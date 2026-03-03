Fatma Nur Çelik İçin Tören Düzenlendi

ÇEKMEKÖY'de öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için çalıştığı okulda tören düzenlendi. Çelik, törene katılan yüzlerce kişinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Topluma, insanlığa faydalı olmak, ilimle ona ışık olmak için hayatını, ömrünü vakfetmiş çok kıymetli bir meslektaşımızın elim bir hadiseyle aramızdan ayrılmasının hüznünü yaşıyoruz. Bu okulumuzun avlusundaki ve Türkiye'mizdeki bütün meslektaşlarımız bu hüzünleri, ben de öğretmenlik yapmış bir kardeşiniz olarak derin acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Bakanımızın öncülüğünde Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kastedecek şeylere yönelik suçun artırılmasına dair bir kararımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. " dedi. Öğretmen Nefise Koçak ise, "Öğretmenler okula korkmadan gitsin, onu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Öğretmen öğrencisinden korkmasın" ifadelerini kullandı.

Çekmeköy Taşdelen'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün 11'inci sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. ile öğrenci S.K.'yı yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı. Öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fatma Nur Çelik için bugün çalıştığı okulda tören düzenlendi. Öğretmenin Türk bayrağına sarılı tabutu okulun bahçesine getirildi. Çelik düzenlenen törenle gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, öğretmenin ailesi, yakınları, çok sayıda eğitimci ve yüzlerce öğrenci ile vatandaşlar katıldı. Fatma Nur öğretmenin tabutuna sarılan yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

'OKULLARIMIZDA DİSİPLİN CEZALARI AĞIRLAŞTIRILDI'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Sözün bittiği yerdeyiz. Topluma, insanlığa faydalı olmak, ilimle ona ışık olmak için hayatını, ömrünü vakfetmiş çok kıymetli bir meslektaşımızın elim bir hadiseyle aramızdan ayrılmasının hüznünü yaşıyoruz. Bu okulumuzun avlusundaki ve Türkiye'mizdeki bütün meslektaşlarımız bu hüzünleri, ben de öğretmenlik yapmış bir kardeşiniz olarak derin acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Meslektaşlarım; elbette kanuni tedbirler alınıyor, bunlarla ilgili çalışmalar her zaman yürütülüyor. Bakanımızın öncülüğünde Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kastedecek şeylere yönelik suçun artırılmasına dair bir kararımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Aynı şekilde okullarımızda disiplin cezaları ağırlaştırıldı. Ama şu var ki cezaların ağırlaştırılması, kanunların olması toplumumuzdaki bu hadiseleri bizim daha da dikkat etmemizi gerektiriyor" dedi.

'KAPIDAN HERKES HERHANGİ BİR KESİCİ ALET GETİREBİLİR'

Başka bir okulda görevli öğretmen Hatice Dindar Göksel, "Çok üzgünüm. Hepimizin başına gelebilirdi, gerçekten bu güvenlik sorunu önemli bir faktör. Okullara çocukların ellerini kollarını sallayarak herhangi bir kesici aletle girebilmeleri normal değil. Bilmiyorum, arkadaşlarımı düşünüyorum, Fatma Nur Hocamı, çocuğunu düşünüyorum. Çok üzgünüm, bu son olsun ve bu güvenlik önlemlerinin de artırılması çok büyük temennim. Çünkü kendi okulumuzda da böyle bir sorunu yaşıyoruz. Herkesin rahat okula girememesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim de okulda çok fazla güvenliğimiz yok. Kapıdan herkes herhangi bir kesici alet getirebilir. Zaman zaman okullarda aramalar yapıyoruz. Çocuklar yaşadıkları bölge itibarıyla böyle bir şey taşımak zorunda olduklarını ifade ediyorlar. Bazen üzerinde kesici, çakı, bıçak olabiliyor" ifadelerini kullandı.

'LÜTFEN ARTIK ÇÖZÜM ÜRETİN'

Öğretmen Filiz Bulut, "O arkadaşımın oradaki yarası benim kalbimde. Düşünün; onun annesinin nasıl kalbi yandı. Çok doluyum, çok üzgünüm. Lütfen artık çözüm üretin. Ben bir öğretmen olarak, bir anne olarak çığlık atıyorsam, bir insan olarak masa başında bu işe gönül veren, bu işte ehil olan insanlar, yalvarıyorum artık çözüm üretin. İnsan insanı öldürmesin" dedi.

'OĞLUNUN LÖSEMİ OLDUĞUNA DAİR YANLIŞ BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR'

Aynı okulda öğretmen Nefise Koçak, "Fatma Nur Hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sosyal medyada oğlunun lösemi olduğuna dair yanlış bilgi kirliliği var, öyle bir şey yok. Oğlu 11 yaşında, gayet sağlıklı. Annesini kaybettiğini de biliyor. Bugün okuldaki törene gelmedi ama yarın annesinin cenazesine katılacak. 'Bir Fatiha okuyacağım anneanne' demiş. Anneannesi benim yanımda konuştu" dedi.

'ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİNDEN KORKMASIN'

Korkmadan okula gitmek istediklerini söyleyen öğretmen Nefise Koçak, "Öğretmenler okula korkmadan gitsin, onu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Öğretmen öğrencisinden korkmasın. Onu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan öğretmen Fatma Nur Çelik'in cenazesinin yarın Konya'da kılınacak öğlen namazının ardından Musalla Mezarlığı'ndan toprağa verileceği öğrenildi.