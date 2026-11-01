Eyüpsultan\'da iplik atölyesi sahibi iş yerini ateşe verip polislere bobin attı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde iddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mehmet S., sahibi olduğu Defterdar Mahallesi’ndeki iplik atölyesini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevlere çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

ELİNE NE GEÇİRDİYSE POLİSLERE FIRLATTI

Yangın sırasında Mehmet S., atölyedeki iplik bobinlerini ve tahtaları aşağıda bulunan polis ekiplerine fırlattı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de su sıkarak şüpheliye müdahale etti.

GÖZALTINA ALINIRKEN SALDIRI ATLATTI

Polisin ikna çalışmaları sonucu kontrol altına alınan Mehmet S. gözaltına alındı. Binadan indirilen Mehmet S.'ye bu sırada çevrede bulunan bir kişi saldırmaya çalıştı. Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezine götürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

“YUKARIDAN BİR ŞEYLER ATIYORDU”

Yaşananlar sırasında çevrede bulunan Ömer Faruk Kaya, "Yangını gördüm, indim baktım. Adamın biri yukarıdan bir şeyler atıyordu. İplik bobinleri attı, ne bulduysa attı. Sonra polisler gözaltına aldı" dedi.