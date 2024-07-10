Fenomenlere yönelik soruşturmada vergi müfettişi de gözaltına alındı - Son Dakika
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Fenomenlere yönelik soruşturmada vergi müfettişi de gözaltına alındı

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İstanbul'da fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu operasyonda gözaltına alınanlardan birinin MASAK tarafından görevlendirilen vergi müfettişi olduğu ortaya çıktı. Vergi müfettişinin Güngen çifti hakkında yürütülen mali soruşturmada yetkili olduğu fakat şirketler İnanç Güngen'in üzerine olmasına rağmen Neslim Güngen'i arayarak kayıt dışı görüşme talep ettiği belirlendi.

10.07.2024 14:42  Güncelleme: 15:24
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Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu operasyonda gözaltına alınanlardan birinin MASAK tarafından görevlendirilen vergi müfettişi olduğu öğrenildi.

BANKA HESAPLARI VE BAĞLANTILI OLDUKLARI KİŞİLER İNCELENDİ

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişiyi yakın takibe aldı. MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelenirken dün sabah sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'e yönelik operasyon düzenlendi.

134 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Mali ekiplerinin çalışmalarının ardından İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik düzenlenen operasyonda Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ile çok sayıda kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 61'e yükseldi.

YUMAK İPİYLE 'KOLAJEN İP TEDAVİSİ' UYGULAMIŞLAR

Operasyona dair ortaya çıkan detaylara göre; Ankara'da 2 bin lira karşılığında sahte ustalık belgeleri düzenlendiği, bu belgelerin 20 bin lira karşılığında franchise olarak tabir edilen bayilere satıldıkları belirlendi. Yine bu bayilerin çoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin mevcut olmadığı tespit edildi. Çalışmalarda herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere marka etiketi basılarak "kolajen ip tedavisi", "gençleştirme ip tedavisi" gibi şekillerde pazarlamalar yapıldığı saptandı.

1,5 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

İncelemelerde, bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunulduğu ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil, taşınır veya taşınmaz malların devri şeklinde gerçekleştirildiği anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda Neslihan Güngen ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu da tespit edildi.

MASAK'IN GÖREVLENDİRDİĞİ VERGİ MÜFETTİŞİ, NESLİM GÜNGEN'İ 30 KEZ KAYIT DIŞI ARAMIŞ

Öte yandan operasyona dair yeni bir gelişme yaşandı. MASAK tarafından fenomen çifti araştırmak üzere görevlendirilen vergi müfettişinin, 30'dan fazla kez Neslim Güngen'i cep telefonundan arayarak kayıt dışı görüşme talep ettiği saptandı. Bu telefon görüşmelerinin teknik takibe takılması üzerine vergi müfettişi de operasyona dahil edildi. Vergi müfettişi tatil yaptığı otelde gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Fenomenlere yönelik soruşturmada vergi müfettişi de gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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