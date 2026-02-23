Eski Eşini Boğarak Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Eşini Boğarak Öldürdü

23.02.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Hızır Çelik, eski eşi Hanım Biçer'i boğarak öldürdü. İfadesinde olayı hatırlamıyor.

ANTALYA'da eski eşi Hanım Biçer'i (30) eşarbıyla boğan Hızır Çelik (33) hakkında, 'Kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme' ve 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından iddianame hazırlandı. Çelik ifadesinde, "Nasıl olduğunu anlamadım. Bir şekilde ellerimle boğazına sarıldım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 11 Eylül 2025'te saat 01.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Yaklaşık olaydan 1 hafta önce yeni evine taşınan Hanım Biçer, eski eşi Hızır Çelik ile eve geldi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çelik, eski eşi Biçer'i eşarpla boğup ardından yastıkla yüzünü kapattı. Evden 3 saat sonra çıkan Hızır Çelik, yaklaşık 16 saat sonra da Biçer'in kardeşini arayarak, 'Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım' diyerek telefonu kapattı. Biçer'in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hanım Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Biçer'in cansız bendeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Ekipler incelemelerini sürdürdüğü sırada Hızır Çelik, Döşemealtı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip teslim oldu. Çelik'in ilk ifadesinde eşinin kendisine, "Tekrar görüştüğümüzü ailene söylerim" diye tehdit ederek para istediğini, bu nedenle tartışma çıktığını ve boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Hanım Biçer'in son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ile Çelik'in siteye girdikleri, Biçer'in kapıyı açtığı ve ikilinin eve girdiği, bir süre sonra ise Çelik'in evden tek başına çıktığı görüldü. Evden elinde poşetle çıkan Çelik'in merdivenden indikten sonra bir süre evden içeri baktığı, daha sonra siteden çıkıp uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemi tamamlanan Hızır Çelik, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde eve beraber gittiklerini, Hanım Biçer'in eski konuları açtığı sırada kendisini kaybettiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Çelik, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

Öte yandan, Hızır Çelik ile Hanım Biçer'in 8 ay önce ayrıldıkları, 5 ile 7 yaşlarında 2 erkek çocuklarının olduğu belirtildi.

Hızır Çelik hakkında 'Kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme', 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından hazırlanan iddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık Hızır Çelik'in savcılıktaki ifadeleri de iddianamede yer aldı. Hızır Çelik ifadesinde, 11 Eylül 2025'te eski eşi Hanım Biçer'in kendisine WhatsApp üzerinden 'Şu karanlık denizde ölmek her gün ölmekten iyidir' şeklinde bir video gönderdiğini belirtti. Bunun üzerine eski eşini aradığını ancak cevap alamadığını kaydeden Çelik, o sırada sevgilisinin evinde çocuklarıyla birlikte bulunduğunu, çocukları sevgilisine bırakarak eski eşinin yanına deniz kenarına gittiğini anlattı.

'ESKİ EŞİME KİRALADIĞIM EVE GİTTİK'

Çelik, eski eşiyle burada konuştuğunu belirterek, "Bana ailesi ve çocuklarla ilgili sıkıntılardan bahsetti. Ben de her şeyin düzeleceğine dair konuşmalar yaptım. Daha önce emlakçıdan onun ve çocuklarımın kalması için kiraladığım eve götürmeye ikna ettim. Beni içeriye davet etti. Bahsettiğim evi ailesinin haberi olmadan ben yurt dışına gideceğim için çocuklarımla kalması için kiraladım. Ara ara görüşmeye başlamıştık. Ailelerin problem yapması nedeniyle birleşmeyi onlardan gizliyorduk. Fakat 6-7 aydır beraberliğimiz söz konusuydu. Olay günü evde olduğumuz sırada kız arkadaşım bana çocuklarla fotoğraf attı. Bu fotoğrafı gören eski eşim tartışma çıkardı. 'Sen beni kandırıyorsun, bana çocukları vermeyeceksin, bu kadınla evleneceksin, ya bana para ver ya da ben bunları aileme ve ailene anlatacağım' dedi. Erkekliğime ve onuruma laf söyledi. Onu sakinleştirme çabası göstersem de sakinleşmeyerek üzerime saldırdı" dedi.

Olay anına ilişkin Çelik, "Nasıl olduğunu anlamadım. Bir şekilde ellerimle boğazına sarıldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Ondan sonra yatağın üzerinde olan tülbendi boğazına sardım. Eski eşime ait telefonu alarak evden ayrıldım. Telefonu taşla kırdım ve peçetelerle hatırlamadığım bir çöpe atarak evime geçtim. Ben fotoğraf geldikten sonra sevgilimi arayıp çocuklarımı kendi evinden benim evime götürüp yatırmasını istemiştim. Eve gittiğimde kız arkadaşıma yolda tartıştığım biriyle kavga ettiğimi onu öldürdüğümü söyleyerek evden gitmesini istedim" dedi.

'LARI VE EVLİLİK CÜZDANINI YAKMAK İÇİN İNŞAATA GİTTİM'

Cinayeti ağabeyine itiraf ettiğini belirten Çelik, "Ertesi gün erken saatlerde, eski eşimle düğünümüze ait fotoğrafları ve evlilik cüzdanını yakmak için inşaata gittim. Ağabeyim Rıdvan'a eski eşimi öldürdüğümü söyleyerek oradan ayrıldım. Yeniköy Polis Amirliği'ne giderek suçumu itiraf ettim. Öldürme kastım yoktu. Nasıl olduğunu anlayamadan olaylar gerçekleşti. Pişmanım" diye konuştu.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Maktulün ağabeyi Resul Biçer, ifadesinde, kardeşi Hanım Biçer'in şüpheli Hızır Çelik ile yaklaşık 8 yıl evli kaldığını, 8-9 ay önce ise anlaşmalı olarak boşandıklarını, olay günü Hızır Çelik'in ağabeyi Rıdvan Çelik'in kendisini arayarak, Hızır'ın yanına gelip Hanım'ı öldürdüğünü söylediğini anlattı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyleyen Biçer, daha sonra polis ekiplerinin kendisini arayıp kardeşinin öldüğünü bildirdiğini ifade etti. Biçer, kardeşini öldüren kişi ya da kişilerden şikayetçi olduğunu beyan etti.

Olay günü kardeşi Hızır Çelik'in kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Rıdvan Çelik ise Döşemealtı'nda bir inşaatta çalıştığı sırada Hızır'ın yanına gelerek eski eşini öldürdüğünü söylediğini aktardı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Eşini Boğarak Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
5 dakikada 3 gol Trabzonspor geriden gelerek kazandı 5 dakikada 3 gol! Trabzonspor geriden gelerek kazandı
Dubai’de tatil yapan Demet Akalın’ın dev tektaşı gündem oldu Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu
Cristiano Ronaldo’dan merak edilen geleceği hakkında açıklama Cristiano Ronaldo'dan merak edilen geleceği hakkında açıklama
Domenico Tedesco, Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti Domenico Tedesco, Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti
5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi Cevap çok ağır oldu 5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi! Cevap çok ağır oldu
7 dakikada 4 gol attılar Maçın skoru inanılmaz 7 dakikada 4 gol attılar! Maçın skoru inanılmaz
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Serbest bırakılan Rabia Karaca sessizliğini bozdu: O jete de Murat’ın hayatına da tanık oldum Serbest bırakılan Rabia Karaca sessizliğini bozdu: O jete de Murat'ın hayatına da tanık oldum
Tuğba Özay ’bulutlara’ düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o
Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı
Galatasaray’ı korkutan tablo Galatasaray'ı korkutan tablo
Nilperi Şahinkaya, sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı Nilperi Şahinkaya, sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı
Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim

15:09
Kararı net Arda Güler’i Premier Lig’e götürecek
Kararı net! Arda Güler'i Premier Lig'e götürecek
15:02
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
14:55
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
14:37
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü
14:27
Ozan Kabak’tan beklenmedik başvuru
Ozan Kabak'tan beklenmedik başvuru
14:13
Dick Advocaat, Dünya Kupası’na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
14:00
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:16
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye’de
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü En yakınları gözaltında
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
13:10
İstanbul’da vahşet Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
13:10
Meksika’da savaş çıksa kim kazanır İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 15:33:24. #7.11#
SON DAKİKA: Eski Eşini Boğarak Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.