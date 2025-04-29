Eti Maden 2024 Rekor Satış Geliri Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eti Maden 2024 Rekor Satış Geliri Açıkladı

Eti Maden, 2024'te 1.322 milyar dolar satış geliri ile tarihinin en yüksek rakamını elde etti.

29.04.2025 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda sunum yapan Eti Maden Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Yalçın Aydin, 2024 yılında 2 milyon 500 bin ton karşılığında 1 milyar 322 milyon dolar satış geliri ile tüm zamanların satış geliri rekorunun kırıldığını belirtti. Eti Maden'in brüt satışlarına ilişkin de bilgi veren Aydin, "2021 yılında 10 milyar 16 milyon TL, 2022 yılında 23 milyar 98 milyon TL, 2023 yılında ise 26 milyar 207 milyon TL, 2024 yılında ise 44 milyar 786 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2024 yılında kar yedeklerinden Hazine'ye 5 milyar TL ödenmiştir" dedi.

TBMM KİT Komisyonu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanarak denetim kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilanço görüşmelerine başladı. Komisyonda, bugün Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2021-2022 yıllarını kapsayan Sayıştay raporları ve önerileri görüşüldü.

Eti Maden Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Yalçın Aydin, sunumunda, bor ürünlerinin üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Balıkesir-Bandırma, Balıkesir- Bigadiç, Kütahya- Emet ve Eskişehir- Kırka'da ve Eskişehir- Beylikova'da olmak üzere toplam 5 İşletme Müdürlüğünün bulunduğunu kaydetti. Türkiye'nin bor madeninde dünya rezervinin yüzde 73'üne sahip olduğunu aktaran Aydin, ülke ekonomisine en fazla ihracat gelirini oluşturan madenler arasında yer aldığını belirtti.

Bor madenin kullanım alanları ve üretici ülkelere ilişkin bilgi veren Aydin, "2024 yılı verilerine göre; bor ürünleri tüketiminin yaklaşık yüzde 80'i cam, seramik ve tarım sektörlerinde gerçekleşmiştir. Bor rezervleri; Türkiye, ABD, Rusya ve Güney Amerika olmak üzere 4 bölgede yoğunlaşmış olmakla birlikte, bor sektörünün büyük bir kısmı 2 ana üretici olan Eti Maden ve ABD merkezli rakip firma tarafından yönetilmektedir. Türkiye ve ABD'li üreticiler dışında dünyada bor üretiminde Rusya, Güney Amerika ( Şili, Bolivya, Peru, Arjantin), İtalya, Çin, Hindistan gibi ülkelerde yer alan lokal üreticiler öne çıkmaktadır" dedi.

"2024 yılında dünya bor tüketimi 4 milyon ton seviyesine ulaştı"

Pandemi sonrası dönemde 2021 yılında bor ürünlerine yönelik talebin arttığını kaydeden Aydin, 2022 yılında Rusya- Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan ambargo, tedarik risklerinin oluşması enflasyonist baskıyı tetiklediğini ifade ederek, "2023 yılında da Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi, yüksek enerji ve ham madde fiyatları etkisiyle yükselen enflasyon ve dünya genelinde uygulanan sıkı para politikaları dünyada ekonomik belirsizliklerin artmasına neden olmuştur. Böylece 2023 yılında bor ürünleri tüketimi yaklaşık 3 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise bor tüketen sektörlerdeki gelişmelerin etkisiyle birlikte dünya bor tüketimi 4 milyon ton seviyesine ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Kuruluş olarak üretim ve satış gelirlerine ilişkin bilgi veren Aydin, şunları söyledi:

"2024 yılında 2 milyon 500 bin ton karşılığında 1 milyar 322 milyon dolar satış geliri ile tüm zamanların satış geliri rekorunu kırmış ve ülke ekonomisine yaptığı katkıyı daha da artırmıştır. 2021 yılında 2 milyon 520 bin ton, 2022 yılında 2 milyon 590 bin ton, 2023 yılında 1 milyon 920 bin ton rafine bor ürün üretimi gerçekleştiren Kuruluşumuz, 2024 yılında ise 2 milyon 340 bin ton rafine bor ürün üretimi gerçekleştirmiştir.

Kuruluşumuz, 2021 yılında 2 milyon 630 bin ton karşılığında 990 milyon doları ihracat olmak üzere toplam 1 milyar 30 milyon dolar, 2022 yılında ise 2 milyon 670 bin ton karşılığında 1 milyar 270 milyon doları ihracat olmak üzere toplam 1 milyar 320 milyon dolar bor ürünleri satışı gerçekleştirmiştir. 2023 yılında küresel çapta yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerin etkisiyle, 1 milyon 800 bin ton rafine bor ürünleri satış rakamına ulaşılmış olup, karşılığında 970 milyon doları ihracat olmak üzere 1 milyar 14 milyon dolar satış geliri elde edilmiştir.

2024 yılında brüt satış 44 milyar 786 milyar TL oldu

2024 yılında ise bor tüketen sektörlerdeki gelişmelerin yanı sıra ortaya konulan özverili çalışmalar ile üretim, pazarlama ve satış konusunda başarılı bir dönem geride bırakılmış ve yıl sonu itibarıyla satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 40 artışla 2 milyon 500 bin ton olmuştur. Aynı dönemde satış geliri bazında rekor kırarak, geçen yıla oranla yüzde 30 artışla 1 milyar 322 milyon dolar satış geliri elde edilmiştir. Bu rakam tarihimizin en yüksek cirosu olup yine aynı dönemde pazar payımız korunarak yüzde 61 mertebesinde tutulmuştur.

Eti Maden'in brüt satışları 2021 yılında 10 milyar 16 milyon TL, 2022 yılında 23 milyar 98 milyon TL, 2023 yılında ise 26 milyar 207 milyon TL, 2024 yılında ise 44 milyar 786 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen satış gelirlerinden hazineye ödenen temettü ve maliyeye ödenen stopaj tutarları da sürekli artış göstermiştir. Bu kapsamda temettü ve stopaj olarak toplam 2021 yılında 3 milyar 682 milyon TL, 2022 yılında 8 milyar 600 milyon TL, 2023 yılında 8 milyar 832 milyon TL ve 2024 yılında 4 milyar 777 milyon TL, 2025 yılında ise 20 milyar 889 milyon TL temettü ödemesi ile gerçekleşmiş/programa bağlanmıştır. Ayrıca 2024 yılında kar yedeklerinden Hazine'ye 5 milyar TL ödenmiştir."

Kaynak: ANKA

Maden Genel Müdürlüğü, Eti Maden, İhracat, Ekonomi, Finans, Enerji, Güncel, Tarım, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eti Maden 2024 Rekor Satış Geliri Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
00:15
Hindistan’dan Pakistan’a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
16:30
Şanlıurfa ve Mardin’de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 07:35:22. #7.12#
SON DAKİKA: Eti Maden 2024 Rekor Satış Geliri Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.