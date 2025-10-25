İstanbul\'da sağanak nedeniyle yol çöktü, çukura giren taksi ters döndü

İstanbul'u sağanak vurdu. Fatih'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde çökme meydana geldi.

TAKSİ TERS DÖNDÜ

Oluşan çukura düşmemek için manevra yaparken kontrolden çıkan A.Y. (62) idaresindeki 34 TKH 16 plakalı taksi ters döndü. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla otomobilin içerisinden çıkarılan taksici A.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Çökmenin meydana geldiği cadde üzerinde başka kazaların olmaması için ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı.

OTOMOBİL MAHSUR KALDI

Öte yandan, Turgut Özal Millet Caddesi'nde bir otomobil sağanak nedeniyle biriken suda mahsur kaldı. Otomobiliyle suyun içerisinde bekleyen sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.