulandırdı.

30 yaşında şehit olan Fırat Bulut, 8 yıllık evli ve 1 çocuk babasıydı. 15 Temmuz şehidi polis memuru Fırat Bulut'un babası Şinasi Bulut, oğlu ile yaptığı son konuşmayı anlatırken: 'Oğlum dikkat et' dedim. 'Baba vatanı olmayanın namusu olmaz. Vatan elden gidiyor, bir Fırat gitmiş çok mu?' dedi. Sabaha karşı şehadet haberini aldım" diye konuştu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehit oğullarının isminin verildiği caddenin açılışına katılan baba Şinasi Bulut ve anne Rahime Bulut, oğulları ile her zaman gurur duyduklarını dile getirdi. Şehit Fırat Bulut'un babası Şinasi Bulut, hain darbecilere tepki gösterirken, "Bunlar her şeyi istismar ettiler. Vatan evlatlarının kanına girdiler. Bizler tüm bu gerçekleri unutmadan vatanımıza ve devletimize sahip çıkmalıyız. Vatan hepimiz. Vatanı ve bayrağı olmayanın dini olmaz." dedi.

Şehit annesinin duygulandıran ağıtı

Anne Rahime Bulut, oğlunun adının verildiği caddenin açılışında yaptığı konuşmada şehide yazılmış ağıdı okudu ve dinleyenleri hüzünlendirdi. İşte bir annenin dilinden ve yüreğinden şehit oğluna yazılan ağıt, " Bir kuzu da taş dibinde meler, meler de dağları deler. Gardaşlarım bulamamış arar, yitirdim yavrumu Ankara meydanlarında. Vurdular yavrumu Genelkurmayın önünde. Anan da seni yaralı sandı, ufuk Hastanesi'nde öğrenince ciğeri yandı. Baban beli büküldü küçük kızın yetim kaldı. Vurdular yavrumu Emniyet Genel Müdürlüğü önünde, yitirdim yavrumu Ankara meydanlarında. Anan da derdine derman arar, istemeden dert ananı sarar. Kalbim yanar, gözüm ağlar, vurdular yavrumu Genelkurmay önünde. Yitirdim yavrumu Ankara meydanlarında. Bu nasıl yazıydı, bu nasıl kader? Bir yanım hüzün, bir yanım keder. Yıktılar dünyamı ettiler heder. Vurdular yavrumu Genelkurmay önünde. Yitirdim yavrumu Ankara meydanlarında. Adın Fırat Bulut, soyun Oğuzhan, sığmadın tapuda kuzum, koydular yan. Nereli diye sorarsalar, Dadaşlar diyarı Erzurum, Narman."

"Bir çakıl taşını vermeyiz biz. Bu Türkiye bizim"

Anne Rahime Bulut, konuşmasını şöyle sürdürdü, "Vatan hainleri bilsinler ki bu vatan kolay kazanılmadı. Bu hainlerin, cennet vatanımızı, birliğimizi, dirliğimizi bozmaya bunların gücü yetmez. Hiç kimsenin gücü yetmez. Bu topraklarda bizim ecdadımızın kanı var, kahraman şehitlerimizin kanı var. Ecdadımızın kanı var. Bu vatanı kimsenin bölmeye gücü yetmez. Bu vatan hainleri o kadar aciz ki, kendi vatanına, kendi devletine, kendi savunmasız vatandaşlarına kurşun sıkacak kadar, bomba atacak kadar aciz ve yoksun. Türkiye Cumhuriyeti vatanı, onların vatanı değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet ettiler. Kumpas kurdular. Tuzak kurdular. Rabbim o tuzakları başlarına çevirsin inşallah. O kurdukları tuzak Rabbim başlarına çevirsin. Bu vatan kolay kazanılmadı. Ben evladımı verdim bu vatan için. Gözümün nurunu verdim. Ben ciğerimi verdim. Evlat verdim. Bu vatanı böldürtmedik biz. 252 şehit verdik. Ama Rabbime şükürler olsun, evlat veririz, şehit veririz, biz vatanımızı vermeyiz. Bir çakıl taşını vermeyiz biz. Bu Türkiye bizim. Bu şanlı bayrağın altında onların yaşamayı hakları yok. Onlar bu vatana ihanet ettiler. Onlar bu vatana kurşun sıktılar. Onlar vatansızlar."

Başkan Sekmen; "Şehitlerimizin anısını yaşatacağız"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu cadde, Fırat kardeşimizin ailesi ve yakınları için bir gurur vesilesi olurken, bizler için de onun kahramanlığını her gün hatırlatacaktır. Fırat Bulut Kahramanımız olmak üzere bu aziz vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anarak sözlerime başlamak istiyorum. Rabbim, şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Şehit Polis Memurumuz Fırat Bulut kardeşimiz, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe teşebbüsünde Genel Kurmay Başkanlığı önünde 281 kurşunuyla 2,5 saat darbeci hainlerle çatışan bir kahraman ve mücahitti. Bu mücahit ki "Fırat, oğlum kendine mukayyet ol" diyen Baba'ya, "Baba, vatan elden gidiyor, bir Fırat gitmiş ne ki, vatan elden gidiyor. Dinimi, vatan ve bayrak sevgisini sen öğrettin. Benden asla geri durmamı isteme" diyen bir kahramandı. Evladımız, o gece "Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz" diyerek şüheda mertebesine ulaştı." dedi.

Konuşmalardan sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şehit ailesine bir plaket ve Türk bayrağı hediye etti. Daha sonra caddenin açılışı kurdele kesimi ile birlikte yapıldı.