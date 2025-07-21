Türkiye\'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök\'ün ölüm nedeni belli oldu

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ten haber alamayan yakınlarının, polise haber vermesi üzerine, Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki eve çilingir yardımıyla giren ekipler, Gök'ün çarşafla doğal gaz borusuna asılı cenazesiyle karşılaşmıştı. Yapılan ilk incelemede evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın ise kapıda takılı bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda ise Esen Gök'ün kendi hayatına son verdiği tespit edildi.

ABLAYA NOT

Evde, Esen Gök tarafından yazıldığı değerlendirilen, "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" yazılı bir not bulunduğu öğrenildi.

SON YAYININDA 'BİR HAFTALIK MÜSAADE İSTİYORUM' DİYEREK İZNE AYRILDIĞINI SÖYLEDİ

Öte yandan, Esen Gök'ün Tay TV'de 11 Temmuz Cuma gün gerçekleştirdiği son yayınında bir haftalık yıllık izne çıktığını belirterek, "Sizlerden bir haftalık müsaade istiyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 'Hipodromdan Güne Bakış' elbette ekranda olacak" dediği ortaya çıktı.

TAY TV'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Tay TV'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Acımızın tarifi yok! Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri, çalışma arkadaşımız ve 'Hipodromdan Güne Bakış' programımızın sunucusu Esen Gök'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesi başta olmak üzere at yarışı camiasına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

CENAZESİ NAZİLLİ'DE DEFNEDİLECEK

Gök'ün cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Gök'ün cenazesinin, bugün Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi Yavuz Selim Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.