ESKİŞEHİR SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.361
|Toplam Seçmen
|:
|696.060
|Açılan Sandık
|:
|1.499
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 63,49
|Kullanılan Oy
|:
|350.079
|Geçerli Oy
|:
|348.847
|Katılım Oranı
|:
|% 75,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AYŞE ÜNLÜCE
|% 44,98
|156.906
|AK PARTİ
|İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
|% 41,79
|145.777
|İYİ PARTİ
|MELİH AYDIN
|% 5,38
|18.766
|DİĞER
|% 3,77
|13.161
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ BEKİ
|% 2,81
|9.815
|YENİDEN REFAH
|KADİR ÇALIŞICI
|% 0,6
|2.081
|DEM PARTİ
|İZZETTİN ALTUN
|% 0,27
|930
|SAADET
|FESİH BİNGÖL
|% 0,11
|389
|DSP
|FEVZİ ÖNER
|% 0,09
|301
|MEMLEKET
|SALİH ESKİCİ
|% 0,04
|134
|BTP
|FAHRİ GÜRGENBURAN
|% 0,03
|94
|DEVA PARTİSİ
|ÇELİK ERİMEZ
|% 0,03
|92
|YTP
|ENES AKTÜRK
|% 0,02
|62
|TKP
|DURSUN ALKAN
|% 0,01
|49
|EMEP
|HÜSEYİN ÖGE
|% 0,01
|49
|HÜDA PAR
|M. ZÜLFİKAR FIRAT
|% 0,01
|49
|VATAN PARTİSİ
|RAİF EŞKİNAT
|% 0,01
|48
|HAK-PAR
|SEMRA GÜNAYDIN
|% 0,01
|46
|BAĞIMSIZ
|KASIM KARAKAŞ
|% 0,01
|39
|MİLLET
|İBRAHİM ÇELİK
|% 0,01
|34
|BAĞIMSIZ
|EROL ÇOBAN
|% 0,01
|18
|TKH
|ÖZGE ALTAY DEDE
|% 0
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 31,11
|Katılım Oranı
|:
|% 81,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GÜRBÜZ GÜLLER
|% 47,08
|580
|MHP
|ALPARSLAN KOKULU
|% 36,93
|455
|BÜYÜK BİRLİK
|RAFET DEMİRTAŞ
|% 6,41
|79
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA GÖKÇE
|% 5,85
|72
|YENİDEN REFAH
|HİKMET ÖZKAN
|% 1,3
|16
|BAĞIMSIZ
|TALAT ÇAL
|% 0,98
|12
|SAADET
|ALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN
|% 0,57
|7
|DSP
|AHMET AYTÜRE
|% 0,24
|3
|MİLLET
|MEHMET DİNER
|% 0,24
|3
|DEVA PARTİSİ
|GÖKHAN MEMİŞ
|% 0,16
|2
|DİĞER
|% 0,16
|2
|ZAFER PARTİSİ
|İLKER YİĞİT ÇETİN
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,79
|Katılım Oranı
|:
|% 90,4
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VAHİT KARA
|% 52,21
|224
|CHP
|HAKAN KARABACAK
|% 42,66
|183
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN TOSUN
|% 2,56
|11
|YENİDEN REFAH
|CAFER AKMEŞE
|% 0,7
|3
|İYİ PARTİ
|SERKAN AKÇALI
|% 0,47
|2
|BTP
|CEMAL AKTAŞ
|% 0,47
|2
|HÜDA PAR
|MEHMET ERKILIÇ
|% 0,47
|2
|DEVA PARTİSİ
|SERTAL ÖZUÇAK
|% 0,23
|1
|DİĞER
|% 0,23
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8
|Katılım Oranı
|:
|% 67,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KADİR BIYIK
|% 34,29
|274
|CHP
|ZEHRA KONAKCI
|% 29,54
|236
|DSP
|MELİH DERİCİ
|% 25,28
|202
|DİĞER
|% 8,26
|66
|İYİ PARTİ
|FATMA GÜL ÖZCAN
|% 1,38
|11
|YENİDEN REFAH
|YASİN KAZANKAYA
|% 0,63
|5
|ZAFER PARTİSİ
|BURAK GÜNDÜZ
|% 0,25
|2
|MİLLET
|RAMAZAN SAĞIR
|% 0,13
|1
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA TAŞKIN
|% 0,12
|1
|VATAN PARTİSİ
|VEDAT ÖZCAN
|% 0,12
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 15,38
|Katılım Oranı
|:
|% 87,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|HİDAYET ÖZMEN
|% 45,92
|225
|YENİDEN REFAH
|MENDERES DURGUT
|% 29,18
|143
|CHP
|İSA AKKAYA
|% 21,84
|107
|MEMLEKET
|MEHMET KURT
|% 0,82
|4
|BTP
|MUZAFFER ŞEN
|% 0,82
|4
|SAADET
|METİN KİLİT
|% 0,61
|3
|HÜDA PAR
|BİLAL ALTSOY
|% 0,41
|2
|DSP
|MUSTAFA GÜNEŞ
|% 0,2
|1
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN AKTAŞ
|% 0,2
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 47,06
|Katılım Oranı
|:
|% 91,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİR BELCELİ
|% 58,66
|369
|CHP
|ERDAL ŞANLI
|% 40,86
|257
|İYİ PARTİ
|MAHMUT ÇETİNER
|% 0,48
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Katılım Oranı
|:
|% 80,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BALKAN AKTAŞ
|% 52,58
|520
|AK PARTİ
|SERHAT HAMAMCI
|% 45,2
|447
|İYİ PARTİ
|AHMET DALAR
|% 1,31
|13
|YENİDEN REFAH
|HASAN GÜÇBİLMEZ
|% 0,91
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,33
|Katılım Oranı
|:
|% 79,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DİĞER
|% 59,64
|637
|CHP
|İSHAK GÜNDOĞAN
|% 19,29
|206
|AK PARTİ
|MURAT UÇARER
|% 19,01
|203
|DSP
|GÜRCAN DEMİRCAN
|% 1,69
|18
|ZAFER PARTİSİ
|MURAT KOÇAK
|% 0,19
|2
|YENİDEN REFAH
|AHMET KÜÇÇÜK
|% 0,09
|1
|DEVA PARTİSİ
|SABRİYE ELBASTI DELİCAN
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,18
|Katılım Oranı
|:
|% 86,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEYNEP GÜNEŞ
|% 54,64
|165
|CHP
|HASAN ÜNAL
|% 30,46
|92
|YENİDEN REFAH
|MEHMET GÜNER
|% 7,29
|22
|İYİ PARTİ
|CANAN RÜZGER TEMİZ EL
|% 5,63
|17
|SAADET
|FAHRİ KARABELİ
|% 1,32
|4
|DSP
|CEVAT BEKCİ
|% 0,33
|1
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR BAHAR
|% 0,33
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,47
|Katılım Oranı
|:
|% 68,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HALİL SAMİ BARIŞ
|% 58,23
|191
|DSP
|HAYDAR ÇORUM
|% 37,2
|122
|DİĞER
|% 3,05
|10
|YENİDEN REFAH
|LEMAN BAŞOL
|% 0,91
|3
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA FEN
|% 0,61
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,40
|Katılım Oranı
|:
|% 77,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KAZIM KURT
|% 47,65
|8.924
|AK PARTİ
|ÖZKAN ALP
|% 39,25
|7.351
|DİĞER
|% 6,64
|1.243
|İYİ PARTİ
|EMİNE EDİZGİL
|% 3,19
|597
|ZAFER PARTİSİ
|SELİM DORUK
|% 1,18
|220
|YENİDEN REFAH
|DİNÇ BİÇER
|% 1,01
|190
|DEM PARTİ
|FERİT DİLMAN
|% 0,27
|51
|SAADET
|İSMAİL SATEKİN
|% 0,17
|32
|DSP
|GARİP YILDIRIM
|% 0,16
|29
|BTP
|NİHAT GÜNAYDIN
|% 0,11
|21
|DP
|ABDÜLKADİR GÖZTAŞ
|% 0,09
|17
|MEMLEKET
|ALİHAN GÖÇMEN
|% 0,07
|13
|HÜDA PAR
|CEVDET YILDIRIM
|% 0,05
|10
|TKP
|EBRU OKTAY
|% 0,05
|9
|VATAN PARTİSİ
|MESERRET DOĞAN
|% 0,05
|9
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KORKMAZ
|% 0,04
|8
|MİLLET
|NURETTİN ÇAKIROĞLU
|% 0,02
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,44
|Katılım Oranı
|:
|% 80,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET DÖNMEZ
|% 48,82
|597
|CHP
|SAFİYE KESGİN
|% 24,86
|304
|YENİDEN REFAH
|FARUK GÜLER
|% 22,98
|281
|DP
|AHMET DİNÇER
|% 1,55
|19
|İYİ PARTİ
|ERSİN NALBANT
|% 0,98
|12
|SAADET
|ADİL KESER
|% 0,57
|7
|MEMLEKET
|İLKER AKBAŞ
|% 0,08
|1
|DSP
|MUSA ÖZDALGIN
|% 0,08
|1
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR ÜNSAL
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 43,48
|Katılım Oranı
|:
|% 85,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|UĞUR TEPE
|% 47,82
|1.515
|MHP
|ERHAN ERDEN
|% 47,54
|1.506
|DİĞER
|% 1,48
|47
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN
|% 1,3
|41
|YENİDEN REFAH
|OKAN BÜYÜKSARI
|% 0,85
|27
|BAĞIMSIZ
|KERİM TURAN
|% 0,6
|19
|GELECEK PARTİSİ
|MERAL ÖZDOĞANLI
|% 0,16
|5
|DSP
|SEDAT ALTUNTAŞ
|% 0,1
|3
|ZAFER PARTİSİ
|SELİM ARSLANGİRAY
|% 0,06
|2
|BTP
|BARIŞ ÇALIKUŞU
|% 0,06
|2
|HÜDA PAR
|HASAN SEVİM
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 15,63
|Katılım Oranı
|:
|% 78,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN İLHAN
|% 48,41
|759
|CHP
|HABİL DÖKMECİ
|% 44,45
|697
|İYİ PARTİ
|MURAT AHMET YILDIRIM
|% 3,25
|51
|YENİDEN REFAH
|ABDÜLKADİR ALTINEL
|% 1,53
|24
|ZAFER PARTİSİ
|MUTLU TEKİN
|% 1,4
|22
|SAADET
|İDRİS KAÇAR
|% 0,38
|6
|DSP
|CEYHUN DİLEK
|% 0,26
|4
|BTP
|SEÇKİN YAVAŞ
|% 0,13
|2
|DEVA PARTİSİ
|DAVUT ÇELİK
|% 0,13
|2
|HÜDA PAR
|RAMAZAN AKSU
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,45
|Katılım Oranı
|:
|% 69,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ATAÇ
|% 55,35
|8.897
|AK PARTİ
|HAMİD YÜZÜGÜLLÜ
|% 35,09
|5.641
|DİĞER
|% 4,17
|670
|İYİ PARTİ
|ŞÜKRÜ KETENCİ
|% 2,3
|370
|ZAFER PARTİSİ
|DİLEK BAYRAÇ
|% 1,62
|260
|YENİDEN REFAH
|MEHMET TACETTİN SARIOĞLU
|% 0,46
|74
|DEM PARTİ
|ELİF ASLAN
|% 0,28
|45
|DSP
|MÜRSEL ÇİLEK
|% 0,14
|23
|SAADET
|ELİF ÖRS
|% 0,12
|19
|BTP
|SABRİYE AŞIK
|% 0,08
|13
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ÖZKARAYANIK
|% 0,08
|13
|MEMLEKET
|ENES ERDÖNMEZ
|% 0,08
|12
|TKP
|BESTE BEGÜM YİĞİT
|% 0,06
|10
|DP
|MUHAMMED EKREM ATİK
|% 0,06
|10
|EMEP
|BERİVAN ÖZKARA
|% 0,04
|7
|ANAP
|CEMİL İRTEKİN
|% 0,02
|3
|MİLLET
|MUSTAFA HAS
|% 0,02
|3
|HÜDA PAR
|ÖMER ÖZÇAM
|% 0,01
|2
|BAĞIMSIZ
|EMRAH ALTUN
|% 0,01
|2
|VATAN PARTİSİ
|İSMAİL BAYRAKTAR
|% 0,01
|1
Son Dakika › Güncel › ESKİŞEHİR SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?