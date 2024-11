Eskişehir\'de Sosyal Demokrasi ve Belediyecilik Paneli Düzenlendi

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Sosyal Demokrasi Vakfı'nın (SODEV) 30'uncu yılında "Sosyal Demokrasi ve Belediyecilik Anlayışı" paneli düzenlendi. Panelde konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Halkımızla eşit ve adil bir şekilde paylaşma derdinde olan bir belediyeyiz. Yerelde bunu başarırsak genelde de bunu başarabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bunca yoksulluğun, bunca eşitsizliğin içinde gerçekten nefes almaya ihtiyacımız var" dedi.

Sosyal Demokrasi Vakfı'nın (SODEV) kuruluşunun 30'uncu yılına özel Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda "Sosyal Demokrasi ve Belediyecilik Anlayışı" paneli düzenlendi. SODEV Başkan Vekili Ahmet Emin Avşar'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat konuştu.

Panele vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, SODEV Başkanı Rasim Şişman, SODEV üyeleri de panelde yerini aldı.

"Sosyal demokrat belediyecilik rant çetelerine karşı halkın çıkarlarını korur"

Panelin açılış konuşmasını yapan SODEV Başkanı Rasim Şişman, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının yerelden ulusala uzanan bir değişimi tetiklediğini belirterek, "Sosyal demokrat belediyecilik her kuruşun hesabını beren şeffaf yönetimi savunur. Rant çetelerine karşı halkın çıkarlarını korur. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefler, kadın erkek eşitliğini her alanda gözetir, çocukların geleceğine yatırım yapar. Toplumun her kesimine umut vermeyi amaçlar. Onurlu bir yaşamı güvence altına almak için mücadele eder. Kentin kaynaklarını adil paylaştırır, halkın parasını yine halka harcar. Yerelden ulusala uzanan bir değişimi tetikler. Bu ülkenin her karış toprağında umut yeşertmek için çalışan belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve tüm emekçilerimizle gurur duyuyoruz. Onların mücadelesi Türkiye'nin demokratik geleceğinin güvencesidir" ifadelerini kullandı.

"İçinde bulunduğumuz koşulun ve imkansızlığın ne olduğunu tespit etmemiz lazım"

Açılış konuşmasının ardından başlayan panelde konuşan Mahir Polat, "Türkiye'nin sosyal devlet olamama sorunlarını belediyeler çözemez. Belediyeler sadece bir tavır geliştirebilir, bu konuda politikalar geliştirebilir ve o gelişmeleri yarının iktidarında devlet yönetiminde ana kas olarak üretmek için bir deneyim alanı olarak kullanır ve gösterir. Sosyal demokrat belediyecilik Türkiye'yi gerçek bir sosyal devlet yönetimine kavuşturmak için bugün laboratuvar çalışmaları yapıyor ve yarının Türkiye'si sosyal demokratlarla beraber garibanların iktidarda devlet yönetimini yönetecekleri bir alan olacaksa bütün bu laboratuvarların deneyiminden geçecek. Sosyal demokrat politikalarının hedeflediği ve fokuslanacağı tek nokta vardır oda özgür insan, özgür bireydir. İnsan odaklı çalışmanın, insan odaklı üretmenin kanallarını üretmek üzere içinde bulunduğumuz koşulun ve imkansızlığın ne olduğunu tespit etmemiz lazım" diye konuştu.

"Eskişehir'i dengeli bir şekilde geliştiriyoruz"

Eskişehir'in dengeli kalkınma modeliyle büyüdüğünü ve bu nedenle turizm, kültür sanat, sanayi, tarım, hayvancılık, öğrenciler, kıdemli vatandaşlar gibi her konuyu ele aldıklarını belirten Başkan Ünlüce, "Eskişehir'i dengeli bir şekilde geliştiriyoruz ve sosyal politikalarla yönetiyoruz. Halkçı politikalarla hareket ediyoruz. Halkımızla eşit ve adil bir şekilde paylaşma derdinde olan bir belediyeyiz. Yerelde bunu başarırsak genelde de bunu başarabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bunca yoksulluğun, bunca eşitsizliğin içinde gerçekten nefes almaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kentte son 25 yılda büyük bir değişim yaşandığını ve Eskişehir'in sosyal demokrat belediyecilikte en iyi örneği sergilediğini dile getiren Başkan Ayşe Ünlüce, "Sosyal belediyecilik diğer şehirlere de büyük bir ilham kaynağı aynı zamanda. Bu yüzden de çok önemli. Örneğin eskiden seçim sonuçları açıklandığını hatırlarsanız sadece Anadolu'da tek kırmızı Eskişehir'i görürdük. İşte bu yirmi beş yıllık çabalar sonucu oldu, bütün çabalar o kadar güzel bir karşılık buldu ki yerel seçimler sonrası komşu illerimizde sosyal belediyecilik anlayışı ile buluştu" diye konuştu.

Panele yoğun ilgi gösteren katılımcılar, panel sonunda Başkan Ünlüce ile hatıra fotoğrafı çektirdi.