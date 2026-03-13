Esenyurt'ta İnşaat Skandalı: İflas ve Soruşturma
Esenyurt'ta İnşaat Skandalı: İflas ve Soruşturma

13.03.2026 17:14
Yeşil Gayrimenkul ve Yeşil Global İnşaat hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Vehbi DEMİR/ Esenyurt'ta İnnovi 4 projesi kapsamında 15 yıldır inşaatı süren ve yüzlerce dairenin bulunduğu gökdelenleri yapan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Şirketlere TMSF kayyım olarak atandı.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkında yürütülen davada mahkeme iflas kararı verdi. Esenyurt'ta hayata geçirilmesi planlanan İnnovia 4 projesinden, yüzlerce daire satılmasına rağmen inşaatların tamamlanamadığı ve tapu devirlerinin yapılamadığı belirtildi. Projeden daire alan çok sayıda kişi mağdur olduğunu belirtti. Şirketin açtığı konkordato talebinin reddedilmesi, iflas sürecini hızlandırdı. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporlarında şirketin borç yükünün 11 milyar lirayı aştığı belirtildi. Mahkeme kararının ardından dosya Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü'ne gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları kapsamında Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şirketlere TMSF kayyım olarak atandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Şüpheli Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin; İstanbul, Esenyurt, Yeşilkent Mahallesinde kurulacak olan Innovia 4 projesi kapsamında mağdur şahısları dolandırdığı ve yurt dışına mal kaçırdığı iddialarıyla ilgili olarak soruşturma konusu suçların işlendiğine ve şirketlerin bu suçlardan menfaat elde ettiğine dair somut delillere dayanan şüphelerin bulunması, mal varlıklarının yurt dışına kaçırılmasının engellenmesi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla şüpheli şirketler Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi'ne, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13/03/2026 tarih ve 2026/2606 değişik iş sayılı kararı ile Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
