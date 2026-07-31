İspanya sınırında felaket! Göçmenlerin umut yolculuğu faciayla bitti

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'da yaşanan düzensiz göç krizi her geçen gün derinleşiyor. Fas'ın Castillejos (Fnideq) kıyılarından yüzerek Ceuta'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 18'inin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ölümlerin tamamı Fas ile Ceuta arasındaki deniz geçişi sırasında meydana geldi. Son can kayıplarıyla birlikte bölgedeki insani kriz yeni bir boyuta ulaştı.

SON BİR HAFTADA 1500'DEN FAZLA GÖÇMEN GEÇTİ

Yetkililer, son bir hafta içinde çoğu yüzerek olmak üzere 1500'den fazla kişinin Ceuta'ya ulaştığını belirtiyor. Resmi rakamlar henüz açıklanmasa da göç dalgasının son yılların en yoğun hareketliliği olduğu ifade ediliyor. Göçmen kabul merkezlerinin kapasitesini aşması nedeniyle yüzlerce kişinin açık alanlarda gecelemek zorunda kaldığı aktarılıyor.

İSPANYA ORDUSU BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Artan göç baskısı üzerine İspanya hükümeti, güvenliği sağlamak amacıyla silahlı kuvvetleri Ceuta'ya konuşlandırdı. Askerler, Sivil Muhafız birlikleri ve polis ekiplerine destek verirken, Başbakan Pedro Sanchez ile İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'nın da bölgeyi ziyaret edeceği açıklandı.

KRİZİN NEDENİ TARTIŞILIYOR

Uzmanlar, son haftalarda yaşanan göç dalgasının nedenine ilişkin farklı değerlendirmeler yapıyor. Bazı yorumlarda, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin deniz yoluyla Ceuta ve Melilla'ya ulaşan göçmenlerin anında geri gönderilemeyeceğine ilişkin kararının etkili olabileceği belirtilirken, bölgede çalışan sivil toplum kuruluşları ise yaz aylarında benzer göç hareketlerinin her yıl tekrarlandığını vurguluyor.

2021'DEN BU YANA EN BÜYÜK GÖÇ DALGASI

Dış basın, Ceuta'da yaşanan son gelişmeleri 2021'de binlerce kişinin sınırı aşmasıyla yaşanan krizden bu yana en büyük düzensiz göç dalgası olarak değerlendiriyor. İspanya ile Fas arasındaki koordinasyon sürerken, Avrupa Birliği'nin de gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.