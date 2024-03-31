ESKİŞEHİR SON

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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.361
Toplam Seçmen : 696.060
Açılan Sandık : 1.789
Açılan Sandık Oranı : % 75,77
Kullanılan Oy : 415.923
Geçerli Oy : 413.674
Katılım Oranı : % 76,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYŞE ÜNLÜCE% 47,86197.982
AK PARTİİDRİS NEBİ HATİPOĞLU% 39,99165.440
İYİ PARTİMELİH AYDIN% 4,4118.239
DİĞER% 3,6615.121
ZAFER PARTİSİOĞUZ BEKİ% 2,49.936
YENİDEN REFAHKADİR ÇALIŞICI% 0,753.112
DEM PARTİİZZETTİN ALTUN% 0,321.332
SAADETFESİH BİNGÖL% 0,15635
DSPFEVZİ ÖNER% 0,12485
YTPENES AKTÜRK% 0,06253
MEMLEKETSALİH ESKİCİ% 0,05204
DEVA PARTİSİÇELİK ERİMEZ% 0,04162
BTPFAHRİ GÜRGENBURAN% 0,04157
HAK-PARSEMRA GÜNAYDIN% 0,03114
TKPDURSUN ALKAN% 0,0298
EMEPHÜSEYİN ÖGE% 0,0288
VATAN PARTİSİRAİF EŞKİNAT% 0,0288
HÜDA PARM. ZÜLFİKAR FIRAT% 0,0265
BAĞIMSIZKASIM KARAKAŞ% 0,0260
MİLLETİBRAHİM ÇELİK% 0,0158
BAĞIMSIZEROL ÇOBAN% 0,0129
TKHÖZGE ALTAY DEDE% 016
ALPU

Açılan Sandık Oranı : % 77,78
Katılım Oranı : % 79,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÜRBÜZ GÜLLER% 46,742.482
MHPALPARSLAN KOKULU% 392.071
BÜYÜK BİRLİKRAFET DEMİRTAŞ% 9,38498
İYİ PARTİMUSTAFA GÖKÇE% 2,49132
YENİDEN REFAHHİKMET ÖZKAN% 0,8545
SAADETALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN% 0,3619
DSPAHMET AYTÜRE% 0,2815
DİĞER% 0,2614
BAĞIMSIZTALAT ÇAL% 0,2312
ZAFER PARTİSİİLKER YİĞİT ÇETİN% 0,137
MİLLETMEHMET DİNER% 0,116
DEVA PARTİSİGÖKHAN MEMİŞ% 0,074
BTPHASAN ÖKTEN% 0,063
HÜDA PARKADİR GÜLSARİ% 0,042
BEYLİKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 41,38
Katılım Oranı : % 89,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAKAN KARABACAK% 51,89782
AK PARTİVAHİT KARA% 43,66658
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN TOSUN% 2,1232
İYİ PARTİSERKAN AKÇALI% 0,6610
YENİDEN REFAHCAFER AKMEŞE% 0,69
BTPCEMAL AKTAŞ% 0,274
SAADETMUHAMMET SERDAR AKBIYIK% 0,274
HÜDA PARMEHMET ERKILIÇ% 0,23
DEVA PARTİSİSERTAL ÖZUÇAK% 0,23
DSPZÜLFİYE KOLAY% 0,132
ÇİFTELER

Açılan Sandık Oranı : % 30
Katılım Oranı : % 73,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZEHRA KONAKCI% 36,31910
MHPKADİR BIYIK% 29,61742
DSPMELİH DERİCİ% 28,01702
DİĞER% 2,6366
İYİ PARTİFATMA GÜL ÖZCAN% 1,230
YENİDEN REFAHYASİN KAZANKAYA% 0,7218
MİLLETRAMAZAN SAĞIR% 0,369
DEVA PARTİSİMUSTAFA TAŞKIN% 0,328
ZAFER PARTİSİBURAK GÜNDÜZ% 0,246
VATAN PARTİSİVEDAT ÖZCAN% 0,246
SAADETHAMDİ TABANLI% 0,164
BTPGÜRKAN ÇALIŞKAN% 0,123
HÜDA PARHAZAR GÜLSARİ% 0,041
BAĞIMSIZBAHTİYAR YÜRÜK% 0,041
GÜNYÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 19,23
Katılım Oranı : % 86,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKHİDAYET ÖZMEN% 46,58279
YENİDEN REFAHMENDERES DURGUT% 30,05180
CHPİSA AKKAYA% 20,7124
MEMLEKETMEHMET KURT% 0,674
BTPMUZAFFER ŞEN% 0,674
SAADETMETİN KİLİT% 0,53
DSPMUSTAFA GÜNEŞ% 0,332
HÜDA PARBİLAL ALTSOY% 0,332
ZAFER PARTİSİHASAN AKTAŞ% 0,171
HAN

Açılan Sandık Oranı : % 94,12
Katılım Oranı : % 86,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR BELCELİ% 56,96970
CHPERDAL ŞANLI% 41,87713
İYİ PARTİMAHMUT ÇETİNER% 0,712
BTPTUNCAY AKDEMİR% 0,234
YENİDEN REFAHNEZİH YILDIRIM% 0,122
ZAFER PARTİSİİBRAHİM YILDIRAN% 0,061
SAADETSEZER ÖZÇESOY% 0,061
İNÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 91,67
Katılım Oranı : % 81,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERHAT HAMAMCI% 51,122.084
CHPBALKAN AKTAŞ% 45,961.874
DİĞER% 2,3897
İYİ PARTİAHMET DALAR% 0,3213
YENİDEN REFAHHASAN GÜÇBİLMEZ% 0,229
MAHMUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 76,67
Katılım Oranı : % 73,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİSHAK GÜNDOĞAN% 49,141.680
AK PARTİMURAT UÇARER% 40,451.383
DİĞER% 9,33319
DSPGÜRCAN DEMİRCAN% 0,7325
ZAFER PARTİSİMURAT KOÇAK% 0,176
DEVA PARTİSİSABRİYE ELBASTI DELİCAN% 0,093
İYİ PARTİGÖKHAN AYGÜN% 0,031
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÇÜK% 0,031
MİLLETUĞUR ÖZDEMİR% 0,031
MİHALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEYNEP GÜNEŞ% 59,681.187
CHPHASAN ÜNAL% 37,61748
YENİDEN REFAHMEHMET GÜNER% 1,3627
İYİ PARTİCANAN RÜZGER TEMİZ EL% 120
SAADETFAHRİ KARABELİ% 0,24
ZAFER PARTİSİUĞUR BAHAR% 0,12
DSPCEVAT BEKCİ% 0,051
MİHALIÇÇIK

Açılan Sandık Oranı : % 11,86
Katılım Oranı : % 74,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİL SAMİ BARIŞ% 55,07255
DSPHAYDAR ÇORUM% 39,09181
İYİ PARTİMUSTAFA FEN% 2,3811
DİĞER% 2,1610
YENİDEN REFAHLEMAN BAŞOL% 0,864
ZAFER PARTİSİHALİL GÖBEKLİ% 0,221
SAADETMEHMET KAVAK% 0,221
ODUNPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 35,35
Katılım Oranı : % 75,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKAZIM KURT% 48,9940.666
AK PARTİÖZKAN ALP% 40,3933.528
İYİ PARTİEMİNE EDİZGİL% 3,582.974
DİĞER% 3,192.649
ZAFER PARTİSİSELİM DORUK% 1,471.223
YENİDEN REFAHDİNÇ BİÇER% 1,03853
DEM PARTİFERİT DİLMAN% 0,4329
DSPGARİP YILDIRIM% 0,22180
SAADETİSMAİL SATEKİN% 0,2170
BTPNİHAT GÜNAYDIN% 0,15124
DEVA PARTİSİYUNUS KORKMAZ% 0,0866
TKPEBRU OKTAY% 0,0757
DPABDÜLKADİR GÖZTAŞ% 0,0756
MEMLEKETALİHAN GÖÇMEN% 0,0652
HÜDA PARCEVDET YILDIRIM% 0,0432
VATAN PARTİSİMESERRET DOĞAN% 0,0432
MİLLETNURETTİN ÇAKIROĞLU% 0,0111
BAĞIMSIZRİZA DEMİRALAY% 0,014
SARICAKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 79,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DÖNMEZ% 46,07680
CHPSAFİYE KESGİN% 29,94442
YENİDEN REFAHFARUK GÜLER% 20,19298
İYİ PARTİERSİN NALBANT% 1,8327
DPAHMET DİNÇER% 1,2919
SAADETADİL KESER% 0,477
MEMLEKETİLKER AKBAŞ% 0,071
DSPMUSA ÖZDALGIN% 0,071
ZAFER PARTİSİUĞUR ÜNSAL% 0,071
SEYİTGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 76,81
Katılım Oranı : % 84,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPUĞUR TEPE% 48,723.518
MHPERHAN ERDEN% 46,493.357
YENİDEN REFAHOKAN BÜYÜKSARI% 1,3698
İYİ PARTİMUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN% 1,394
BAĞIMSIZKERİM TURAN% 1,1180
DİĞER% 0,4331
ZAFER PARTİSİSELİM ARSLANGİRAY% 0,1914
GELECEK PARTİSİMERAL ÖZDOĞANLI% 0,1712
DSPSEDAT ALTUNTAŞ% 0,086
MİLLETMEHMET ATEŞ% 0,075
BTPBARIŞ ÇALIKUŞU% 0,054
HÜDA PARHASAN SEVİM% 0,032
SİVRİHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 32,29
Katılım Oranı : % 82,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHABİL DÖKMECİ% 46,571.492
AK PARTİHÜSEYİN İLHAN% 46,411.487
İYİ PARTİMURAT AHMET YILDIRIM% 3,18102
YENİDEN REFAHABDÜLKADİR ALTINEL% 1,4747
ZAFER PARTİSİMUTLU TEKİN% 1,2540
HÜDA PARRAMAZAN AKSU% 0,3110
SAADETİDRİS KAÇAR% 0,3110
DSPCEYHUN DİLEK% 0,227
BTPSEÇKİN YAVAŞ% 0,196
DEVA PARTİSİDAVUT ÇELİK% 0,093
TEPEBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 33,26
Katılım Oranı : % 73,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ATAÇ% 53,5337.723
AK PARTİHAMİD YÜZÜGÜLLÜ% 36,6125.798
DİĞER% 5,53.873
İYİ PARTİŞÜKRÜ KETENCİ% 1,641.158
ZAFER PARTİSİDİLEK BAYRAÇ% 1,29906
YENİDEN REFAHMEHMET TACETTİN SARIOĞLU% 0,5353
DEM PARTİELİF ASLAN% 0,29203
SAADETELİF ÖRS% 0,16116
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÖZKARAYANIK% 0,0752
MEMLEKETENES ERDÖNMEZ% 0,0748
DSPMÜRSEL ÇİLEK% 0,0748
BTPSABRİYE AŞIK% 0,0748
TKPBESTE BEGÜM YİĞİT% 0,0642
DPMUHAMMED EKREM ATİK% 0,0427
EMEPBERİVAN ÖZKARA% 0,0426
VATAN PARTİSİİSMAİL BAYRAKTAR% 0,0212
MİLLETMUSTAFA HAS% 0,0111
HÜDA PARÖMER ÖZÇAM% 0,018
BAĞIMSIZEMRAH ALTUN% 0,017
ANAPCEMİL İRTEKİN% 0,016

Kaynak: AA

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