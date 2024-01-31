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Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak biliniyordu! Bıçaklanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak biliniyordu! Bıçaklanarak hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Ramazan Böçkün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Böçkün, sosyal medyada Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak ünlenmişti.

31.01.2024 17:25  Güncelleme: 18:20
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Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Böçkün, İstanbul'da kavga sırasında bıçaklanarak öldürüldü.

Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Ramazan Böçkün, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Ramazan Böçkün, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak biliniyordu! Bıçaklanarak hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Muhammet özmen: Ne istedin gariban adamdan en ağır cezayı çek inşallah Allah rahmet eylesin 298 2 Yanıtla
  • Alirıza BÜYÜKAFŞAR: Allah rahmet eylesin güzel insan. Çok sevdiğim içimin ısındığı bir adamdı. Nur içinde yat. Yazık olmuş. 126 0 Yanıtla
  • Mmt Erd: Boş adam değildi. Boş bir şey için kavga edecek adamda değildi. İnseAllah sehiddir. Allah rahmet etsin. Böyle insanlar zaten kendi ecelleri ile ölmezler. 52 0 Yanıtla
  • Serdar Dur: İslam düşmanı biri mi öldürdü acaba. Allah rahmet eylesin. 39 2 Yanıtla
  • Ali Parlak: Üzdün bizi güzel insan mekanin cennet olsun ?? 13 0 Yanıtla

Kocamustafapaşa, Fatih, kavga, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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