ESKİŞEHİR SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 02:14  Güncelleme: 02:15
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.361
Toplam Seçmen : 696.060
Açılan Sandık : 2.238
Açılan Sandık Oranı : % 94,79
Kullanılan Oy : 521.458
Geçerli Oy : 509.037
Katılım Oranı : % 79,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYŞE ÜNLÜCE% 50,68257.990
AK PARTİİDRİS NEBİ HATİPOĞLU% 38,18194.357
İYİ PARTİMELİH AYDIN% 3,7318.969
ZAFER PARTİSİOĞUZ BEKİ% 2,4512.454
YENİDEN REFAHKADİR ÇALIŞICI% 1,537.797
DİĞER% 1,145.823
DEM PARTİİZZETTİN ALTUN% 0,562.843
SAADETFESİH BİNGÖL% 0,391.986
DSPFEVZİ ÖNER% 0,311.582
YTPENES AKTÜRK% 0,2990
MEMLEKETSALİH ESKİCİ% 0,14734
DEVA PARTİSİÇELİK ERİMEZ% 0,13665
BTPFAHRİ GÜRGENBURAN% 0,13641
TKPDURSUN ALKAN% 0,08419
EMEPHÜSEYİN ÖGE% 0,08402
VATAN PARTİSİRAİF EŞKİNAT% 0,05270
MİLLETİBRAHİM ÇELİK% 0,05261
HÜDA PARM. ZÜLFİKAR FIRAT% 0,05235
BAĞIMSIZKASIM KARAKAŞ% 0,04188
BAĞIMSIZEROL ÇOBAN% 0,03166
HAK-PARSEMRA GÜNAYDIN% 0,03156
TKHÖZGE ALTAY DEDE% 0,02109
ALPU

Açılan Sandık Oranı : % 93,33
Katılım Oranı : % 83,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÜRBÜZ GÜLLER% 45,342.973
MHPALPARSLAN KOKULU% 38,532.527
BÜYÜK BİRLİKRAFET DEMİRTAŞ% 8,88582
İYİ PARTİMUSTAFA GÖKÇE% 3,07201
YENİDEN REFAHHİKMET ÖZKAN% 1,6105
BTPHASAN ÖKTEN% 0,5536
DSPAHMET AYTÜRE% 0,533
SAADETALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN% 0,3825
ZAFER PARTİSİİLKER YİĞİT ÇETİN% 0,2919
BAĞIMSIZTALAT ÇAL% 0,2617
MİLLETMEHMET DİNER% 0,2114
DEVA PARTİSİGÖKHAN MEMİŞ% 0,2114
HÜDA PARKADİR GÜLSARİ% 0,128
DİĞER% 0,064
BEYLİKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAKAN KARABACAK% 53,342.194
AK PARTİVAHİT KARA% 42,61.752
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN TOSUN% 1,874
İYİ PARTİSERKAN AKÇALI% 0,833
YENİDEN REFAHCAFER AKMEŞE% 0,4619
BTPCEMAL AKTAŞ% 0,229
SAADETMUHAMMET SERDAR AKBIYIK% 0,229
DEVA PARTİSİSERTAL ÖZUÇAK% 0,177
HÜDA PARMEHMET ERKILIÇ% 0,156
BAĞIMSIZMURAT GÜNDÜZ% 0,146
DSPZÜLFİYE KOLAY% 0,14
ÇİFTELER

Açılan Sandık Oranı : % 82
Katılım Oranı : % 83,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZEHRA KONAKCI% 34,212.465
DSPMELİH DERİCİ% 30,492.197
MHPKADİR BIYIK% 28,92.082
İYİ PARTİFATMA GÜL ÖZCAN% 2,04147
YENİDEN REFAHYASİN KAZANKAYA% 1,1885
DEVA PARTİSİMUSTAFA TAŞKIN% 0,8360
MİLLETRAMAZAN SAĞIR% 0,6748
SAADETHAMDİ TABANLI% 0,4633
ZAFER PARTİSİBURAK GÜNDÜZ% 0,3525
BAĞIMSIZBAHTİYAR YÜRÜK% 0,3324
VATAN PARTİSİVEDAT ÖZCAN% 0,2619
BTPGÜRKAN ÇALIŞKAN% 0,1511
HÜDA PARHAZAR GÜLSARİ% 0,139
GÜNYÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 96,15
Katılım Oranı : % 90,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKHİDAYET ÖZMEN% 44,71.725
YENİDEN REFAHMENDERES DURGUT% 26,381.018
CHPİSA AKKAYA% 26,31.015
BTPMUZAFFER ŞEN% 0,7529
SAADETMETİN KİLİT% 0,6224
MEMLEKETMEHMET KURT% 0,5722
ZAFER PARTİSİHASAN AKTAŞ% 0,2911
HÜDA PARBİLAL ALTSOY% 0,218
DSPMUSTAFA GÜNEŞ% 0,187
HAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR BELCELİ% 56,151.013
CHPERDAL ŞANLI% 40,52731
İYİ PARTİMAHMUT ÇETİNER% 1,9435
BTPTUNCAY AKDEMİR% 0,458
YENİDEN REFAHNEZİH YILDIRIM% 0,285
DSPYUSUF ÖZSOY% 0,224
ZAFER PARTİSİİBRAHİM YILDIRAN% 0,224
HÜDA PARMEHMET BARIŞ% 0,112
SAADETSEZER ÖZÇESOY% 0,112
İNÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERHAT HAMAMCI% 49,42.261
CHPBALKAN AKTAŞ% 42,841.961
İYİ PARTİAHMET DALAR% 3,65167
YENİDEN REFAHHASAN GÜÇBİLMEZ% 2,49114
SAADETYÜCEL İPEK% 0,4420
BTPSEVGİ EROL% 0,4219
ZAFER PARTİSİMURAT ULUARABACI% 0,2813
HÜDA PARHAMZA TARHAN% 0,2612
DSPTAGİ YILDIZ% 0,136
MİLLETMÜCAHİT CANBAZ% 0,094
MAHMUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİSHAK GÜNDOĞAN% 48,212.395
AK PARTİMURAT UÇARER% 42,232.098
DİĞER% 3,16157
DSPGÜRCAN DEMİRCAN% 2,56127
İYİ PARTİGÖKHAN AYGÜN% 1,0954
DEM PARTİRUZGAR ÇETİN% 0,7939
DEVA PARTİSİSABRİYE ELBASTI DELİCAN% 0,5829
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÇÜK% 0,525
ZAFER PARTİSİMURAT KOÇAK% 0,3417
BTPERCAN HASÇELİK% 0,210
SAADETMUZAFFER KAPLAN% 0,168
HÜDA PARMUHAMMED KELEŞ% 0,126
MİLLETUĞUR ÖZDEMİR% 0,063
MİHALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEYNEP GÜNEŞ% 53,421.187
CHPHASAN ÜNAL% 33,66748
YENİDEN REFAHMEHMET GÜNER% 7,52167
İYİ PARTİCANAN RÜZGER TEMİZ EL% 3,6982
SAADETFAHRİ KARABELİ% 0,9922
ZAFER PARTİSİUĞUR BAHAR% 0,368
DSPCEVAT BEKCİ% 0,184
DEM PARTİMERT NİHAT KARAATLI% 0,092
BTPHAYRİ MERMERTAŞ% 0,051
HÜDA PARİDRİS ARAS% 0,041
MİHALIÇÇIK

Açılan Sandık Oranı : % 98,31
Katılım Oranı : % 79,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DSPHAYDAR ÇORUM% 51,482.811
MHPHALİL SAMİ BARIŞ% 44,522.431
SAADETMEHMET KAVAK% 1,6590
İYİ PARTİMUSTAFA FEN% 1,1965
YENİDEN REFAHLEMAN BAŞOL% 0,5128
ZAFER PARTİSİHALİL GÖBEKLİ% 0,2614
BTPSEDA AĞIRDİL% 0,2212
HÜDA PARMİKAİL ACİR% 0,179
ODUNPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 93,24
Katılım Oranı : % 79,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKAZIM KURT% 49,13111.051
AK PARTİÖZKAN ALP% 38,9287.983
İYİ PARTİEMİNE EDİZGİL% 3,98.808
ZAFER PARTİSİSELİM DORUK% 2,786.291
YENİDEN REFAHDİNÇ BİÇER% 1,673.773
DEM PARTİFERİT DİLMAN% 0,691.569
DSPGARİP YILDIRIM% 0,61.367
SAADETİSMAİL SATEKİN% 0,51.127
DİĞER% 0,461.040
BTPNİHAT GÜNAYDIN% 0,28638
TKPEBRU OKTAY% 0,2446
MEMLEKETALİHAN GÖÇMEN% 0,2445
DPABDÜLKADİR GÖZTAŞ% 0,19428
DEVA PARTİSİYUNUS KORKMAZ% 0,17391
HÜDA PARCEVDET YILDIRIM% 0,12270
VATAN PARTİSİMESERRET DOĞAN% 0,08170
MİLLETNURETTİN ÇAKIROĞLU% 0,06125
BAĞIMSIZRİZA DEMİRALAY% 0,05113
SARICAKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DÖNMEZ% 40,151.363
CHPSAFİYE KESGİN% 29,951.017
YENİDEN REFAHFARUK GÜLER% 19,76671
DİĞER% 5,57189
DPAHMET DİNÇER% 2,1272
İYİ PARTİERSİN NALBANT% 1,5352
SAADETADİL KESER% 0,7425
ZAFER PARTİSİUĞUR ÜNSAL% 0,093
MEMLEKETİLKER AKBAŞ% 0,031
DSPMUSA ÖZDALGIN% 0,031
HÜDA PARYASİN DEMİREL% 0,031
SEYİTGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 92,75
Katılım Oranı : % 88,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPUĞUR TEPE% 49,914.330
MHPERHAN ERDEN% 44,533.863
BAĞIMSIZKERİM TURAN% 1,74151
İYİ PARTİMUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN% 1,45126
YENİDEN REFAHOKAN BÜYÜKSARI% 1,41122
GELECEK PARTİSİMERAL ÖZDOĞANLI% 0,2623
ZAFER PARTİSİSELİM ARSLANGİRAY% 0,2421
MİLLETMEHMET ATEŞ% 0,1412
DSPSEDAT ALTUNTAŞ% 0,1210
BTPBARIŞ ÇALIKUŞU% 0,098
DİĞER% 0,087
HÜDA PARHASAN SEVİM% 0,033
SİVRİHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHABİL DÖKMECİ% 47,216.175
AK PARTİHÜSEYİN İLHAN% 46,286.053
İYİ PARTİMURAT AHMET YILDIRIM% 2,98390
YENİDEN REFAHABDÜLKADİR ALTINEL% 1,26165
ZAFER PARTİSİMUTLU TEKİN% 1,11145
SAADETİDRİS KAÇAR% 0,3850
HÜDA PARRAMAZAN AKSU% 0,2228
DSPCEYHUN DİLEK% 0,226
BTPSEÇKİN YAVAŞ% 0,1925
DEVA PARTİSİDAVUT ÇELİK% 0,1722
TEPEBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 75,52
Katılım Oranı : % 76,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ATAÇ% 53,8389.551
AK PARTİHAMİD YÜZÜGÜLLÜ% 36,6761.006
DİĞER% 2,64.325
ZAFER PARTİSİDİLEK BAYRAÇ% 2,163.595
İYİ PARTİŞÜKRÜ KETENCİ% 1,642.726
YENİDEN REFAHMEHMET TACETTİN SARIOĞLU% 1,081.789
DEM PARTİELİF ASLAN% 0,56935
SAADETELİF ÖRS% 0,35575
MEMLEKETENES ERDÖNMEZ% 0,17280
BTPSABRİYE AŞIK% 0,15251
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÖZKARAYANIK% 0,15251
DSPMÜRSEL ÇİLEK% 0,14232
TKPBESTE BEGÜM YİĞİT% 0,13217
EMEPBERİVAN ÖZKARA% 0,09143
DPMUHAMMED EKREM ATİK% 0,08129
BAĞIMSIZEMRAH ALTUN% 0,07125
VATAN PARTİSİİSMAİL BAYRAKTAR% 0,0473
MİLLETMUSTAFA HAS% 0,0357
HÜDA PARÖMER ÖZÇAM% 0,0354
ANAPCEMİL İRTEKİN% 0,0350

Kaynak: AA

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