ESKİŞEHİR SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.361
|Toplam Seçmen
|:
|696.060
|Açılan Sandık
|:
|2.238
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,79
|Kullanılan Oy
|:
|521.458
|Geçerli Oy
|:
|509.037
|Katılım Oranı
|:
|% 79,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AYŞE ÜNLÜCE
|% 50,68
|257.990
|AK PARTİ
|İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
|% 38,18
|194.357
|İYİ PARTİ
|MELİH AYDIN
|% 3,73
|18.969
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ BEKİ
|% 2,45
|12.454
|YENİDEN REFAH
|KADİR ÇALIŞICI
|% 1,53
|7.797
|DİĞER
|% 1,14
|5.823
|DEM PARTİ
|İZZETTİN ALTUN
|% 0,56
|2.843
|SAADET
|FESİH BİNGÖL
|% 0,39
|1.986
|DSP
|FEVZİ ÖNER
|% 0,31
|1.582
|YTP
|ENES AKTÜRK
|% 0,2
|990
|MEMLEKET
|SALİH ESKİCİ
|% 0,14
|734
|DEVA PARTİSİ
|ÇELİK ERİMEZ
|% 0,13
|665
|BTP
|FAHRİ GÜRGENBURAN
|% 0,13
|641
|TKP
|DURSUN ALKAN
|% 0,08
|419
|EMEP
|HÜSEYİN ÖGE
|% 0,08
|402
|VATAN PARTİSİ
|RAİF EŞKİNAT
|% 0,05
|270
|MİLLET
|İBRAHİM ÇELİK
|% 0,05
|261
|HÜDA PAR
|M. ZÜLFİKAR FIRAT
|% 0,05
|235
|BAĞIMSIZ
|KASIM KARAKAŞ
|% 0,04
|188
|BAĞIMSIZ
|EROL ÇOBAN
|% 0,03
|166
|HAK-PAR
|SEMRA GÜNAYDIN
|% 0,03
|156
|TKH
|ÖZGE ALTAY DEDE
|% 0,02
|109
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,33
|Katılım Oranı
|:
|% 83,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GÜRBÜZ GÜLLER
|% 45,34
|2.973
|MHP
|ALPARSLAN KOKULU
|% 38,53
|2.527
|BÜYÜK BİRLİK
|RAFET DEMİRTAŞ
|% 8,88
|582
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA GÖKÇE
|% 3,07
|201
|YENİDEN REFAH
|HİKMET ÖZKAN
|% 1,6
|105
|BTP
|HASAN ÖKTEN
|% 0,55
|36
|DSP
|AHMET AYTÜRE
|% 0,5
|33
|SAADET
|ALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN
|% 0,38
|25
|ZAFER PARTİSİ
|İLKER YİĞİT ÇETİN
|% 0,29
|19
|BAĞIMSIZ
|TALAT ÇAL
|% 0,26
|17
|MİLLET
|MEHMET DİNER
|% 0,21
|14
|DEVA PARTİSİ
|GÖKHAN MEMİŞ
|% 0,21
|14
|HÜDA PAR
|KADİR GÜLSARİ
|% 0,12
|8
|DİĞER
|% 0,06
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAKAN KARABACAK
|% 53,34
|2.194
|AK PARTİ
|VAHİT KARA
|% 42,6
|1.752
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN TOSUN
|% 1,8
|74
|İYİ PARTİ
|SERKAN AKÇALI
|% 0,8
|33
|YENİDEN REFAH
|CAFER AKMEŞE
|% 0,46
|19
|BTP
|CEMAL AKTAŞ
|% 0,22
|9
|SAADET
|MUHAMMET SERDAR AKBIYIK
|% 0,22
|9
|DEVA PARTİSİ
|SERTAL ÖZUÇAK
|% 0,17
|7
|HÜDA PAR
|MEHMET ERKILIÇ
|% 0,15
|6
|BAĞIMSIZ
|MURAT GÜNDÜZ
|% 0,14
|6
|DSP
|ZÜLFİYE KOLAY
|% 0,1
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82
|Katılım Oranı
|:
|% 83,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ZEHRA KONAKCI
|% 34,21
|2.465
|DSP
|MELİH DERİCİ
|% 30,49
|2.197
|MHP
|KADİR BIYIK
|% 28,9
|2.082
|İYİ PARTİ
|FATMA GÜL ÖZCAN
|% 2,04
|147
|YENİDEN REFAH
|YASİN KAZANKAYA
|% 1,18
|85
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA TAŞKIN
|% 0,83
|60
|MİLLET
|RAMAZAN SAĞIR
|% 0,67
|48
|SAADET
|HAMDİ TABANLI
|% 0,46
|33
|ZAFER PARTİSİ
|BURAK GÜNDÜZ
|% 0,35
|25
|BAĞIMSIZ
|BAHTİYAR YÜRÜK
|% 0,33
|24
|VATAN PARTİSİ
|VEDAT ÖZCAN
|% 0,26
|19
|BTP
|GÜRKAN ÇALIŞKAN
|% 0,15
|11
|HÜDA PAR
|HAZAR GÜLSARİ
|% 0,13
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,15
|Katılım Oranı
|:
|% 90,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|HİDAYET ÖZMEN
|% 44,7
|1.725
|YENİDEN REFAH
|MENDERES DURGUT
|% 26,38
|1.018
|CHP
|İSA AKKAYA
|% 26,3
|1.015
|BTP
|MUZAFFER ŞEN
|% 0,75
|29
|SAADET
|METİN KİLİT
|% 0,62
|24
|MEMLEKET
|MEHMET KURT
|% 0,57
|22
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN AKTAŞ
|% 0,29
|11
|HÜDA PAR
|BİLAL ALTSOY
|% 0,21
|8
|DSP
|MUSTAFA GÜNEŞ
|% 0,18
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİR BELCELİ
|% 56,15
|1.013
|CHP
|ERDAL ŞANLI
|% 40,52
|731
|İYİ PARTİ
|MAHMUT ÇETİNER
|% 1,94
|35
|BTP
|TUNCAY AKDEMİR
|% 0,45
|8
|YENİDEN REFAH
|NEZİH YILDIRIM
|% 0,28
|5
|DSP
|YUSUF ÖZSOY
|% 0,22
|4
|ZAFER PARTİSİ
|İBRAHİM YILDIRAN
|% 0,22
|4
|HÜDA PAR
|MEHMET BARIŞ
|% 0,11
|2
|SAADET
|SEZER ÖZÇESOY
|% 0,11
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERHAT HAMAMCI
|% 49,4
|2.261
|CHP
|BALKAN AKTAŞ
|% 42,84
|1.961
|İYİ PARTİ
|AHMET DALAR
|% 3,65
|167
|YENİDEN REFAH
|HASAN GÜÇBİLMEZ
|% 2,49
|114
|SAADET
|YÜCEL İPEK
|% 0,44
|20
|BTP
|SEVGİ EROL
|% 0,42
|19
|ZAFER PARTİSİ
|MURAT ULUARABACI
|% 0,28
|13
|HÜDA PAR
|HAMZA TARHAN
|% 0,26
|12
|DSP
|TAGİ YILDIZ
|% 0,13
|6
|MİLLET
|MÜCAHİT CANBAZ
|% 0,09
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İSHAK GÜNDOĞAN
|% 48,21
|2.395
|AK PARTİ
|MURAT UÇARER
|% 42,23
|2.098
|DİĞER
|% 3,16
|157
|DSP
|GÜRCAN DEMİRCAN
|% 2,56
|127
|İYİ PARTİ
|GÖKHAN AYGÜN
|% 1,09
|54
|DEM PARTİ
|RUZGAR ÇETİN
|% 0,79
|39
|DEVA PARTİSİ
|SABRİYE ELBASTI DELİCAN
|% 0,58
|29
|YENİDEN REFAH
|AHMET KÜÇÇÜK
|% 0,5
|25
|ZAFER PARTİSİ
|MURAT KOÇAK
|% 0,34
|17
|BTP
|ERCAN HASÇELİK
|% 0,2
|10
|SAADET
|MUZAFFER KAPLAN
|% 0,16
|8
|HÜDA PAR
|MUHAMMED KELEŞ
|% 0,12
|6
|MİLLET
|UĞUR ÖZDEMİR
|% 0,06
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEYNEP GÜNEŞ
|% 53,42
|1.187
|CHP
|HASAN ÜNAL
|% 33,66
|748
|YENİDEN REFAH
|MEHMET GÜNER
|% 7,52
|167
|İYİ PARTİ
|CANAN RÜZGER TEMİZ EL
|% 3,69
|82
|SAADET
|FAHRİ KARABELİ
|% 0,99
|22
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR BAHAR
|% 0,36
|8
|DSP
|CEVAT BEKCİ
|% 0,18
|4
|DEM PARTİ
|MERT NİHAT KARAATLI
|% 0,09
|2
|BTP
|HAYRİ MERMERTAŞ
|% 0,05
|1
|HÜDA PAR
|İDRİS ARAS
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,31
|Katılım Oranı
|:
|% 79,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DSP
|HAYDAR ÇORUM
|% 51,48
|2.811
|MHP
|HALİL SAMİ BARIŞ
|% 44,52
|2.431
|SAADET
|MEHMET KAVAK
|% 1,65
|90
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA FEN
|% 1,19
|65
|YENİDEN REFAH
|LEMAN BAŞOL
|% 0,51
|28
|ZAFER PARTİSİ
|HALİL GÖBEKLİ
|% 0,26
|14
|BTP
|SEDA AĞIRDİL
|% 0,22
|12
|HÜDA PAR
|MİKAİL ACİR
|% 0,17
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,24
|Katılım Oranı
|:
|% 79,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KAZIM KURT
|% 49,13
|111.051
|AK PARTİ
|ÖZKAN ALP
|% 38,92
|87.983
|İYİ PARTİ
|EMİNE EDİZGİL
|% 3,9
|8.808
|ZAFER PARTİSİ
|SELİM DORUK
|% 2,78
|6.291
|YENİDEN REFAH
|DİNÇ BİÇER
|% 1,67
|3.773
|DEM PARTİ
|FERİT DİLMAN
|% 0,69
|1.569
|DSP
|GARİP YILDIRIM
|% 0,6
|1.367
|SAADET
|İSMAİL SATEKİN
|% 0,5
|1.127
|DİĞER
|% 0,46
|1.040
|BTP
|NİHAT GÜNAYDIN
|% 0,28
|638
|TKP
|EBRU OKTAY
|% 0,2
|446
|MEMLEKET
|ALİHAN GÖÇMEN
|% 0,2
|445
|DP
|ABDÜLKADİR GÖZTAŞ
|% 0,19
|428
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KORKMAZ
|% 0,17
|391
|HÜDA PAR
|CEVDET YILDIRIM
|% 0,12
|270
|VATAN PARTİSİ
|MESERRET DOĞAN
|% 0,08
|170
|MİLLET
|NURETTİN ÇAKIROĞLU
|% 0,06
|125
|BAĞIMSIZ
|RİZA DEMİRALAY
|% 0,05
|113
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET DÖNMEZ
|% 40,15
|1.363
|CHP
|SAFİYE KESGİN
|% 29,95
|1.017
|YENİDEN REFAH
|FARUK GÜLER
|% 19,76
|671
|DİĞER
|% 5,57
|189
|DP
|AHMET DİNÇER
|% 2,12
|72
|İYİ PARTİ
|ERSİN NALBANT
|% 1,53
|52
|SAADET
|ADİL KESER
|% 0,74
|25
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR ÜNSAL
|% 0,09
|3
|MEMLEKET
|İLKER AKBAŞ
|% 0,03
|1
|DSP
|MUSA ÖZDALGIN
|% 0,03
|1
|HÜDA PAR
|YASİN DEMİREL
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,75
|Katılım Oranı
|:
|% 88,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|UĞUR TEPE
|% 49,91
|4.330
|MHP
|ERHAN ERDEN
|% 44,53
|3.863
|BAĞIMSIZ
|KERİM TURAN
|% 1,74
|151
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN
|% 1,45
|126
|YENİDEN REFAH
|OKAN BÜYÜKSARI
|% 1,41
|122
|GELECEK PARTİSİ
|MERAL ÖZDOĞANLI
|% 0,26
|23
|ZAFER PARTİSİ
|SELİM ARSLANGİRAY
|% 0,24
|21
|MİLLET
|MEHMET ATEŞ
|% 0,14
|12
|DSP
|SEDAT ALTUNTAŞ
|% 0,12
|10
|BTP
|BARIŞ ÇALIKUŞU
|% 0,09
|8
|DİĞER
|% 0,08
|7
|HÜDA PAR
|HASAN SEVİM
|% 0,03
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HABİL DÖKMECİ
|% 47,21
|6.175
|AK PARTİ
|HÜSEYİN İLHAN
|% 46,28
|6.053
|İYİ PARTİ
|MURAT AHMET YILDIRIM
|% 2,98
|390
|YENİDEN REFAH
|ABDÜLKADİR ALTINEL
|% 1,26
|165
|ZAFER PARTİSİ
|MUTLU TEKİN
|% 1,11
|145
|SAADET
|İDRİS KAÇAR
|% 0,38
|50
|HÜDA PAR
|RAMAZAN AKSU
|% 0,22
|28
|DSP
|CEYHUN DİLEK
|% 0,2
|26
|BTP
|SEÇKİN YAVAŞ
|% 0,19
|25
|DEVA PARTİSİ
|DAVUT ÇELİK
|% 0,17
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75,52
|Katılım Oranı
|:
|% 76,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ATAÇ
|% 53,83
|89.551
|AK PARTİ
|HAMİD YÜZÜGÜLLÜ
|% 36,67
|61.006
|DİĞER
|% 2,6
|4.325
|ZAFER PARTİSİ
|DİLEK BAYRAÇ
|% 2,16
|3.595
|İYİ PARTİ
|ŞÜKRÜ KETENCİ
|% 1,64
|2.726
|YENİDEN REFAH
|MEHMET TACETTİN SARIOĞLU
|% 1,08
|1.789
|DEM PARTİ
|ELİF ASLAN
|% 0,56
|935
|SAADET
|ELİF ÖRS
|% 0,35
|575
|MEMLEKET
|ENES ERDÖNMEZ
|% 0,17
|280
|BTP
|SABRİYE AŞIK
|% 0,15
|251
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ÖZKARAYANIK
|% 0,15
|251
|DSP
|MÜRSEL ÇİLEK
|% 0,14
|232
|TKP
|BESTE BEGÜM YİĞİT
|% 0,13
|217
|EMEP
|BERİVAN ÖZKARA
|% 0,09
|143
|DP
|MUHAMMED EKREM ATİK
|% 0,08
|129
|BAĞIMSIZ
|EMRAH ALTUN
|% 0,07
|125
|VATAN PARTİSİ
|İSMAİL BAYRAKTAR
|% 0,04
|73
|MİLLET
|MUSTAFA HAS
|% 0,03
|57
|HÜDA PAR
|ÖMER ÖZÇAM
|% 0,03
|54
|ANAP
|CEMİL İRTEKİN
|% 0,03
|50
Son Dakika › Güncel › ESKİŞEHİR SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 02.15 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 59.78, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.23 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 98,27'si açıldı.
CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, rakibinin kazandığını iddia etmesine rağmen sandık sonuçlarına güvendiklerini ve seçimi kazandıklarını belirtti.
Amasya Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre seçilen CHP'nin adayı Turgay Sevindi, Amasya halkına teşekkür ederek, başkanlığı döneminde hiçbir zaman partili ayrımı yapmayacağını söyledi. Sevindi, Amasya'yı yaşanabilir bir kent haline getirmek için birlikte çalışacaklarını ve güzel günlerin Amasya'da yaşanacağını belirtti.
Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya, seçim zaferini kutlamak için toplanan vatandaşlara hitap etti. Yalçınkaya, Bartın'ı ötekileştirmeden, ayrıştırmadan ve ortak akılla yöneteceklerini vurgulayarak destekçilerinden kendisini yalnız bırakmamalarını istedi.
Kırıkkale Belediye Başkanlığı seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ahmet Önal kazandı. Önal, seçim zaferinin ardından vatandaşlara hitap ederek, Kırıkkale'nin sorunlarını çözmek için burada olduğunu belirtti.
CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanlığı seçimini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, seçimin kazananının bütün kent olduğunu vurguladı. Ercengiz, seçimi kaybedenlere de destek mesajı vererek, hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.
AK Parti'nin adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Alemdar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, şehri daha ileriye götürmek ve insanların daha iyi şartlarda yaşaması için hizmetkarlığa devam edeceklerini belirtti. AK Parti Sakarya Milletvekilleri de seçim sonuçlarını değerlendirerek, elde edilen kazanımlarla yola devam edeceklerini ifade etti.
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