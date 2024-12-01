Esenyurt\'ta CHP\'lilerin Demokrasi Nöbeti Devam Ediyor

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanması üzerine CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti devam ediyor. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki nöbette konuşan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Ahmet Özer ve CHP lideri Özgür Özel hakkında iddianame hazırlayan savcıya seslenerek, "O haddini bilmez, o kendini bilmez savcı efendi, bir de yetmiyor bizim sayın genel başkanımıza da dil uzatıyor ve onunla ilgili iddianame düzenliyor. Haddini bil! Haddini bil! Haddini bil!" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda başlattığı Demokrasi Nöbeti devam ediyor. 33'üncü gününe giren nöbete, İstanbul Ardahan Dernekler Federasyonu (ARDAFED) Başkanı Engin Demirkuş, CHP Esenyurt Meclis Üyesi Erdinç Aktaş, Tüketici Koruma Derneği Bakırköy Şubesi Başkanı Oya Erakıncı, Bakırköy Kent Savunması Platformu'ndan İlknur Türkoğlu, CHP Esenyurt Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Zilek ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan katıldı.

"Bizi terörizmle yan yana getirmek isteyenler gerçek terörizme destek olan ve ona arka çıkanlardır"

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan konuşmasında Ahmet Özer'in düzmece ve uydurma gerekçelerle 33 gün önce tutuklandığını belirterek şöyle konuştu:

"O gün bugündür, bu mücadele onun halkın oylarıyla seçildiğini gösterenlerin mücadelesi, Esenyurt halkının ve demokrasiye inananların mücadelesi durmaksızın devam ediyor ve devam edecektir. Sizler çok iyi biliyorsunuz ki, bizi terörizmle yan yana getirmek isteyenler gerçek terörizme destek olan ve ona arka çıkanlardır. Biz her zaman her yerde demokrasinin ve insani duyguların yanında olduk. Garibanın ve gerçekten ihtiyaç sahibinin yanında olduk. ve bunun en iyi örneği Esenyurt'ta Ahmet Başkanımız oldu ve bunu çekemediler, hazmedemediler. Hazmedemedikleri için ne yaptılar? Onu zindana atma yolunu seçtiler. Biz bu oyunu görüyoruz ve asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu büyük oyun burada başladı. Ama bildiğiniz üzere Türkiye'nin birçok yerinde, AK Parti hariç ayırt etmeksizin devam ediyor. Bu büyük oyun yüzünden vatandaşımız, halkımız yine sefalete, yine antidemokratik muameleye maruz bırakılıyor"

Ahmet Özer ve Özgür Özel hakkında iddianame hazırlayan savcıya seslendi: Haddini Bil!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve CHP lideri Özgür Özel hakkında iddianame hazırlayan savcıya da seslenen Yazgan konuşmasına şöyle devam etti: "Bunu yapan kişi, ismini de anmak istemiyorum. O ağzından salyalar saçarak Ahmet Başkanımıza iddianame hazırlayan savcıdan bahsediyorum. Siz kim olduğunu biliyorsunuz. O haddini bilmez, o kendini bilmez savcı efendi, bir de yetmiyor bizim sayın genel başkanımıza da dil uzatıyor ve onunla ilgili iddianame düzenliyor. Haddini bil! Haddini bil! Haddini bil! Hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partililer ve demokrasi aşıkları senin karşında eğilmeyecekler. Ne Ahmet Başkan için, ne başkaları için, ne sayın genel başkanımız için senin karşında bir gün olsun eğilmeyeceğiz. Hakkımızı alacağız."