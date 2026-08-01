Eski Hamas lideri İsmail Heniyye’nin oğlu Abdusselam, babasını ve Filistin davasını anlattı:

Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin büyük oğlu Abdusselam Heniyye, babasının yalnızca siyasi bir lider değil, aynı zamanda ailesine ve halkına adanmış, merhameti, tevazusu ve fedakarlığıyla örnek bir insan olduğunu söyledi.

Abdusselam Heniyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Temmuz 2024'te İran Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine katılmak üzere Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden babasının "şehadetinin" üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Filistin halkının gönlünde yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Babasını anlatırken duygulanan Heniyye, onu her şeyden önce "ümmetin şehidi" olarak gördüğünü belirtti.

"Babam çok şefkatli, merhametli ve daima güler yüzlü bir babaydı." diyen Heniyye, birlikte geçirdikleri her anın kendileri için büyük bir değer taşıdığını söyledi. İsmail Heniyye'nin evde yalnızca bir baba değil, aynı zamanda öğretmen, rehber ve dost olduğunu dile getiren Abdusselam Heniyye, "Onunla geçirdiğimiz her saniyeyi özlüyoruz. Her anımız bizim için çok kıymetliydi. O gerçek anlamda bir liderdi. Ama aynı zamanda ailesiyle çok özel bir ilişki kurardı. Bizim için hem babaydı hem öğretmendi hem de en yakın arkadaşımızdı." dedi.

" Gazze'deki hiçbir çocuğu kendi çocuklarından ayırmazdı"

İsmail Heniyye'nin kendi çocuklarını ve torunlarını Gazze'deki diğer çocuklardan üstün görmediğini ve farklı tutmadığını belirten Heniyye, "Babam çocuklarını ve torunlarını Gazze'deki hiçbir çocuktan üstün tutmazdı. Gazze'nin bütün çocuklarını kendi evlatları gibi severdi. Halkın acısını kendi acısı olarak görürdü." ifadelerini kullandı.

Heniyye, babasının kardeşleriyle ve akrabalarıyla da güçlü bağlar kurduğunu, aile içindeki sevgi ve dayanışmaya büyük önem verdiğini dile getirdi. İsmail Heniyye'nin manevi yönünün aile yaşamının merkezinde yer aldığını anlatan Abdusselam Heniyye, en çok özlediği anlardan birinin babasının evde Kur'an-ı Kerim okuması olduğunu söyledi. Babasının her zaman şükreden, vefalı ve mütevazı bir insan olduğunu vurgulayan Heniyye, "Bir insanda bulunabilecek bütün güzel hasletleri taşıyordu." dedi.

İsmail Heniyye'nin Gazze'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini hatırlatan Abdusselam Heniyye, babasının halkının sıkıntılarıyla birebir ilgilendiğini dile getirerek, "Babam bize daima, 'Ben bir gün bu dünyadan ayrılacağım. Size miras olarak Gazze halkını bırakıyorum.' derdi. Bizden istediği şey bu emaneti korumamız ve halkımıza hizmet etmeye devam etmemizdi." şeklinde konuştu.

İsmail Heniyye'nin vefatının ardından dünyanın dört bir yanından taziye mesajları aldıklarını aktaran Abdusselam Heniyye, "Şehadetinin ikinci yılında dünyanın dört bir yanından telefonlar aldım. Gazze'den, komşularımızdan, Filistin'in her bölgesinden ve dünyanın farklı ülkelerindeki Müslümanlardan taziyeler geldi. Bu ilgi bize gösteriyor ki Filistin halkı liderini unutmadı. Şehadetinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala Filistin halkının ve dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi insanların kalbinde yaşamaya devam ediyor. Bu da gelecek nesillere verilmiş güçlü bir mesajdır." diye konuştu.

"İşgal sürdüğü sürece Filistin halkının mücadelesi de sürecek"

Filistin davasının belirli kişilerle sınırlı olmadığını vurgulayan Abdusselam Heniyye, İsrail işgali sona erinceye kadar Filistin halkının mücadelesinin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim davamız da yolumuz da devam ediyor. Filistin topraklarında işgal sürdüğü sürece biz de mücadelemizi sürdüreceğiz. Filistin halkı tarih boyunca çok büyük bedeller ödedi, çok sayıda şehit verdi. Bu da bize gösteriyor ki İsrail'in işgali er ya da geç sona erecektir. Her nesil bu davaya sahip çıkmaya ve gerektiğinde bu uğurda şehadet şerbetini içmeye devam edecektir."

" Türkiye'nin Filistin meselesindeki tutumu takdire şayan"

Türkiye'nin Filistin meselesindeki tutumunu takdir ettiklerini ifade eden Heniyye, Türk halkının yıllardır Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye bizi kucakladı. Yıllar boyunca binlerce Filistinliyi ve çocuklarımızı bağrına bastı. Türk halkı geçmişten bugüne Filistin halkına büyük sevgi gösterdi. Biz bunu çok iyi biliyoruz ve büyük bir takdirle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin halkının yanında güçlü bir duruş sergiledi. Her zaman siyasi, insani ve vicdani bir tavır aldı. Biz buna şahidiz. Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu yalnızca söylemlerinden değil, attığı somut adımlardan da görüyoruz. Filistinli grupları, Filistin yönetimini ve birçok Filistinliyi yıllardır misafir ediyor. Bu da Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteğin açık göstergesidir."

"Erdoğan, işgalin sona ermesi için elinden gelen çabayı gösterdi"

Türkiye'nin uluslararası platformlarda Filistin davasını gündemde tutmaya çalıştığını belirten Heniyye, Ankara'nın özellikle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası platformda aktif rol üstlendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail işgalinin sona ermesi için elinden gelen çabayı gösterdi. Türkiye, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası platformlarda Filistin halkının haklarının tanınması için yoğun çaba sarf etti."

Heniyye, Türkiye'nin diplomatik girişimlerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye sadece Filistin halkına destek vermekle kalmıyor. Aynı zamanda uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye ve İsrail'i durdurmaya teşvik ediyor. En zor dönemlerimizde yanımızda oldu. Birleşmiş Milletlerde, uluslararası kuruluşlarda ve ikili temaslarında Filistin halkının haklarını savunmaya devam etti."

Son dönemde dünyanın birçok ülkesinde Filistin'e destek gösterilerinin düzenlendiğini belirten Heniyye, uluslararası kamuoyunda önemli bir değişim yaşandığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Özgür halklar Filistin mücadelesine çok büyük destek verdi. Avrupa'nın birçok başkentinde milyonlarca insan Gazze için meydanlara çıktı. Dünya artık Gazze'de yaşananları yakından takip ediyor. İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıması bizim için çok önemliydi. Fransa ve İngiltere'nin attığı adımları da önemli buluyoruz. Bugün 150'den fazla ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması, dünyanın artık Filistin gerçeğine gözlerini kapatmadığını gösteriyor. Bugün halklara düşen görev, liderlerini Filistin konusunda daha güçlü adımlar atmaya teşvik etmektir."

Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlere de değinen Heniyye, Katar, Mısır ve Türkiye'nin yürüttüğü çabaları takdir ettiklerini dile getirerek, "Katar, Mısır ve Türkiye'ye arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu üç ülke önemli roller üstlendi. Temennimiz, varılan anlaşmaların uygulanması ve İsrail'in işgalini sona erdirmesidir." dedi.

Gazze'de hayatın yeniden normale dönmesini istediklerini söyleyen Abdusselam Heniyye, Filistin topraklarının tamamında egemen ve bütünleşmiş bir Filistin Devleti'nin kurulmasını temenni ettiklerini ifade etti.

"Gazze'nin çocukları sadece yaşamak istiyor"

Gazze'de yaşanan insani yıkımın en ağır yükünü çocukların taşıdığını vurgulayan Abdusselam Heniyye, dünyanın Gazze'deki sivillerin sesine kulak vermesi gerektiğini kaydetti. Gazze halkına seslenen Heniyye, "Gazze halkına şunu söylüyoruz: Biz sizdeniz, siz de bizdensiniz. Acınız bizim acımız, umudunuz bizim umudumuzdur. Gazze'nin çocukları bugün dünyaya sesleniyor ve 'Bizi öldürüyorlar, bu işgali durdurun.' diyor. Onlar yalnızca güven içinde yaşamak istiyor. Biz çok büyük bedeller ödedik. Çok sayıda çocuğumuzu kaybettik. Hayatta kalan çocuklarımız ise dünyanın herhangi bir yerindeki çocuklar gibi yaşamak, eğitimlerini sürdürmek ve geleceklerini yeniden inşa etmek istiyor. Filistinli çocuklar güven içinde, mutlu ve onurlu bir hayat yaşamayı hak ediyor. Onlar bizim göz bebeğimizdir ve insanca yaşama hakkına sahiptir." diye konuştu.

"Uluslararası toplum İsrail'in işgalini durdurmalı"

Uluslararası topluma çağrıda bulunan ve Gazze'deki yıkımın artık görmezden gelinemeyeceğini, Gazze'nin büyük bölümünün ağır yıkıma uğradığını belirten Heniyye, "Gazze büyük bir felaket yaşıyor. Evler, hastaneler, okullar ve altyapı büyük ölçüde yıkıldı. Halkımız son derece ağır insani şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

Uluslararası toplumun İsrail'in saldırılarını ve Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini durdurmak için daha somut adımlar atması gerektiğini belirten Abdusselam Heniyye, "Uluslararası topluma çağrımız açıktır. İsrail'in işgali durdurulmalı, Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerine son verilmeli ve Filistin halkının özgürlük hakkı güvence altına alınmalıdır. Dünyaya çağrım; Gazzeli kadınların ve çocukların yanında olun. Dünyaya sesleniyorum; Gazzeli kadınların ve çocukların yanında olun. Onların haklarını savunun. Filistin halkı özgür, güvenli ve onurlu bir yaşamı hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

Hamas Şura Konseyi tarafından 6 Mayıs 2017'de Halid Meşal'in yerine Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Heniyye, 30 Temmuz 2024'te İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği Tahran'da, gece kaldığı konuta saldırı düzenlenmişti.

İran ve Hamas, suikasttan İsrail'i sorumlu tutmuştu.