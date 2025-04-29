Eti Maden 2024 Rekor Satış Geliri Açıkladı

(TBMM) - TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda sunum yapan Eti Maden Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Yalçın Aydin, 2024 yılında 2 milyon 500 bin ton karşılığında 1 milyar 322 milyon dolar satış geliri ile tüm zamanların satış geliri rekorunun kırıldığını belirtti. Eti Maden'in brüt satışlarına ilişkin de bilgi veren Aydin, "2021 yılında 10 milyar 16 milyon TL, 2022 yılında 23 milyar 98 milyon TL, 2023 yılında ise 26 milyar 207 milyon TL, 2024 yılında ise 44 milyar 786 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2024 yılında kar yedeklerinden Hazine'ye 5 milyar TL ödenmiştir" dedi.

TBMM KİT Komisyonu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanarak denetim kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilanço görüşmelerine başladı. Komisyonda, bugün Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2021-2022 yıllarını kapsayan Sayıştay raporları ve önerileri görüşüldü.

Eti Maden Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Yalçın Aydin, sunumunda, bor ürünlerinin üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Balıkesir-Bandırma, Balıkesir- Bigadiç, Kütahya- Emet ve Eskişehir- Kırka'da ve Eskişehir- Beylikova'da olmak üzere toplam 5 İşletme Müdürlüğünün bulunduğunu kaydetti. Türkiye'nin bor madeninde dünya rezervinin yüzde 73'üne sahip olduğunu aktaran Aydin, ülke ekonomisine en fazla ihracat gelirini oluşturan madenler arasında yer aldığını belirtti.

Bor madenin kullanım alanları ve üretici ülkelere ilişkin bilgi veren Aydin, "2024 yılı verilerine göre; bor ürünleri tüketiminin yaklaşık yüzde 80'i cam, seramik ve tarım sektörlerinde gerçekleşmiştir. Bor rezervleri; Türkiye, ABD, Rusya ve Güney Amerika olmak üzere 4 bölgede yoğunlaşmış olmakla birlikte, bor sektörünün büyük bir kısmı 2 ana üretici olan Eti Maden ve ABD merkezli rakip firma tarafından yönetilmektedir. Türkiye ve ABD'li üreticiler dışında dünyada bor üretiminde Rusya, Güney Amerika ( Şili, Bolivya, Peru, Arjantin), İtalya, Çin, Hindistan gibi ülkelerde yer alan lokal üreticiler öne çıkmaktadır" dedi.

"2024 yılında dünya bor tüketimi 4 milyon ton seviyesine ulaştı"

Pandemi sonrası dönemde 2021 yılında bor ürünlerine yönelik talebin arttığını kaydeden Aydin, 2022 yılında Rusya- Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan ambargo, tedarik risklerinin oluşması enflasyonist baskıyı tetiklediğini ifade ederek, "2023 yılında da Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi, yüksek enerji ve ham madde fiyatları etkisiyle yükselen enflasyon ve dünya genelinde uygulanan sıkı para politikaları dünyada ekonomik belirsizliklerin artmasına neden olmuştur. Böylece 2023 yılında bor ürünleri tüketimi yaklaşık 3 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise bor tüketen sektörlerdeki gelişmelerin etkisiyle birlikte dünya bor tüketimi 4 milyon ton seviyesine ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Kuruluş olarak üretim ve satış gelirlerine ilişkin bilgi veren Aydin, şunları söyledi:

"2024 yılında 2 milyon 500 bin ton karşılığında 1 milyar 322 milyon dolar satış geliri ile tüm zamanların satış geliri rekorunu kırmış ve ülke ekonomisine yaptığı katkıyı daha da artırmıştır. 2021 yılında 2 milyon 520 bin ton, 2022 yılında 2 milyon 590 bin ton, 2023 yılında 1 milyon 920 bin ton rafine bor ürün üretimi gerçekleştiren Kuruluşumuz, 2024 yılında ise 2 milyon 340 bin ton rafine bor ürün üretimi gerçekleştirmiştir.

Kuruluşumuz, 2021 yılında 2 milyon 630 bin ton karşılığında 990 milyon doları ihracat olmak üzere toplam 1 milyar 30 milyon dolar, 2022 yılında ise 2 milyon 670 bin ton karşılığında 1 milyar 270 milyon doları ihracat olmak üzere toplam 1 milyar 320 milyon dolar bor ürünleri satışı gerçekleştirmiştir. 2023 yılında küresel çapta yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerin etkisiyle, 1 milyon 800 bin ton rafine bor ürünleri satış rakamına ulaşılmış olup, karşılığında 970 milyon doları ihracat olmak üzere 1 milyar 14 milyon dolar satış geliri elde edilmiştir.

2024 yılında brüt satış 44 milyar 786 milyar TL oldu

2024 yılında ise bor tüketen sektörlerdeki gelişmelerin yanı sıra ortaya konulan özverili çalışmalar ile üretim, pazarlama ve satış konusunda başarılı bir dönem geride bırakılmış ve yıl sonu itibarıyla satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 40 artışla 2 milyon 500 bin ton olmuştur. Aynı dönemde satış geliri bazında rekor kırarak, geçen yıla oranla yüzde 30 artışla 1 milyar 322 milyon dolar satış geliri elde edilmiştir. Bu rakam tarihimizin en yüksek cirosu olup yine aynı dönemde pazar payımız korunarak yüzde 61 mertebesinde tutulmuştur.

Eti Maden'in brüt satışları 2021 yılında 10 milyar 16 milyon TL, 2022 yılında 23 milyar 98 milyon TL, 2023 yılında ise 26 milyar 207 milyon TL, 2024 yılında ise 44 milyar 786 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen satış gelirlerinden hazineye ödenen temettü ve maliyeye ödenen stopaj tutarları da sürekli artış göstermiştir. Bu kapsamda temettü ve stopaj olarak toplam 2021 yılında 3 milyar 682 milyon TL, 2022 yılında 8 milyar 600 milyon TL, 2023 yılında 8 milyar 832 milyon TL ve 2024 yılında 4 milyar 777 milyon TL, 2025 yılında ise 20 milyar 889 milyon TL temettü ödemesi ile gerçekleşmiş/programa bağlanmıştır. Ayrıca 2024 yılında kar yedeklerinden Hazine'ye 5 milyar TL ödenmiştir."