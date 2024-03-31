ESKİŞEHİR SON

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31.03.2024 20:37
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.361
Toplam Seçmen : 696.060
Açılan Sandık : 1.499
Açılan Sandık Oranı : % 63,49
Kullanılan Oy : 350.079
Geçerli Oy : 348.847
Katılım Oranı : % 75,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYŞE ÜNLÜCE% 44,98156.906
AK PARTİİDRİS NEBİ HATİPOĞLU% 41,79145.777
İYİ PARTİMELİH AYDIN% 5,3818.766
DİĞER% 3,7713.161
ZAFER PARTİSİOĞUZ BEKİ% 2,819.815
YENİDEN REFAHKADİR ÇALIŞICI% 0,62.081
DEM PARTİİZZETTİN ALTUN% 0,27930
SAADETFESİH BİNGÖL% 0,11389
DSPFEVZİ ÖNER% 0,09301
MEMLEKETSALİH ESKİCİ% 0,04134
BTPFAHRİ GÜRGENBURAN% 0,0394
DEVA PARTİSİÇELİK ERİMEZ% 0,0392
YTPENES AKTÜRK% 0,0262
TKPDURSUN ALKAN% 0,0149
EMEPHÜSEYİN ÖGE% 0,0149
HÜDA PARM. ZÜLFİKAR FIRAT% 0,0149
VATAN PARTİSİRAİF EŞKİNAT% 0,0148
HAK-PARSEMRA GÜNAYDIN% 0,0146
BAĞIMSIZKASIM KARAKAŞ% 0,0139
MİLLETİBRAHİM ÇELİK% 0,0134
BAĞIMSIZEROL ÇOBAN% 0,0118
TKHÖZGE ALTAY DEDE% 07
ALPU

Açılan Sandık Oranı : % 31,11
Katılım Oranı : % 81,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÜRBÜZ GÜLLER% 47,08580
MHPALPARSLAN KOKULU% 36,93455
BÜYÜK BİRLİKRAFET DEMİRTAŞ% 6,4179
İYİ PARTİMUSTAFA GÖKÇE% 5,8572
YENİDEN REFAHHİKMET ÖZKAN% 1,316
BAĞIMSIZTALAT ÇAL% 0,9812
SAADETALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN% 0,577
DSPAHMET AYTÜRE% 0,243
MİLLETMEHMET DİNER% 0,243
DEVA PARTİSİGÖKHAN MEMİŞ% 0,162
DİĞER% 0,162
ZAFER PARTİSİİLKER YİĞİT ÇETİN% 0,081
BEYLİKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 13,79
Katılım Oranı : % 90,4

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVAHİT KARA% 52,21224
CHPHAKAN KARABACAK% 42,66183
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN TOSUN% 2,5611
YENİDEN REFAHCAFER AKMEŞE% 0,73
İYİ PARTİSERKAN AKÇALI% 0,472
BTPCEMAL AKTAŞ% 0,472
HÜDA PARMEHMET ERKILIÇ% 0,472
DEVA PARTİSİSERTAL ÖZUÇAK% 0,231
DİĞER% 0,231
ÇİFTELER

Açılan Sandık Oranı : % 8
Katılım Oranı : % 67,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKADİR BIYIK% 34,29274
CHPZEHRA KONAKCI% 29,54236
DSPMELİH DERİCİ% 25,28202
DİĞER% 8,2666
İYİ PARTİFATMA GÜL ÖZCAN% 1,3811
YENİDEN REFAHYASİN KAZANKAYA% 0,635
ZAFER PARTİSİBURAK GÜNDÜZ% 0,252
MİLLETRAMAZAN SAĞIR% 0,131
DEVA PARTİSİMUSTAFA TAŞKIN% 0,121
VATAN PARTİSİVEDAT ÖZCAN% 0,121
GÜNYÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 15,38
Katılım Oranı : % 87,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKHİDAYET ÖZMEN% 45,92225
YENİDEN REFAHMENDERES DURGUT% 29,18143
CHPİSA AKKAYA% 21,84107
MEMLEKETMEHMET KURT% 0,824
BTPMUZAFFER ŞEN% 0,824
SAADETMETİN KİLİT% 0,613
HÜDA PARBİLAL ALTSOY% 0,412
DSPMUSTAFA GÜNEŞ% 0,21
ZAFER PARTİSİHASAN AKTAŞ% 0,21
HAN

Açılan Sandık Oranı : % 47,06
Katılım Oranı : % 91,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR BELCELİ% 58,66369
CHPERDAL ŞANLI% 40,86257
İYİ PARTİMAHMUT ÇETİNER% 0,483
İNÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 80,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBALKAN AKTAŞ% 52,58520
AK PARTİSERHAT HAMAMCI% 45,2447
İYİ PARTİAHMET DALAR% 1,3113
YENİDEN REFAHHASAN GÜÇBİLMEZ% 0,919
MAHMUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 23,33
Katılım Oranı : % 79,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 59,64637
CHPİSHAK GÜNDOĞAN% 19,29206
AK PARTİMURAT UÇARER% 19,01203
DSPGÜRCAN DEMİRCAN% 1,6918
ZAFER PARTİSİMURAT KOÇAK% 0,192
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÇÜK% 0,091
DEVA PARTİSİSABRİYE ELBASTI DELİCAN% 0,091
MİHALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 18,18
Katılım Oranı : % 86,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEYNEP GÜNEŞ% 54,64165
CHPHASAN ÜNAL% 30,4692
YENİDEN REFAHMEHMET GÜNER% 7,2922
İYİ PARTİCANAN RÜZGER TEMİZ EL% 5,6317
SAADETFAHRİ KARABELİ% 1,324
DSPCEVAT BEKCİ% 0,331
ZAFER PARTİSİUĞUR BAHAR% 0,331
MİHALIÇÇIK

Açılan Sandık Oranı : % 8,47
Katılım Oranı : % 68,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİL SAMİ BARIŞ% 58,23191
DSPHAYDAR ÇORUM% 37,2122
DİĞER% 3,0510
YENİDEN REFAHLEMAN BAŞOL% 0,913
İYİ PARTİMUSTAFA FEN% 0,612
ODUNPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 8,40
Katılım Oranı : % 77,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKAZIM KURT% 47,658.924
AK PARTİÖZKAN ALP% 39,257.351
DİĞER% 6,641.243
İYİ PARTİEMİNE EDİZGİL% 3,19597
ZAFER PARTİSİSELİM DORUK% 1,18220
YENİDEN REFAHDİNÇ BİÇER% 1,01190
DEM PARTİFERİT DİLMAN% 0,2751
SAADETİSMAİL SATEKİN% 0,1732
DSPGARİP YILDIRIM% 0,1629
BTPNİHAT GÜNAYDIN% 0,1121
DPABDÜLKADİR GÖZTAŞ% 0,0917
MEMLEKETALİHAN GÖÇMEN% 0,0713
HÜDA PARCEVDET YILDIRIM% 0,0510
TKPEBRU OKTAY% 0,059
VATAN PARTİSİMESERRET DOĞAN% 0,059
DEVA PARTİSİYUNUS KORKMAZ% 0,048
MİLLETNURETTİN ÇAKIROĞLU% 0,024
SARICAKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 44,44
Katılım Oranı : % 80,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DÖNMEZ% 48,82597
CHPSAFİYE KESGİN% 24,86304
YENİDEN REFAHFARUK GÜLER% 22,98281
DPAHMET DİNÇER% 1,5519
İYİ PARTİERSİN NALBANT% 0,9812
SAADETADİL KESER% 0,577
MEMLEKETİLKER AKBAŞ% 0,081
DSPMUSA ÖZDALGIN% 0,081
ZAFER PARTİSİUĞUR ÜNSAL% 0,081
SEYİTGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 43,48
Katılım Oranı : % 85,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPUĞUR TEPE% 47,821.515
MHPERHAN ERDEN% 47,541.506
DİĞER% 1,4847
İYİ PARTİMUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN% 1,341
YENİDEN REFAHOKAN BÜYÜKSARI% 0,8527
BAĞIMSIZKERİM TURAN% 0,619
GELECEK PARTİSİMERAL ÖZDOĞANLI% 0,165
DSPSEDAT ALTUNTAŞ% 0,13
ZAFER PARTİSİSELİM ARSLANGİRAY% 0,062
BTPBARIŞ ÇALIKUŞU% 0,062
HÜDA PARHASAN SEVİM% 0,031
SİVRİHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 15,63
Katılım Oranı : % 78,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN İLHAN% 48,41759
CHPHABİL DÖKMECİ% 44,45697
İYİ PARTİMURAT AHMET YILDIRIM% 3,2551
YENİDEN REFAHABDÜLKADİR ALTINEL% 1,5324
ZAFER PARTİSİMUTLU TEKİN% 1,422
SAADETİDRİS KAÇAR% 0,386
DSPCEYHUN DİLEK% 0,264
BTPSEÇKİN YAVAŞ% 0,132
DEVA PARTİSİDAVUT ÇELİK% 0,132
HÜDA PARRAMAZAN AKSU% 0,061
TEPEBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 8,45
Katılım Oranı : % 69,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ATAÇ% 55,358.897
AK PARTİHAMİD YÜZÜGÜLLÜ% 35,095.641
DİĞER% 4,17670
İYİ PARTİŞÜKRÜ KETENCİ% 2,3370
ZAFER PARTİSİDİLEK BAYRAÇ% 1,62260
YENİDEN REFAHMEHMET TACETTİN SARIOĞLU% 0,4674
DEM PARTİELİF ASLAN% 0,2845
DSPMÜRSEL ÇİLEK% 0,1423
SAADETELİF ÖRS% 0,1219
BTPSABRİYE AŞIK% 0,0813
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÖZKARAYANIK% 0,0813
MEMLEKETENES ERDÖNMEZ% 0,0812
TKPBESTE BEGÜM YİĞİT% 0,0610
DPMUHAMMED EKREM ATİK% 0,0610
EMEPBERİVAN ÖZKARA% 0,047
ANAPCEMİL İRTEKİN% 0,023
MİLLETMUSTAFA HAS% 0,023
HÜDA PARÖMER ÖZÇAM% 0,012
BAĞIMSIZEMRAH ALTUN% 0,012
VATAN PARTİSİİSMAİL BAYRAKTAR% 0,011

Kaynak: AA

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  • Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı
    20:52 Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı

    Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

  • İzmir'deki yerel seçimlerde CHP adayı Cemil Tugay önde
    20:52 İzmir'deki yerel seçimlerde CHP adayı Cemil Tugay önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.

  • Isparta'da oy sayma işlemi devam ediyor
    20:51 Isparta'da oy sayma işlemi devam ediyor

    Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.

  • CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya Seçimi Kazandı
    20:51 CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya Seçimi Kazandı

    CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.

  • Ardahan'da Seçim Sonuçları Belli Olmaya Başladı
    20:50 Ardahan'da Seçim Sonuçları Belli Olmaya Başladı

    31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.

  • Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde
    20:49 Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.

  • Kırşehir'de CHP Adayı Ekicioğlu Önde Gidiyor
    20:48 Kırşehir'de CHP Adayı Ekicioğlu Önde Gidiyor

    ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.


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17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
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